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Микроволновая печь LG NeoChef, 25 л, Соло, 1000 Вт, Smart Inverter, EasyClean, Сенсорное управление
Микроволновая печь LG NeoChef, 25 л, Соло, 1000 Вт, Smart Inverter, EasyClean, Сенсорное управление
*1 год гарантии на микроволновую печь.
*10 лет гарантии на инверторный магнитрон(работа и выезд оплачивается потребителем).
Простой, универсальный, LG NeoChef™
Показана установленная на кухне печь LG Neochef™.
Наслаждайтесь вкусной едой благодаря равномерному разогреву и быстрой готовке
Не беспокойтесь о чрезмерной заморозке или перегреве
Готовьте быстрее и с наслаждением
Домашний йогурт без труда
Простое приготовление полезных овощей на пару
*Принадлежности для готовки на пару могут отличаться в зависимости от страны и модели печи.
*Все видео и изображения представлены только в качестве иллюстрации.
*Фактический продукт может отличаться по причине постоянного усовершенствования.
*Доступность продукта зависит от страны.
Удобство для пользователя
Удобные функции для пользователя
ОПИСАНИЕ
Все характеристики
-
Тип управления
-
Сенсорное
-
Дисплей управления
-
Белый LED
-
Габариты упаковки (Ш x В x Г) (мм)
-
540 x 294 x 408
-
Масса продукта (кг)
-
8.8
-
Габариты внутреннего пространства (Ш x В x Г) (мм)
-
322 x 228 x 334
-
Требуемое электропитание (Вольт/Гц)
-
230/50
-
Цвет дверцы
-
Черный/Черный
-
Дизайн двери
-
Задымленное стекло
-
EasyClean
-
●
-
Объем духового шкафа (Л)
-
25
-
Тип
-
Соло
-
Блокировка от детей
-
●
-
EasyClean
-
●
-
Настройка времени
-
●
-
Размораживание
-
● (4 режима)
-
Проверка
-
12 месяцев
-
Подогрев
-
●
-
Растапливание
-
● (4 режима)
-
Медленная готовка
-
● (2 режима)
-
Смягчение
-
● (4 режима)
-
Автоматический разогрев
-
● (8 режимов)
-
Цвет дверцы
-
Черный/Черный
-
Цвет корпуса
-
Зеркальный
-
Энергопотребление микроволновой печи (Ватт)
-
1000
-
Объем духового шкафа (Л)
-
25
-
Смарт-инвертор
-
●
-
Размер поворотного стола (мм)
-
292
-
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