Игры на большом экране, или как OLED выводит гейминг на новый уровень

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В текущем году в продаже появились обновленные модели OLED-телевизоров, которые сочетают в себе высокое качество изображения с отличными игровыми возможностями. В обновленную линейку OLED-телевизоров вошла модель С1 с диагональю 48 дюймов. Эта новость особенно понравится тем, кто не был готов к покупке телевизоров с диагональю 55, 65, 77 и 83 дюймов. OLED С1 считается одним из лучших телевизоров для игр, так как в нем есть все игровые функции, высокое качество изображения и дисплей с частотой 120 Гц, который обеспечивает плавность движения во время игры. Впрочем, давайте по порядку.
OLED-дисплеи – это единственные в отрасли телевизоры, совместимые с технологией NVIDIA G-SYNC1, которая передает изображение с усиленным эффектом присутствия игрока, благодаря возможности адаптировать частоту обновления к частоте кадров подключенного оборудования. Самоподсвечивающиеся пиксели OLED-дисплея обеспечивают исключительное качество изображения с идеальным черным цветом, низкую задержку ввода и сверхбыстрое время отклика в 1 мс. В итоге, игровой процесс получается захватывающим без мерцаний и прерывания, а благодаря времени отклика, игра мгновенно реагирует на каждое нажатие кнопок контроллера, давая вам преимущество над соперниками.
Помимо совместимости с NVIDIA G-SYNC, в линейку OLED входит первый в мире 8K-телевизор с поддержкой игровых видеокарт нового поколения NVIDIA GeForce RTX 30, которые обрабатывают контент со скоростью 60 кадров в секунду, получая информацию со скоростью 48 Гбит/с.
Отдельное преимущество OLED-телевизоров – оптимизатор видеоигр.
С его помощью можно выбирать подходящие настройки для разных игровых жанров, включая FPS, RPG и RTS. Вы можете настроить параметры изображения и звука всего в несколько действий. Кроме того, вы можете переключаться между технологиями VRR, NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync™. В зависимости от игры и жанра, вы можете уменьшить задержку в игре, улучшить видимость персонажей или выровнять уровень яркости. Благодаря управлению настройками все игры будут четкими и плавными, без задержек, подвисаний и разрывов изображений.
Как видите, в LG OLED учтены все нюансы, чтобы, во время игры ваш телевизор дал вам то качество картинки, звука и игрового процесса, которое было задумано разработчиками.
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1Технология NVIDIA G-SYNC совместима с видеокартами RTX 20, RTX 30 и GTX 16. Более старые видеокарты не поддерживают совместимость с G-SYNC.
NVIDIA G-SYNC поддерживается только в моделях Z1, G1, C1 и B1.
Телевизоры OLED
Мельчайшие детали и самые глубокие оттенки черного в 4К. Быстрые движения без размытия.