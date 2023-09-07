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Монитор LG, LED, 27"(68.58 см), FHD 1920x1080, 144Гц, IPS c sRGB 99%, Adaptive Sync, HDR 10, 1мс уменьшение размытия в движении,
Монитор LG, LED, 27"(68.58 см), FHD 1920x1080, 144Гц, IPS c sRGB 99%, Adaptive Sync, HDR 10, 1мс уменьшение размытия в движении,
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Совместим с G-SYNC®, Одобрен NVIDIA
G-SYNC® совместимый монитор уменьшает разрывы и задержку для более мягкого и быстрого игрового опыта
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*Сравнение отключенного режима (слева) и включенного NVIDIA® G-SYNC®
Все характеристики
-
Диагональ экрана (дюймы)
-
27
-
Тип матрицы
-
IPS
-
Соотношение сторон
-
16:9
-
Отображаемые цвета (млн)
-
16.7 млн (8 бит)
-
Цветовой охват
-
sRGB 99% (CIE1931)
-
Шаг пикселя (мм)
-
0.31125 × 0.31125
-
Разрешение
-
1920 × 1080
-
Яркость (кд/м²)
-
400
-
Контрастность (FOFO)
-
1000:1
-
Контрастность (DFC)
-
Mega
-
Время отклика (мс)
-
5 мс (GTG) / 1 мс Motion Blur Reduction
-
Угол обзора (CR≥10)
-
178 / 178
-
Антибликовое покрытие матрицы
-
Антибликовое, 3H
-
Порт HDMI
-
● (HDMI × 2) v2.0
-
HDMI (поддерживаемая FreeSync частота)
-
120~144Гц (базовая); 48~144Гц (расширенная)
-
HDMI (макс. Разрешение при Гц)
-
1920 × 1080 @ 144Гц
-
Порт Display Port
-
● v1.4
-
Display Port (поддерживаемая частота FreeSync)
-
120~144Гц (базовая); 48~144Гц (расширенная)
-
Display Port (макс. Разрешение при Гц)
-
1920 × 1080 @ 144Гц
-
Выход для наушников
-
●
-
Расположение портов
-
Сзади
-
Тип блока питания
-
Внешний адаптер
-
Мощность адаптера питания (Вт)
-
48Вт (19В / 2.53А)
-
Напряжение (В)
-
100~240
-
Энергопотребление/режим ожидания/сна (макс, Вт)
-
<0.3
-
Энергопотребление/выключен (макс, Вт)
-
<0.3
-
Энергопотребление/работа, (обыч./EPA, Вт)
-
30 / —
-
Кадровая развертка (Гц)
-
56 — 144
-
Русский язык
-
●
-
Отсутствие мерцания Flicker safe
-
●
-
Режим изображения
-
не HDR режимы -> Игра 1 / Игра 2 / Режим FPS / Режим RTS / Яркий / Чтение / HDR Effect; HDR режимы -> Игра 1 / Игра 2 / Режим FPS / Режим RTS / Яркий / Стандартный
-
Функция режим чтения Reader Mode
-
●
-
Режим 1мс MBR (Поддерживаемая частота, Гц)
-
● 120, 144Гц
-
Стабилизатор черного цвета
-
●
-
Динамическая синхронизация движения Dynamic Action Sync
-
●
-
Прицел Crosshair
-
●
-
Энергосбережение
-
●
-
Меню на экране монитора
-
●
-
Защита медиаконтента HDCP
-
● (v2.2)
-
Передняя панель
-
Черный матовый (сбоку глянцевый)
-
Задняя панель
-
Черный матовый + Глянцевый Металлические Красные вставки
-
Подставка
-
Черный матовый + Красные глянцевые вставки
-
Основание
-
Черный матовый + Глянцевый Металлические Красные вставки
-
Отделяемая подставка
-
●
-
Угол наклона (°)
-
-5 (вперед) — 15 (назад)
-
Регулировка по высоте (мм)
-
110
-
Поворот в портретный режим
-
●
-
Сборка подставки одним щелчком
-
●
-
Габариты с подставкой (Ш × Г × В, мм)
-
615.1 × 274.4 × 575.2 (Поднят) / 615.1 × 274.4 × 465.2 (Опущен)
-
Габариты без подставки (Ш × Г × В, мм)
-
615.1 × 45.2 × 366.6
-
Габариты упаковки (Ш × Г × В, мм)
-
697 × 198 × 530
-
Размеры настенного крепления (Ш × Г × В, мм)
-
VESA (100 × 100 мм)
-
Вес с подставкой (кг)
-
6.4
-
Вес без подставки (кг)
-
4.5
-
Вес в упаковке (кг)
-
8.55
-
TUV-TYPE
-
●
-
Американский стандарт безопасности и эргономики UL(cUL)
-
●
-
Радиоэлектронный стандарт FCCB, CE
-
●
-
ErP
-
●
-
Другое
-
ROHS, REACH
-
Версия Windows
-
10
-
Адаптер питания
-
● (черный)
-
Кабель питания
-
● (черный) 1.5м
-
Кабель DisplayPort
-
● (черный) 1.5м
-
Гарантия
-
12 месяцев
-
Технология AMD FreeSync™
-
●
-
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27GL650F-B
Монитор LG, LED, 27"(68.58 см), FHD 1920x1080, 144Гц, IPS c sRGB 99%, Adaptive Sync, HDR 10, 1мс уменьшение размытия в движении,