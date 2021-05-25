About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Skip to Content Skip to Accessibility Help
Игры на большом экране, или как OLED выводит гейминг на новый уровень1

Игры на большом экране, или как OLED выводит гейминг на новый уровень

05/25/2021
В эпоху, когда игры перестали быть увлечением гиков, когда даже руководители отделов и целых компаний после рабочего дня любят провести какое-то время за игрой, а многие люди с ПК переключились на игровые консоли, качественная картинка, яркие цвета и быстрое время отклика на экране телевизора – стали обязательным требованием. Когда речь заходит о качественном гейминге, в голову сразу приходит OLED-телевизоры с самоподсвечивающимися пикселями. И вот почему.

 

В текущем году в продаже появились обновленные модели OLED-телевизоров, которые сочетают в себе высокое качество изображения с отличными игровыми возможностями. В обновленную линейку OLED-телевизоров вошла модель С1 с диагональю 48 дюймов. Эта новость особенно понравится тем, кто не был готов к покупке телевизоров с диагональю 55, 65, 77 и 83 дюймов. OLED С1 считается одним из лучших телевизоров для игр, так как в нем есть все игровые функции, высокое качество изображения и дисплей с частотой 120 Гц, который обеспечивает плавность движения во время игры. Впрочем, давайте по порядку.

 

OLED-дисплеи – это единственные в отрасли телевизоры, совместимые с технологией NVIDIA G-SYNC1, которая передает изображение с усиленным эффектом присутствия игрока, благодаря возможности адаптировать частоту обновления к частоте кадров подключенного оборудования. Самоподсвечивающиеся пиксели OLED-дисплея обеспечивают исключительное качество изображения с идеальным черным цветом, низкую задержку ввода и сверхбыстрое время отклика в 1 мс. В итоге, игровой процесс получается захватывающим без мерцаний и прерывания, а благодаря времени отклика, игра мгновенно реагирует на каждое нажатие кнопок контроллера, давая вам преимущество над соперниками.

 

 

 

Помимо совместимости с NVIDIA G-SYNC, в линейку OLED входит первый в мире 8K-телевизор с поддержкой игровых видеокарт нового поколения NVIDIA GeForce RTX 30, которые обрабатывают контент со скоростью 60 кадров в секунду, получая информацию со скоростью 48 Гбит/с.

 



Отдельное преимущество OLED-телевизоров – оптимизатор видеоигр.
С его помощью можно выбирать подходящие настройки для разных игровых жанров, включая FPS, RPG и RTS. Вы можете настроить параметры изображения и звука всего в несколько действий. Кроме того, вы можете переключаться между технологиями VRR, NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync™. В зависимости от игры и жанра, вы можете уменьшить задержку в игре, улучшить видимость персонажей или выровнять уровень яркости. Благодаря управлению настройками все игры будут четкими и плавными, без задержек, подвисаний и разрывов изображений.

 

Как видите, в LG OLED учтены все нюансы, чтобы, во время игры ваш телевизор дал вам то качество картинки, звука и игрового процесса, которое было задумано разработчиками.

 

 

 

###



 

1Технология NVIDIA G-SYNC совместима с видеокартами RTX 20, RTX 30 и GTX 16. Более старые видеокарты не поддерживают совместимость с G-SYNC.
NVIDIA G-SYNC поддерживается только в моделях Z1, G1, C1 и B1.

 

 

Телевизоры OLED

Мельчайшие детали и самые глубокие оттенки черного в 4К. Быстрые движения без размытия.

Перейти