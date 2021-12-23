Как связать беспроводные наушники?

Владельцы беспроводной гарнитуры нередко встречаются с такой проблемой, как синхронизация блютуз-наушников. Несмотря на огромное разнообразие моделей, каждый из видов гарнитуры для телефона в разной степени подвержен такой проблеме. Естественно, новые самоочищающиеся беспроводные наушники от LG или любые другие премиальные модели менее подвержены рассинхронизации, но проблема возможна и с ними. Если речь идёт о дешёвых видах TWS-гарнитуры, то сопряжение блютуз-наушников требуется чуть ли не ежедневно.

Причины рассинхронизации наушников





В паре есть ведущее и ведомое устройство. В разных моделях ЛДЖ это может быть как правый, так и левый наушник. При изъятии из зарядного кейса начинается процесс сопряжения правого и левого динамиков. Далее беспроводная гарнитура подключается к гаджету или компьютеру.

Беспроводные наушники не сопрягаются между собой из-за неправильного подключения. Иногда случается так, что используется только одно ушко, и к гаджету подключается не ведущее, а ведомое устройство. Оно будет работать, оба динамика будут отображаться в меню, но второй источник звука будет подключить невозможно. Поэтому часто возникает вопрос, как сопрячь наушники между собой.

Рассинхронизация иногда случается и по причине сбоя. Электроника ЛЖ менее подвержена таким сбоям, но от моделей за несколько долларов не стоит ожидать длительной стабильной работы.

Как выйти из затруднительного положения?





Естественно, каждому владельцу хочется как можно скорее связать динамики, вернуться к прослушиванию музыки и просмотру видео со звуком в обоих ушах одновременно. Выход из положения — сброс настроек до заводских. Перед тем как синхронизировать наушники TWS заново, нужно удалить их на устройстве, к которому они были ранее подключены. Этот шаг обязателен вне зависимости от стоимости гарнитуры или производителя.

Первый шаг достаточно простой: для этого нужно лишь войти в меню настроек телефона и выбрать пункт «Забыть это устройство». Вне зависимости от телефона и операционной системы выглядит это примерно одинаково. Процедуру стоит повторить на всех гаджетах, на которых использовались TWS ранее.

Далее проводится сброс настроек при помощи специальной кнопки на кейсе. Для этого нужно воспользоваться инструкцией, где указано, как это сделать для конкретной модели гарнитуры.

Синхронизация блютуз наушников: универсальные решения





Если инструкции нет, то что делать, если беспроводные наушники не синхронизируются? Не стоит отчаиваться, ведь есть универсальные способы, которые помогут каждому. Действия состоят из нескольких пунктов:

1. Вначале нужно полностью зарядить оба динамика.

2. Далее на обоих динамиках зажимается кнопка/сенсор на 5 секунд для отключения (загорается и гаснет красный сенсор).

3. Далее эти же кнопки или сенсоры повторно зажимаются на 20-60 секунд, и нужно следить за индикаторами (вначале несколько раз мигает белый индикатор, а затем поочерёдно другие цвета).

4. Наушники опять кладутся в кейс на 10-20 секунд.

5. TWS изымается из кейса, и нужно подождать, пока они синхронизируются (индикатор мигает лишь на одном динамике, сигнализируя, что уже допускается подключение к гаджету).

Остаётся только заново привязать беспроводную гарнитуру к смартфону или ноутбуку. Сопряжение может не получиться с первого раза: возможно, придётся повторить процесс несколько раз.

Процесс сброса можно провести внутри кейса. Для этого понадобится:

1. Зарядить TWS.

2. Зажать кнопки на динамиках на полминуты.

3. Извлечь наушники из кейса и дождаться их сопряжения.

4. Подключить к гаджету по Bluetooth.

В премиальных устройствах всё сделать ещё проще. Нужно лишь зажать специальную кнопку на кейсе на 20-40 секунд. Естественно, аккумуляторы должны быть заряжены хотя бы на 20-30%, а сами динамики должны быть внутри кейса. Индикатор на корпусе укажет, что проведён сброс до заводских настроек.

То есть, вне зависимости от причины рассинхронизации, главное для пользователя — это удалить TWS гарнитуру на смартфоне или ноутбуке и произвести сброс. Синхронизация осуществится при изъятии из футляра и первом же включении всего за несколько секунд. О сопряжении подскажет индикатор, который после установки стойкого сигнала будет мигать только на одном из наушников.