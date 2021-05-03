Технологические тренды 2021 года

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Учитывая среду, в которой находится мир, устройства и гаджеты, которые предлагают лучшую домашнюю производительность и развлекательные решения, стали заметными на выставке CES в этом году. Крупнейшие компании в области потребительских технологий предложили инновации в своих виртуальных выставочных залах, направленных на улучшение жизни миллионов людей, которые теперь работают и играют в основном в пределах своего дома.
LG, как компания, производящая бытовую электронику, всегда следила за тем, чего хотят и в чем нуждаются клиенты. Благодаря последним инновациям в мониторах и ноутбуках LG помогает потребителям оптимизировать свою жизнь дома, как бы она не проходила: в непрерывных видеозвонках, в работе над проектами, в онлайн-играх или просмотрах фильмов.
Популярное обновление для работы дома – монитор большого размера LG UltraWide™. Широкий 40-дюймовый изогнутый экран отображает больше информации, чтобы вы могли работать продуктивнее и расслабиться после рабочего дня за просмотром фильма. Дисплей Nano IPS с разрешением 5K2K UltraWide и соотношением сторон 21:9 может похвастаться на 33% большей площадью экрана, чем у монитора с соотношением 16:9. А качество изображения, которое передает монитор сделает каждый фильм более интересным и захватывающим.
Игровые мониторы LG UltraGear™. Благодаря молниеносной скорости, четкому и плавному изображению, футуристическому дизайну и множеству игровых функций, эти мониторы идеально подходят как для игр, так и для выполнения рабочих задач. Серия LG UltraGear предлагает быстрое время отклика Nano IPS в 1 миллисекунду и уменьшенную задержку ввода, обеспечивая плавную визуализацию игрового процесса. Главное, что минимальные разрывы на экране делают игры более реалистичными.
В качестве более портативного рабочего варианта, который можно легко переносить между комнатами, стоит рассмотреть новые ноутбуки LG gram* с доступными диагоналями экрана 14, 16 и 17 дюймов. Они могут похвастаться дисплеями с соотношением сторон 16:10, которые идеально подходят для многозадачности ноутбука. Оснащенные новыми процессорами Intel, высокоскоростной памятью и удобной клавиатурой, ноутбуки LG обеспечивают производительность, соответствующую их элегантному премиальному дизайну.
Стильные, тонкие и очень легкие модели LG gram 2021 года имеют узкие рамки, которые позволяют им иметь экраны большего размера.
Учитывая, что посещение кинотеатров было сильно ограничено во многих странах из-за мер социального дистанцирования, большинство людей в качестве альтернативы использовали телевизоры, ПК и ноутбуки для просмотров фильмов. И хотя многим это казалось подходящим решением, настоящие киноманы наверняка возмутились такой альтернативе.
Благодаря широкому выбору, отвечающему самым разным потребностям и предпочтениям, последние инновации LG позволяют легко работать и получать удовольствие, не выходя из дома.
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* Наличие товара зависит от региона.