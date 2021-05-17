Знакомимся с LG SIGNATURE

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Как вы уже поняли, сегодня мы познакомим вас с линейкой LG SIGNATURE и сделаем небольшую экскурсию по основным отличиям от остальной бытовой электроники.
Начнем с главного. LG SIGNATURE – это линейка премиальной бытовой техники, которая сочетает в себе безупречное качество, передовые технологии, функциональность и утонченный дизайн. По своим характеристикам, эта техника будет превосходить любую другую не один год.
В LG SIGNATURE входят телевизоры OLED 4 и 8K с диагональю 77 и 88 дюймов, холодильник InstaView Door-In-Door с автоматическим открыванием двери, климатический комплекс для очистки и увлажнения воздуха и умная стиральная машина TwinWash с двумя барабанами. А еще в 2021 LG представила первый в мире сворачивающийся OLED R, о нем мы уже рассказали в отдельной статье.
Впрочем, давайте на каждом продукте остановимся подробнее.
Телевизоры OLED
Как мы уже сказали выше, в линейке SIGNATURE есть модели с диагональю 77 и 88 дюймов, или 195 и 223 сантиметра. Их отличительные черты перед другими моделями OLED – это установленный процессор α9 2-го поколения со встроенным искусственным интеллектом, звук Dolby Atmos, который подстраивается под конкретное пространство, чтобы сделать его объемным и, конечно, большой размер.
Холодильник с технологией InstaViewTM Door-In-Door®
Помимо того, что у этого умного холодильника вместительность 623 литра, одно из его главных отличий – функция Auto Open Door, которая автоматически открывает дверцу, когда вы к нему подходите и наступаете на проекцию надписи Door Open перед холодильником. И Вишенка на торте отличий – минималистичный дизайн с покрытием из текстурированной стали.
Климатический комплекс по очистке и увлажнению воздуха
Это не просто увлажнитель или очиститель воздуха, это целая система, которая очищает и увлажняет воздух, убирает посторонние запахи и отслеживает количество микрочастиц пыли. Чтобы в воздух не попали бактерии, климатический комплекс каждый раз перед распылением очищает воду ультрафиолетом, а в режиме ожидания осушает фильтры. Другими словами, это сразу несколько решений по очистке и увлажнению воздуха в одном.
К основным преимуществам стиральной машины можно отнести систему автоматического дозирования моющих средств, которая сама определит сколько нужно порошка и кондиционера на каждую партию белья. А главной особенностью станет технология Centrum® System, которая фиксирует основной барабан, чтобы стиральная машина не вибрировала и была практически бесшумной. Это особенно важно, ведь в стиральной машине LG SIGNATURE два барабана, работающие независимо друг от друга, чтобы одежду из деликатных тканей можно было стирать одновременно с обычной.
LG SIGNATURE не ограничивается красивым дизайном, за ним скрываются передовые технологии, которые действительно улучшают качество жизни и делают ее заметно комфортнее.