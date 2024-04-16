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27-дюймовый игровой монитор UltraGear™ QHD IPS 180 Гц (O/C 200 Гц) | 1 мс (GtG), HDR10

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27-дюймовый игровой монитор UltraGear™ QHD IPS 180 Гц (O/C 200 Гц) | 1 мс (GtG), HDR10

27GS75Q-B

27-дюймовый игровой монитор UltraGear™ QHD IPS 180 Гц (O/C 200 Гц) | 1 мс (GtG), HDR10

вид спереди

UltraGear™ gaming monitor.

Born to game

Вид сбоку на монитор с изображением игрового персонажа лучника на экране.

Быстрее движение.
Ближе к победе.

Ускорьте свой игровой мир с частотой обновления 200 Гц O/C. Оживите свой игровой процесс с разрешением QHD, широкими углами обзора IPS и потрясающей частотой обновления 200 Гц O/C.

Дисплей

27” QHD (2560x1440) IPS

HDR10 / sRGB 99% (тип.)

Скорость

Частота обновления 200 Гц (O/C)

IPS 1 мс (GtG) время отклика

Технология

Совместимость с NVIDIA® G-SYNC®

AMD FreeSync™

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. Они могут отличаться от фактического использования.

*Этот монитор поддерживает частоту обновления 180 Гц; при разгоне его можно использовать с частотой обновления 200 Гц. Для правильной работы требуется графическая карта с поддержкой DisplayPort 1.4 и кабель DisplayPort 1.4.

*Частота обновления была повышена по сравнению с предыдущей моделью 27GN800.

Частота обновления 200 Гц (O/C)

Улучшенная скорость.
Новый стандарт.

Мы подняли стандарт скорости UltraGear до 200 Гц. Вы можете наслаждаться сверхчеткими и плавными изображениями с частотой обновления 200 Гц (O/C), которая загружает изображения 200 раз в секунду.

It is a comparison image of a fast-paced game with a low refresh rate and a clear image with a 200Hz (O/C) high refresh rate.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. Они могут отличаться от фактического использования.

*Этот монитор поддерживает частоту обновления 180 Гц; при разгоне его можно использовать с частотой обновления 200 Гц. Для правильной работы требуется графическая карта с поддержкой DisplayPort 1.4 и кабель DisplayPort 1.4.

IPS 1ms (GTG)

Четкое изображение
под любым углом

Ощутите яркие визуальные эффекты с быстрым временем отклика 1 мс, что уменьшает гостинг и лаги. Кроме того, панель IPS позволяет вам наслаждаться потрясающими изображениями с четким изображением под широким углом (до 178 градусов).

*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. Они могут отличаться от фактического использования.

*Выберите «Быстрый режим», чтобы выполнить «Время отклика 1 мс». (Настройка игры → Время отклика → Быстрый режим).

*Угол обзора этого IPS-дисплея составляет 178 градусов.

Высококачественные цветные изображения роботов с sRGB 99% и HDR10.

HDR10 с sRGB 99% (тип.)

Ощутите реалистичные цвета

Монитор поддерживает широкую цветовую гамму, sRGB 99% (тип.) и HDR10, воспроизводя цвета высокой точности, чтобы геймеры могли увидеть драматичные цвета независимо от поля боя.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

Технология для безупречной игры

Наслаждайтесь идеальной графикой с уменьшенными разрывами, задержками или дрожанием, вызванными несоответствиями в характеристиках оборудования и программного обеспечения, благодаря синхронизации через NVIDIA® G-SYNC® Compatible и AMD FreeSync™.

Сравнение плавного игрового изображения — левое изображение с разрывами, а правое изображение без разрывов.

アンチグレアで低反射

*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. Они могут отличаться от фактического использования.

*Производительность функции сравнивается с моделями, не использующими технологию синхронизации.

*В зависимости от сетевого подключения могут возникать ошибки или задержки.

Дизайн, созданный для геймеров

Улучшите свой игровой опыт с 3-сторонним практически безрамочным дизайном для захватывающего просмотра. Регулируемая база, которая поддерживает наклон, высоту и поворот, помогает вам играть в игры более комфортно.

Значок монитора безрамочного дизайна.

Безрамочный дизайн

3-сторонний практически безрамочный

Значок с регулируемым наклоном.

Наклон

-5°~+15°

Значок с регулируемой высотой.

Регулировка высоты

110mm

Значок с регулируемым поворотом.

Поворот

По часовой стрелке

"Three monitor images demonstrating tilt, pivot, and height adjustments. "

  • Значок HDMI.

    HDMI

  • Значок DisplayPort.

    DisplayPort

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

Игровой ГИП

Награждённый графический интерфейс для игр

Геймеры могут использовать приложения On-Screen Display и OnScreen Control для легкой настройки: от регулировки основных параметров монитора до регистрации определяемой пользователем клавиши, с помощью которой можно задать быструю команду.

*Чтобы загрузить последнюю версию программного обеспечения OnScreen Control, посетите LG.COM.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. Они могут отличаться от фактического использования.

Dynamic Action Sync

Reducing input lag with Dynamic Action Sync, gamers can catch critical moments in real-time and respond quickly.

Black Stabilizer

Black Stabilizer helps gamers to detect snipers lurking in the darkest corners and swiftly navigate flash explosions.

Crosshair

The target point is fixed in the center to enhance shooting accuracy.

FPS Counter

The FPS Counter will let you see how well everything is loading. Whether you're editing, playing games, or watching a movie, every frame matters, and with the FPS Counter, you'll have real-time data.

*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. Они могут отличаться от фактического использования.

*Функция перекрестия недоступна, пока активирован счетчик кадров в секунду.

*Счетчик кадров в секунду может отображать значение, превышающее максимальную частоту обновления монитора.

*Счетчик кадров в секунду (FPS): измерение кадров в секунду.

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Характеристики

  • Диагональ [дюймы]

    27

  • Разрешение

    2560 x 1440

  • Тип Панели

    IPS

  • Соотношение сторон

    16:9

  • Цветовая Гамма (Тип.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Яркость (Тип.) [Кд/м²]

    300cd/m²

  • Частота Обновления (Макс.) [Гц]

    180 200 (O/C)

  • Время Отклика

    1ms (GtG at Faster)

  • Настройка Положения Дисплея

    Наклон/Высоат/Поворот

Все характеристики

ИНФОРМАЦИЯ

  • Наименование товара

    UltraGear

  • Год

    Y24

АКСЕССУАРЫ

  • Адаптер

    Да

  • Кабель питания

    Да

  • Display Port

    Да

ЭКРАН

  • Диагональ [дюймы]

    27

  • Диагональ [см]

    68.4

  • Разрешение

    2560 x 1440

  • Тип Панели

    IPS

  • Соотношение сторон

    16:9

  • Шаг Пикселя [мм]

    0.2331 x 0.2331 mm

  • Яркость (Мин.) [Кд/м²]

    240cd/m²

  • Яркость (Тип.) [Кд/м²]

    300cd/m²

  • Цветовая Гамма (Мин.)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • Цветовая Гамма (Тип.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Глубина Цвета (Количество Цветов)

    16.7M

  • Коэффициент контрастности (Мин.)

    700:1

  • Коэффициент контрастности (Тип.)

    1000:1

  • Время Отклика

    1ms (GtG at Faster)

  • Частота Обновления (Макс.) [Гц]

    180 200 (O/C)

  • Угол Обзора (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

ФУНКЦИИ

  • HDR 10

    Да

  • HDR Effect

    Да

  • Заводская Калибровка Цвета

    Да

  • Отсутствие Мерцания

    Да

  • Режим Чтения

    Да

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • AMD FreeSync™

    FreeSync

  • Динамическая Синхронизация Действий

    Да

  • Прицел

    Да

  • FPS Счетчик

    Да

  • Разгон

    Да (200Hz @ DP O.C)

  • Клавиша Программируемая Пользователем

    Да

  • Автоматический Переключатель Источника Ввода

    Да

  • Умное Энергосбережение

    Да

SW APPLICATION

  • OnScreen Control (Диспетчер Экрана LG)

    Да

СОВМЕСТИМОСТЬ

  • HDMI

    Да

  • DisplayPort

    Да

  • Версия DP

    1.4

  • Выход Наушники

    3-pole (Sound Only)

ПИТАНИЕ

  • Энергопотребление (Тип.)

    26 Вт

  • Энергопотребление (Макс.)

    28.92Вт

  • Энергопотребление (Режим Сна)

    Менее 0.5Вт

  • Энергопотребление (DC Off)

    Менее 0.3Вт

МЕХАНИЧЕСКИЙ

  • Настройка Положения Дисплея

    Наклон/Высоат/Поворот

  • Возможность Настенного Монтажа [мм]

    100 x 100 mm

ГАБАРИТЫ/ВЕС

  • Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]

    613.5x577.7x253.7 (UP) / 613.5x467.7x253.7 (DOWN)

  • Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]

    613.5x371.6x51.3mm

  • Габариты при Транспортировке (Ш х В х Г) [мм]

    691x498x184mm

  • Вес с Подставкой [кг]

    6

  • Вес без Подставки [кг]

    4.1

  • Вес в Упаковке [кг]

    8.4

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