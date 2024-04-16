27-дюймовый игровой монитор UltraGear™ QHD IPS 180 Гц (O/C 200 Гц) | 1 мс (GtG), HDR10

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. Они могут отличаться от фактического использования.

*Этот монитор поддерживает частоту обновления 180 Гц; при разгоне его можно использовать с частотой обновления 200 Гц. Для правильной работы требуется графическая карта с поддержкой DisplayPort 1.4 и кабель DisplayPort 1.4.

*Частота обновления была повышена по сравнению с предыдущей моделью 27GN800.