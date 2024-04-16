We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
24-дюймовый игровой монитор UltraGear™ Full HD IPS | 180Hz, IPS 1ms (GtG), HDR10
24-дюймовый игровой монитор UltraGear™ Full HD IPS | 180Hz, IPS 1ms (GtG), HDR10
Начните со скорости.
Будьnt впереди всех.
Представляем игровой монитор, который позволит вам быть впереди с самого начала благодаря частоте обновления 180Hz.
Дисплей
23,8-дюймовый Full HD (1920 x 1080)
HDR10 / sRGB 99% (Typ.)
Скорость
Частота обновления 180Hz
Время отклика IPS 1ms (GtG)
Технология
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
AMD FreeSync™
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
Частота обновления 180Hz
Улучшенная скорость.
Новый стандарт.
Мы повысили стандарт скорости UltraGear со 144Hz до 180Hz. Вы сможете наслаждаться сверхчетким и плавным изображением благодаря частоте обновления 180Hz, которая загружает изображения 180 раз в секунду.
Частота обновления 180Hz.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
IPS 1ms (GtG)
Четкое изображение
под любым углом.
Ощутите яркие визуальные эффекты благодаря быстрому времени отклика 1ms, которое уменьшает гостинг и задержки. Кроме того, IPS-панель позволяет наслаждаться потрясающими изображениями с широким углом обзора до 178°.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
*Выберите «Ускоренный режим» для применения времени отклика 1ms. («Настройка игры» → «Время отклика» → «Ускоренный режим»).
*Угол обзора этого IPS-дисплея составляет 178 градусов.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
Технология для
безупречной игры
Наслаждайтесь идеальной графикой без зависаний и дрожания, вызванных различиями в характеристиках оборудования и программного обеспечения, синхронизируя их с помощью NVIDIA® G-SYNC® Compatible и AMD FreeSync™.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
*Эффективность функции сравнивается с моделями, в которых не применена технология синхронизации.
*В зависимости от сетевого подключения могут возникать ошибки или задержки.
Создан для геймера
Улучшите процесс игры благодаря конструкции с практически незаметной рамкой с 3 сторон для захватывающего просмотра. С помощью регулируемой подставки можно изменять наклон, высоту и поворот, что позволяет играть в игры еще удобнее.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
Dynamic Action Sync
Технология Dynamic Action Sync помогает геймерам улавливать критически важные моменты в реальном времени, уменьшать задержки и быстро реагировать на действия противников.
Функция Black Stabilizer
Функция Black Stabilizer помогает геймерам вычислить снайперов, засевших в самых темных уголках, и быстро укрыться при появлении вспышки от выстрела.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
*Функция отображения прицела недоступна, когда активирован счетчик FPS.
*Счетчик FPS может отображать значение, превышающее максимальную частоту обновления монитора.
Характеристики
-
Диагональ [дюймы]
23.8
-
Разрешение
1920 x 1080
-
Тип Панели
IPS
-
Соотношение сторон
16:9
-
Цветовая Гамма (Тип.)
sRGB 99% (CIE1931)
-
Яркость (Тип.) [Кд/м²]
300cd/m²
-
Частота Обновления (Макс.) [Гц]
1ms (GtG at Faster)
-
Время Отклика
1ms (GtG at Faster)
-
Настройка Положения Дисплея
Наклон / Высота / Портрет
Все характеристики
ГАБАРИТЫ/ВЕС
-
Вес с Подставкой [кг]
4
-
Габариты при Транспортировке (Ш х В х Г) [мм]
613x 149 x 396mm
-
Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]
540.8 x 323.8 x 42.8mm
-
Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]
540.8 x 408.9 x 180.5mm
-
Вес в Упаковке [кг]
5.2
-
Вес без Подставки [кг]
3.5
АКСЕССУАРЫ
-
Адаптер
Да
-
Display Port
Да
-
Кабель питания
Да
СОВМЕСТИМОСТЬ
-
DisplayPort
Да(1ед)
-
Версия DP
1.4
-
HDMI
Да(1ед)
-
Выход Наушники
3-полосный (только звук)
ЭКРАН
-
Соотношение сторон
16:9
-
Яркость (Мин.) [Кд/м²]
240cd/㎡
-
Яркость (Тип.) [Кд/м²]
300cd/m²
-
Глубина Цвета (Количество Цветов)
16.7M
-
Цветовая Гамма (Мин.)
sRGB 90% (CIE1931)
-
Цветовая Гамма (Тип.)
sRGB 99% (CIE1931)
-
Коэффициент контрастности (Мин.)
700:1
-
Коэффициент контрастности (Тип.)
1000:1
-
Тип Панели
IPS
-
Шаг Пикселя [мм]
0.2745 x 0.2745mm
-
Частота Обновления (Макс.) [Гц]
1ms (GtG at Faster)
-
Разрешение
1920 x 1080
-
Время Отклика
1ms (GtG at Faster)
-
Диагональ [см]
60.5
-
Диагональ [дюймы]
23.8
-
Покрытие
антибликовое, 3H
-
Угол Обзора (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
ФУНКЦИИ
-
Стабилизатор Черного Цвета
Да
-
AMD FreeSync™
FreeSync
-
Автоматический Переключатель Источника Ввода
Да
-
Заводская Калибровка Цвета
Да
-
Прицел
Да
-
Динамическая Синхронизация Действий
Да
-
Отсутствие Мерцания
Да
-
FPS Счетчик
Да
-
HDR 10
Да
-
HDR Effect
Да
-
Горячая Клавиша
Да
-
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
-
Режим Чтения
Да
-
Умное Энергосбережение
Да
ИНФОРМАЦИЯ
-
Наименование товара
UltraGear
-
Год
Y24
МЕХАНИЧЕСКИЙ
-
Настройка Положения Дисплея
Наклон / Высота / Портрет
-
Безрамочный Дизайн
Да
-
Возможность Настенного Монтажа [мм]
100 x 100mm
ПИТАНИЕ
-
AC Вход
100~240V (50/60Hz)
-
Энергопотребление (DC Off)
Менее 0.3Вт
-
Энергопотребление (Energy Star)
17Вт
-
Энергопотребление (Макс.)
19Вт
-
Энергопотребление (Режим Сна)
Менее 0.5Вт
-
Энергопотребление (Тип.)
18Вт
-
Тип
Внешнее питание (адаптер)
СТАНДАРТ
-
UL (cUL)
Да
SW APPLICATION
-
OnScreen Control (Диспетчер Экрана LG)
Да
Найти локально
Наш выбор для Вас
-
Руководства и Загрузки
Загрузите руководства по продуктам и новейшее программное обеспечение для вашего продукта LG.
-
Устранение неполадок
Полезные видеоролики и информация о вашем продукте.
-
Гарантия
Проверьте информацию о гарантии LG здесь.
-
Сервисные Центры
Найдите ближайший сервисный центр в вашем городе.
-
Регистрация продукта
Регистрация вашего продукта поможет вам быстрее получить поддержку.
-
Поддержка Продукта
Найдите руководство по продуктам, помощь по устранению неполадок и условия гарантии на свой продукт LG.
-
Поддержка Заказов
Отслеживайте свой заказ и ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами о заказе.
-
Заявка на ремонт
Удобный онлайн сервис по заказу ремонта.