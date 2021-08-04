Еще один шаг в сторону экологичности





Для достижения нулевого уровня выбросов углекислого газа к 2030 году, LG Electronics принимает систематические меры во всех областях.

Расширение направления экологически чистых разработок, куда входит создание компонентов и различных решений для электромобилей (EV), а также область по возобновляемым источникам энергии – это ключевые части глобальной стратегии.

Чтобы лучше понять, почему LG и другие компании вкладывают значительные средства в ESG, сначала важно понять, что происходит в мире.







По всему миру растет количество стихийных бедствий и усиливаются экстремальные погодные условия. По данным последнего исследования, к 2100 году уровень моря поднимется на 30 сантиметров, причем наибольший подъем будет вызван таянием льдов.1

В прошлом году, муссонные дожди в Пакистане вызвали разрушительные наводнения в Карачи, которые оставили сотни тысяч людей без крова. В Австралии лесные пожары бушевали месяцами из-за резкого повышения температуры и засухи, тогда как в Калифорнии и западной половине Соединенных Штатов более 8000 лесных пожаров опустошили природную среду и изгнали тысячи людей из домов.

По данным Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата (МГЭИК), от 20% до 30% всех видов животных окажутся под угрозой исчезновения, если

средняя глобальная температура повысится на 1,5 - 2,5 градуса по Цельсию.2 А если температура поднимется на четыре градуса по Цельсию, вымрут порядка 40% животных. Это связано с тем, что многие животные не смогут выжить, если исчезнет их среда обитания.







Большинство стран начали работать совместно, чтобы замедлить процесс изменения климата. Основной пример такого сотрудничества – Киотский протокол 1997 года и Парижское соглашение 2015 года.

Если первый документ включает в себя в основном развитые страны и фокусируется исключительно на сокращении выбросов парниковых газов в атмосферу, то второй документ объединяет как развитые, так и развивающиеся страны и признает необходимость финансовой поддержки, передачи технологий и оперативной прозрачности в борьбе за сокращение выбросов во всем мире.

Парижское соглашение направлено на ограничение глобального потепления до уровня ниже двух градусов по Цельсию. Соглашение призывает постепенно сокращать выбросы углекислого газа, метана и оксида азота, чтобы в конечном итоге достичь углеродной нейтральности ко второй половине 21 века. В конечном счете это потребует постепенного отказа от ископаемого топлива и перехода на 100% возобновляемые и высокоэффективные источники энергии.







Такие страны, как Дания, Англия, Франция, Венгрия, Новая Зеландия и Швеция, уже приняли законы, направленные на достижение углеродной нейтральности. США, Китай и Япония, еще не приняли соответствующего законодательства, а лидеры Южной Кореи наметили план на 2050 год.

Не только страны, а также и глобальные корпорации обеспокоены тем, как их деятельность влияет на окружающую среду. Из американских компаний, участвовавших в исследовании Deloitte Resource 20203, порядка 75% сообщили, что их клиенты ожидают, что возобновляемые источники энергии будут составлять наибольший процент от всего потребления электроэнергии, связанного с бизнесом. Исследование также показало, что 77% компаний в настоящее время активно продвигают использование возобновляемых источников энергии, и эта тенденция, как ожидается, сохранится и будет расти в ближайшие годы. Сегодня все больше компаний признают, что для обеспечения жизнеспособности бизнеса и повышения лояльности к бренду, необходимо стремиться к низкоуглеродному будущему.







В области возобновляемых источников энергии, LG в Южной Корее создала объекты по производству фотоэлектрической энергии мощностью 6,7 МВт, которые в сумме вырабатывают 8 832 МВт·ч солнечной энергии. В 2019 году LG начала массовое производство крыши LG Solar Car для электромобилей, которая может заряжать аккумуляторную батарею автомобиля, используя собранную солнечную энергию. LG также вносит вклад в сокращение выбросов парниковых газов с помощью решений, которые увеличивают пробег электрических и гибридных транспортных средств.

В процессе расширения своего портфеля, LG Electronics рассчитывает к концу 2030 года сократить выбросы парниковых газов от производства на 50 процентов по сравнению с 2017 годом. Для поддержки разработки технологий и решений по сокращению выбросов парниковых газов с помощью концепции виртуального цикла, LG основала в 2017 году Углеродный фонд (Carbon Fund), в котором прибыль от инвестиций направляется обратно на работы по сокращению выбросов парниковых газов. LG также является активным участником проекта Механизма чистого развития (CDM), который направлен на сокращение вредных выбросов через инвестирование в развивающиеся страны.

В отчете Carbon Clean 200 за 2021 год, компания LG Electronics заняла 13-е место среди публично торгуемых компаний с самым высоким уровнем экологически чистого менеджмента, основанного на различных факторах, таких как сокращение выбросов углекислого газа при производстве, использование экологически чистых материалов и переход на альтернативную энергию.4

Следующая часть темы ESG будет посвящена инновационным решениям LG по созданию более экологически совместимых потребительских и коммерческих продуктов.

# # #

1 https://www.climateaction.org/news/warming-oceans-to-raise-sea-levels-30cm-by-2100-study-finds

2 https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/ar4-wg2-spm-ru.pdf

3 https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/6655_Resources-study-2020/DI_Resources-study-2020.pdf

4 https://www.corporateknights.com/reports/2021-clean-200/clean-200-16136460/