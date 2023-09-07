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Монитор LG, LED, 27"(68.58 см), FHD 1920x1080, 144Гц, IPS c sRGB 99%, Adaptive Sync, HDR 10, 1мс уменьшение размытия в движении,

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Монитор LG, LED, 27"(68.58 см), FHD 1920x1080, 144Гц, IPS c sRGB 99%, Adaptive Sync, HDR 10, 1мс уменьшение размытия в движении,

27GL650F-B

Монитор LG, LED, 27"(68.58 см), FHD 1920x1080, 144Гц, IPS c sRGB 99%, Adaptive Sync, HDR 10, 1мс уменьшение размытия в движении,

Готов к победе

LG UltraGear™ — это мощный игровой монитор с высочайшими характеристиками производительности, который выведет ваш игровой процесс на новый уровень.

Более реалистично

Этот монитор поддерживает HDR10 для отображения деталей в ярких и темных частях содержимого с высоким динамическим диапазоном. Таким образом, геймеры получат более яркую яркость и блики с более глубокими тенями и силуэтами.
IPS с sRGB 99%

Почувствуйте настоящий бой с реальными цветами

Дисплей IPS с 99% sRGB имеет исключительную точность цветопередачи. Широкий угол обзора и контрасты пламени, создаваемого взрывами, сделают картину боя ещё более яркой и зрелищной.
Частота обновления 144 Гц и 1 мс MBR

Непрерывное игровое движение

Частота обновления 144 Гц и 1 мс MotionBlur Reduction (MBR)* позволяет отображать быстро меняющиеся объекты так чётко, что плавность кажется почти сюрреалистической. Самые динамичные и быстро меняющиеся объекты во время игры могут дать геймерам игровое преимущество.

Динамическая синхронизация действий

Минимизируйте задержку ввода с помощью динамической синхронизации действий, чтобы игроки могли ощутить каждый момент игры в режиме реального времени.

Стабилизатор черного

Геймеры могут обнаружить снайперов, скрывающихся в самых темных местах, и избежать столкновения.
Прицел

Вижу цель!

Точка прицела фиксируется в центре для повышения точности стрельбы.
Эргономичный дизайн

Для комфортной игры

Тонкая рамка практически незаметна с трёх сторон, а основание можно отрегулировать, чтобы изменить угол наклона, высоту и ориентацию экрана.

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* 1ms Motion Blur Reduction приводит к снижению яркости, и следующие функции не могут быть использованы, пока он активирован: Radeon FreeSync ™ / DAS (Dynamic Action Sync) / Flicker Safe.
Совместим с NVIDIA® G-SYNC®

Совместим с G-SYNC®, Одобрен NVIDIA

27GL650F протестирован NVIDIA и официально одобрен как G-SYNC® совместимый монитор, с минимальнымми разрывами и задержками для более мягкого, и быстрого игрового опыта.

G-SYNC® совместимый монитор уменьшает разрывы и задержку для более мягкого и быстрого игрового опыта

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*Изображение симулировано для улучшения понимания особенности. Может отличаться от реального изображения.
*Сравнение отключенного режима (слева) и включенного NVIDIA® G-SYNC®
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Все характеристики

ЭКРАН

Диагональ экрана (дюймы)

27

Тип матрицы

IPS

Соотношение сторон

16:9

Отображаемые цвета (млн)

16.7 млн (8 бит)

Цветовой охват

sRGB 99% (CIE1931)

Шаг пикселя (мм)

0.31125 × 0.31125

Разрешение

1920 × 1080

Яркость (кд/м²)

400

Контрастность (FOFO)

1000:1

Контрастность (DFC)

Mega

Время отклика (мс)

5 мс (GTG) / 1 мс Motion Blur Reduction

Угол обзора (CR≥10)

178 / 178

Антибликовое покрытие матрицы

Антибликовое, 3H

ПОРТЫ ВВОДА/ВЫВОДА

Порт HDMI

● (HDMI × 2) v2.0

HDMI (поддерживаемая FreeSync частота)

120~144Гц (базовая); 48~144Гц (расширенная)

HDMI (макс. Разрешение при Гц)

1920 × 1080 @ 144Гц

Порт Display Port

● v1.4

Display Port (поддерживаемая частота FreeSync)

120~144Гц (базовая); 48~144Гц (расширенная)

Display Port (макс. Разрешение при Гц)

1920 × 1080 @ 144Гц

Выход для наушников

Расположение портов

Сзади

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Тип блока питания

Внешний адаптер

Мощность адаптера питания (Вт)

48Вт (19В / 2.53А)

Напряжение (В)

100~240

Энергопотребление/режим ожидания/сна (макс, Вт)

<0.3

Энергопотребление/выключен (макс, Вт)

<0.3

Энергопотребление/работа, (обыч./EPA, Вт)

30 / —

ЧАСТОТА ОБНОВЛЕНИЯ

Кадровая развертка (Гц)

56 — 144

МЕНЮ

Русский язык

ФУНКЦИИ

Отсутствие мерцания Flicker safe

Режим изображения

не HDR режимы -> Игра 1 / Игра 2 / Режим FPS / Режим RTS / Яркий / Чтение / HDR Effect; HDR режимы -> Игра 1 / Игра 2 / Режим FPS / Режим RTS / Яркий / Стандартный

Функция режим чтения Reader Mode

Режим 1мс MBR (Поддерживаемая частота, Гц)

● 120, 144Гц

Стабилизатор черного цвета

Динамическая синхронизация движения Dynamic Action Sync

Прицел Crosshair

Энергосбережение

Меню на экране монитора

Защита медиаконтента HDCP

● (v2.2)

ДИЗАЙН

Передняя панель

Черный матовый (сбоку глянцевый)

Задняя панель

Черный матовый + Глянцевый Металлические Красные вставки

Подставка

Черный матовый + Красные глянцевые вставки

Основание

Черный матовый + Глянцевый Металлические Красные вставки

ПОДСТАВКА

Отделяемая подставка

Угол наклона (°)

-5 (вперед) — 15 (назад)

Регулировка по высоте (мм)

110

Поворот в портретный режим

Сборка подставки одним щелчком

ГАБАРИТЫ

Габариты с подставкой (Ш × Г × В, мм)

615.1 × 274.4 × 575.2 (Поднят) / 615.1 × 274.4 × 465.2 (Опущен)

Габариты без подставки (Ш × Г × В, мм)

615.1 × 45.2 × 366.6

Габариты упаковки (Ш × Г × В, мм)

697 × 198 × 530

Размеры настенного крепления (Ш × Г × В, мм)

VESA (100 × 100 мм)

Вес с подставкой (кг)

6.4

Вес без подставки (кг)

4.5

Вес в упаковке (кг)

8.55

СТАНДАРТЫ

TUV-TYPE

Американский стандарт безопасности и эргономики UL(cUL)

Радиоэлектронный стандарт FCCB, CE

ErP

Другое

ROHS, REACH

Версия Windows

10

АКСЕССУАРЫ

Адаптер питания

● (черный)

Кабель питания

● (черный) 1.5м

Кабель DisplayPort

● (черный) 1.5м

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МОДЕЛИ

Гарантия

12 месяцев

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Технология AMD FreeSync™

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27GL650F-B

Монитор LG, LED, 27"(68.58 см), FHD 1920x1080, 144Гц, IPS c sRGB 99%, Adaptive Sync, HDR 10, 1мс уменьшение размытия в движении,