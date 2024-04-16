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27-дюймовый игровой монитор UltraGear™ QHD IPS 180 Гц (O/C 200 Гц) | 1 мс (GtG), HDR10
27-дюймовый игровой монитор UltraGear™ QHD IPS 180 Гц (O/C 200 Гц) | 1 мс (GtG), HDR10
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. Они могут отличаться от фактического использования.
*Этот монитор поддерживает частоту обновления 180 Гц; при разгоне его можно использовать с частотой обновления 200 Гц. Для правильной работы требуется графическая карта с поддержкой DisplayPort 1.4 и кабель DisplayPort 1.4.
*Частота обновления была повышена по сравнению с предыдущей моделью 27GN800.
Частота обновления 200 Гц (O/C)
Улучшенная скорость.
Новый стандарт.
Мы подняли стандарт скорости UltraGear до 200 Гц. Вы можете наслаждаться сверхчеткими и плавными изображениями с частотой обновления 200 Гц (O/C), которая загружает изображения 200 раз в секунду.
It is a comparison image of a fast-paced game with a low refresh rate and a clear image with a 200Hz (O/C) high refresh rate.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. Они могут отличаться от фактического использования.
*Этот монитор поддерживает частоту обновления 180 Гц; при разгоне его можно использовать с частотой обновления 200 Гц. Для правильной работы требуется графическая карта с поддержкой DisplayPort 1.4 и кабель DisplayPort 1.4.
*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. Они могут отличаться от фактического использования.
*Выберите «Быстрый режим», чтобы выполнить «Время отклика 1 мс». (Настройка игры → Время отклика → Быстрый режим).
*Угол обзора этого IPS-дисплея составляет 178 градусов.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
Технология для безупречной игры
Наслаждайтесь идеальной графикой с уменьшенными разрывами, задержками или дрожанием, вызванными несоответствиями в характеристиках оборудования и программного обеспечения, благодаря синхронизации через NVIDIA® G-SYNC® Compatible и AMD FreeSync™.
*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. Они могут отличаться от фактического использования.
*Производительность функции сравнивается с моделями, не использующими технологию синхронизации.
*В зависимости от сетевого подключения могут возникать ошибки или задержки.
Дизайн, созданный для геймеров
Улучшите свой игровой опыт с 3-сторонним практически безрамочным дизайном для захватывающего просмотра. Регулируемая база, которая поддерживает наклон, высоту и поворот, помогает вам играть в игры более комфортно.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
*Чтобы загрузить последнюю версию программного обеспечения OnScreen Control, посетите LG.COM.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. Они могут отличаться от фактического использования.
Dynamic Action Sync
Reducing input lag with Dynamic Action Sync, gamers can catch critical moments in real-time and respond quickly.
Black Stabilizer
Black Stabilizer helps gamers to detect snipers lurking in the darkest corners and swiftly navigate flash explosions.
*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. Они могут отличаться от фактического использования.
*Функция перекрестия недоступна, пока активирован счетчик кадров в секунду.
*Счетчик кадров в секунду может отображать значение, превышающее максимальную частоту обновления монитора.
*Счетчик кадров в секунду (FPS): измерение кадров в секунду.
Характеристики
-
Диагональ [дюймы]
27
-
Разрешение
2560 x 1440
-
Тип Панели
IPS
-
Соотношение сторон
16:9
-
Цветовая Гамма (Тип.)
sRGB 99% (CIE1931)
-
Яркость (Тип.) [Кд/м²]
300cd/m²
-
Частота Обновления (Макс.) [Гц]
180 200 (O/C)
-
Время Отклика
1ms (GtG at Faster)
-
Настройка Положения Дисплея
Наклон/Высоат/Поворот
Все характеристики
ИНФОРМАЦИЯ
-
Наименование товара
UltraGear
-
Год
Y24
АКСЕССУАРЫ
-
Адаптер
Да
-
Кабель питания
Да
-
Display Port
Да
ЭКРАН
-
Диагональ [дюймы]
27
-
Диагональ [см]
68.4
-
Разрешение
2560 x 1440
-
Тип Панели
IPS
-
Соотношение сторон
16:9
-
Шаг Пикселя [мм]
0.2331 x 0.2331 mm
-
Яркость (Мин.) [Кд/м²]
240cd/m²
-
Яркость (Тип.) [Кд/м²]
300cd/m²
-
Цветовая Гамма (Мин.)
sRGB 95% (CIE1931)
-
Цветовая Гамма (Тип.)
sRGB 99% (CIE1931)
-
Глубина Цвета (Количество Цветов)
16.7M
-
Коэффициент контрастности (Мин.)
700:1
-
Коэффициент контрастности (Тип.)
1000:1
-
Время Отклика
1ms (GtG at Faster)
-
Частота Обновления (Макс.) [Гц]
180 200 (O/C)
-
Угол Обзора (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
ФУНКЦИИ
-
HDR 10
Да
-
HDR Effect
Да
-
Заводская Калибровка Цвета
Да
-
Отсутствие Мерцания
Да
-
Режим Чтения
Да
-
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
-
AMD FreeSync™
FreeSync
-
Динамическая Синхронизация Действий
Да
-
Прицел
Да
-
FPS Счетчик
Да
-
Разгон
Да (200Hz @ DP O.C)
-
Клавиша Программируемая Пользователем
Да
-
Автоматический Переключатель Источника Ввода
Да
-
Умное Энергосбережение
Да
SW APPLICATION
-
OnScreen Control (Диспетчер Экрана LG)
Да
СОВМЕСТИМОСТЬ
-
HDMI
Да
-
DisplayPort
Да
-
Версия DP
1.4
-
Выход Наушники
3-pole (Sound Only)
ПИТАНИЕ
-
Энергопотребление (Тип.)
26 Вт
-
Энергопотребление (Макс.)
28.92Вт
-
Энергопотребление (Режим Сна)
Менее 0.5Вт
-
Энергопотребление (DC Off)
Менее 0.3Вт
МЕХАНИЧЕСКИЙ
-
Настройка Положения Дисплея
Наклон/Высоат/Поворот
-
Возможность Настенного Монтажа [мм]
100 x 100 mm
ГАБАРИТЫ/ВЕС
-
Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]
613.5x577.7x253.7 (UP) / 613.5x467.7x253.7 (DOWN)
-
Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]
613.5x371.6x51.3mm
-
Габариты при Транспортировке (Ш х В х Г) [мм]
691x498x184mm
-
Вес с Подставкой [кг]
6
-
Вес без Подставки [кг]
4.1
-
Вес в Упаковке [кг]
8.4
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