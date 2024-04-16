Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
24-дюймовый игровой монитор UltraGear™ Full HD IPS | 180Hz, IPS 1ms (GtG), HDR10

Функции

Галерея

Характеристики

Отзывы

Где купить

Поддержка

24-дюймовый игровой монитор UltraGear™ Full HD IPS | 180Hz, IPS 1ms (GtG), HDR10

24GS65F-B

24-дюймовый игровой монитор UltraGear™ Full HD IPS | 180Hz, IPS 1ms (GtG), HDR10

()
  • LG 24-дюймовый игровой монитор UltraGear™ Full HD IPS | 180Hz, IPS 1ms (GtG), HDR10, 24GS65F-B
  • LG 24-дюймовый игровой монитор UltraGear™ Full HD IPS | 180Hz, IPS 1ms (GtG), HDR10, 24GS65F-B
  • LG 24-дюймовый игровой монитор UltraGear™ Full HD IPS | 180Hz, IPS 1ms (GtG), HDR10, 24GS65F-B
  • LG 24-дюймовый игровой монитор UltraGear™ Full HD IPS | 180Hz, IPS 1ms (GtG), HDR10, 24GS65F-B
  • LG 24-дюймовый игровой монитор UltraGear™ Full HD IPS | 180Hz, IPS 1ms (GtG), HDR10, 24GS65F-B
  • LG 24-дюймовый игровой монитор UltraGear™ Full HD IPS | 180Hz, IPS 1ms (GtG), HDR10, 24GS65F-B
  • LG 24-дюймовый игровой монитор UltraGear™ Full HD IPS | 180Hz, IPS 1ms (GtG), HDR10, 24GS65F-B
  • LG 24-дюймовый игровой монитор UltraGear™ Full HD IPS | 180Hz, IPS 1ms (GtG), HDR10, 24GS65F-B
  • LG 24-дюймовый игровой монитор UltraGear™ Full HD IPS | 180Hz, IPS 1ms (GtG), HDR10, 24GS65F-B
  • LG 24-дюймовый игровой монитор UltraGear™ Full HD IPS | 180Hz, IPS 1ms (GtG), HDR10, 24GS65F-B
LG 24-дюймовый игровой монитор UltraGear™ Full HD IPS | 180Hz, IPS 1ms (GtG), HDR10, 24GS65F-B
LG 24-дюймовый игровой монитор UltraGear™ Full HD IPS | 180Hz, IPS 1ms (GtG), HDR10, 24GS65F-B
LG 24-дюймовый игровой монитор UltraGear™ Full HD IPS | 180Hz, IPS 1ms (GtG), HDR10, 24GS65F-B
LG 24-дюймовый игровой монитор UltraGear™ Full HD IPS | 180Hz, IPS 1ms (GtG), HDR10, 24GS65F-B
LG 24-дюймовый игровой монитор UltraGear™ Full HD IPS | 180Hz, IPS 1ms (GtG), HDR10, 24GS65F-B
LG 24-дюймовый игровой монитор UltraGear™ Full HD IPS | 180Hz, IPS 1ms (GtG), HDR10, 24GS65F-B
LG 24-дюймовый игровой монитор UltraGear™ Full HD IPS | 180Hz, IPS 1ms (GtG), HDR10, 24GS65F-B
LG 24-дюймовый игровой монитор UltraGear™ Full HD IPS | 180Hz, IPS 1ms (GtG), HDR10, 24GS65F-B
LG 24-дюймовый игровой монитор UltraGear™ Full HD IPS | 180Hz, IPS 1ms (GtG), HDR10, 24GS65F-B
LG 24-дюймовый игровой монитор UltraGear™ Full HD IPS | 180Hz, IPS 1ms (GtG), HDR10, 24GS65F-B

Основные характеристики

  • 23,8-дюймовый дисплей Full HD (1920 X 1080)
  • IPS 1ms (GtG)
  • Частота обновления 180Hz
  • HDR10 / sRGB 99% (Typ.)
  • Рамка, практически незаметная с 3 сторон
  • NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™
Больше

Игровой монитор UltraGear™.





Создан для игры

Игровой монитор UltraGear™.

Начните со скорости.
Будьnt впереди всех.

Представляем игровой монитор, который позволит вам быть впереди с самого начала благодаря частоте обновления 180Hz.

Дисплей

23,8-дюймовый Full HD (1920 x 1080)

HDR10 / sRGB 99% (Typ.)

Скорость

Частота обновления 180Hz

Время отклика IPS 1ms (GtG)

Технология

NVIDIA® G-SYNC® Compatible

AMD FreeSync™

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

Частота обновления 180Hz

Улучшенная скорость.
Новый стандарт.

Мы повысили стандарт скорости UltraGear со 144Hz до 180Hz. Вы сможете наслаждаться сверхчетким и плавным изображением благодаря частоте обновления 180Hz, которая загружает изображения 180 раз в секунду.

Частота обновления 180Hz.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

IPS 1ms (GtG)

Четкое изображение
под любым углом.

Ощутите яркие визуальные эффекты благодаря быстрому времени отклика 1ms, которое уменьшает гостинг и задержки. Кроме того, IPS-панель позволяет наслаждаться потрясающими изображениями с широким углом обзора до 178°.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

*Выберите «Ускоренный режим» для применения времени отклика 1ms. («Настройка игры» → «Время отклика» → «Ускоренный режим»).

*Угол обзора этого IPS-дисплея составляет 178 градусов. 

HDR10 с sRGB 99% (Typ.).

HDR10 с sRGB 99% (Typ.)

Ощутите реалистичность цвета

Данный монитор поддерживает широкую цветовую гамму, sRGB 99% (Typ.) и HDR10 для ярких игр.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

Технология для
безупречной игры

Наслаждайтесь идеальной графикой без зависаний и дрожания, вызванных различиями в характеристиках оборудования и программного обеспечения, синхронизируя их с помощью NVIDIA® G-SYNC® Compatible и AMD FreeSync™.

Технология для безупречной игры.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

*Эффективность функции сравнивается с моделями, в которых не применена технология синхронизации.

*В зависимости от сетевого подключения могут возникать ошибки или задержки.

Создан для геймера

Улучшите процесс игры благодаря конструкции с практически незаметной рамкой с 3 сторон для захватывающего просмотра. С помощью регулируемой подставки можно изменять наклон, высоту и поворот, что позволяет играть в игры еще удобнее.

Монитор с незаметной рамкой.

Дизайн рамки

Практически незаметная рамка с 3 сторон

Монитор с регулировкой наклона.

Наклон

-5~15°

Монитор с регулировкой высоты.

Высота

110 мм

Монитор с регулируемым поворотом.

Поворот

По часовой стрелке

Игровой монитор UltraGear™.

4-контактный выход для наушников

Создание звукового
эффекта погружения

Наслаждайтесь голосовым общением во время игр благодаря 4-контактному выходу для наушников. И еще больше погрузитесь в мир виртуального 3D-звука с помощью наушников DTS:X.

Значок HDMI 2.0.

HDMI 2.0

Значок DisplayPort 1.4.

DisplayPort 1.4

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

Dynamic Action Sync

Технология Dynamic Action Sync помогает геймерам улавливать критически важные моменты в реальном времени, уменьшать задержки и быстро реагировать на действия противников.

Функция Black Stabilizer

Функция Black Stabilizer помогает геймерам вычислить снайперов, засевших в самых темных уголках, и быстро укрыться при появлении вспышки от выстрела.

Отображение прицела

Точка прицеливания фиксируется строго по центру, улучшая точность стрельбы.

Счетчик FPS

Счетчик FPS позволит вам увидеть, насколько хорошо все загружается. При редактировании, играх или просмотре фильма важен каждый кадр, и со счетчиком FPS вы получите данные в режиме реального времени.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

*Функция отображения прицела недоступна, когда активирован счетчик FPS.

*Счетчик FPS может отображать значение, превышающее максимальную частоту обновления монитора.

Печать

Характеристики

  • Диагональ [дюймы]

    23.8

  • Разрешение

    1920 x 1080

  • Тип Панели

    IPS

  • Соотношение сторон

    16:9

  • Цветовая Гамма (Тип.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Яркость (Тип.) [Кд/м²]

    300cd/m²

  • Частота Обновления (Макс.) [Гц]

    1ms (GtG at Faster)

  • Время Отклика

    1ms (GtG at Faster)

  • Настройка Положения Дисплея

    Наклон / Высота / Портрет

Все характеристики

ГАБАРИТЫ/ВЕС

  • Вес с Подставкой [кг]

    4

  • Габариты при Транспортировке (Ш х В х Г) [мм]

    613x 149 x 396mm

  • Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]

    540.8 x 323.8 x 42.8mm

  • Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]

    540.8 x 408.9 x 180.5mm

  • Вес в Упаковке [кг]

    5.2

  • Вес без Подставки [кг]

    3.5

АКСЕССУАРЫ

  • Адаптер

    Да

  • Display Port

    Да

  • Кабель питания

    Да

СОВМЕСТИМОСТЬ

  • DisplayPort

    Да(1ед)

  • Версия DP

    1.4

  • HDMI

    Да(1ед)

  • Выход Наушники

    3-полосный (только звук)

ЭКРАН

  • Соотношение сторон

    16:9

  • Яркость (Мин.) [Кд/м²]

    240cd/㎡

  • Яркость (Тип.) [Кд/м²]

    300cd/m²

  • Глубина Цвета (Количество Цветов)

    16.7M

  • Цветовая Гамма (Мин.)

    sRGB 90% (CIE1931)

  • Цветовая Гамма (Тип.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Коэффициент контрастности (Мин.)

    700:1

  • Коэффициент контрастности (Тип.)

    1000:1

  • Тип Панели

    IPS

  • Шаг Пикселя [мм]

    0.2745 x 0.2745mm

  • Частота Обновления (Макс.) [Гц]

    1ms (GtG at Faster)

  • Разрешение

    1920 x 1080

  • Время Отклика

    1ms (GtG at Faster)

  • Диагональ [см]

    60.5

  • Диагональ [дюймы]

    23.8

  • Покрытие

    антибликовое, 3H

  • Угол Обзора (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

ФУНКЦИИ

  • Стабилизатор Черного Цвета

    Да

  • AMD FreeSync™

    FreeSync

  • Автоматический Переключатель Источника Ввода

    Да

  • Заводская Калибровка Цвета

    Да

  • Прицел

    Да

  • Динамическая Синхронизация Действий

    Да

  • Отсутствие Мерцания

    Да

  • FPS Счетчик

    Да

  • HDR 10

    Да

  • HDR Effect

    Да

  • Горячая Клавиша

    Да

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • Режим Чтения

    Да

  • Умное Энергосбережение

    Да

ИНФОРМАЦИЯ

  • Наименование товара

    UltraGear

  • Год

    Y24

МЕХАНИЧЕСКИЙ

  • Настройка Положения Дисплея

    Наклон / Высота / Портрет

  • Безрамочный Дизайн

    Да

  • Возможность Настенного Монтажа [мм]

    100 x 100mm

ПИТАНИЕ

  • AC Вход

    100~240V (50/60Hz)

  • Энергопотребление (DC Off)

    Менее 0.3Вт

  • Энергопотребление (Energy Star)

    17Вт

  • Энергопотребление (Макс.)

    19Вт

  • Энергопотребление (Режим Сна)

    Менее 0.5Вт

  • Энергопотребление (Тип.)

    18Вт

  • Тип

    Внешнее питание (адаптер)

СТАНДАРТ

  • UL (cUL)

    Да

SW APPLICATION

  • OnScreen Control (Диспетчер Экрана LG)

    Да

Найти локально

Опробуйте это изделие рядом с вашим домом.

Наш выбор для Вас

Нужна дополнительная помощь с вашим продуктом?

Получить помощь

Свяжитесь с нами