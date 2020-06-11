Беспроводные наушники LG - выбрать и купить лучшие, сравнение

При появлении беспроводных наушников меломаны возражали, что звук у них совсем не тот, что у проводных. Однако разработчики год за годом доказывают, что этот аргумент уже не актуален.



У ряда моделей беспроводных наушников LG чувствительность настолько высока, что способна транслировать даже шепот. Правый наушник представляет собой микрофон, в который можно говорить совсем тихо – собеседник услышит даже в шумной обстановке, а также это сохраняет конфиденциальность разговора.







Последние разработки наушников LG обеспечивают впечатляющее звучание благодаря нескольким усовершенствованиям. Во-первых, разработчики добились чистого звука за счет добавления графена – это материал премиум-класса, снижающий вибрацию. Во-вторых, в наушниках интегрирована технология HSP, которая создает впечатление, будто музыка воспроизводится через настоящую стереосистему. В-третьих, технология Perfect Balance помогает достичь тонального баланса на любой громкости. Кроме этого, некоторые модели LG способны следить даже за наклоном головы пользователя, чтобы максимально погружать его в звуковую сцену.







Если вам важна чистота не только звука, то некоторые модели наушников LG комплектуются зарядным футляром со встроенным ультрафиолетовым обеззараживателем UVnano. Также для создания некоторых амбушюров, LG используют гипоаллергенные ушные гели медицинского класса, которые снижают риск раздражения кожи.



Перед тем как купить беспроводные наушники, нужно определиться, чего вы от них ждете? В этом году LG представили линейку, предназначенную для активного образа жизни (TONE Free fit). Конструкция позволяет оставаться наушникам на месте даже во время самых интенсивных тренировок. Наушники LG устойчивы к дождю, брызгам, поту и пыли. Некоторые модели имеют функцию быстрой зарядки, которая за 5 минут заряда обеспечивает 1 час бесперебойной работы.



Купить лучшие беспроводные наушники можно на официальном сайте компании LG.