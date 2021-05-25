Игры на большом экране, или как OLED выводит гейминг на новый уровень

В эпоху, когда игры перестали быть увлечением гиков, когда даже руководители отделов и целых компаний после рабочего дня любят провести какое-то время за игрой, а многие люди с ПК переключились на игровые консоли, качественная картинка, яркие цвета и быстрое время отклика на экране телевизора – стали обязательным требованием. Когда речь заходит о качественном гейминге, в голову сразу приходит OLED-телевизоры с самоподсвечивающимися пикселями. И вот почему.



В текущем году в продаже появились обновленные модели OLED-телевизоров, которые сочетают в себе высокое качество изображения с отличными игровыми возможностями. В обновленную линейку OLED-телевизоров вошла модель С1 с диагональю 48 дюймов. Эта новость особенно понравится тем, кто не был готов к покупке телевизоров с диагональю 55, 65, 77 и 83 дюймов. OLED С1 считается одним из лучших телевизоров для игр, так как в нем есть все игровые функции, высокое качество изображения и дисплей с частотой 120 Гц, который обеспечивает плавность движения во время игры. Впрочем, давайте по порядку.

OLED-дисплеи – это единственные в отрасли телевизоры, совместимые с технологией NVIDIA G-SYNC1, которая передает изображение с усиленным эффектом присутствия игрока, благодаря возможности адаптировать частоту обновления к частоте кадров подключенного оборудования. Самоподсвечивающиеся пиксели OLED-дисплея обеспечивают исключительное качество изображения с идеальным черным цветом, низкую задержку ввода и сверхбыстрое время отклика в 1 мс. В итоге, игровой процесс получается захватывающим без мерцаний и прерывания, а благодаря времени отклика, игра мгновенно реагирует на каждое нажатие кнопок контроллера, давая вам преимущество над соперниками.