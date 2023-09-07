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31.5" Игровой монитор UltraGear™ Full HD с частотой обновления 165 Гц, режимом 1 ms MBR 1 и совместимостью с NVIDIA® G-SYNC®

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31.5" Игровой монитор UltraGear™ Full HD с частотой обновления 165 Гц, режимом 1 ms MBR 1 и совместимостью с NVIDIA<sup>®</sup> G-SYNC<sup>®</sup>

32GN50R-B

31.5" Игровой монитор UltraGear™ Full HD с частотой обновления 165 Гц, режимом 1 ms MBR 1 и совместимостью с NVIDIA® G-SYNC®

LG 31,5-дюймовый IPS-монитор Full HD с AMD FreeSync ™
Логотип LG UltraGear.
монитор lg ultragear™ – мощное оборудование для ваших игр

Станьте лучшим игроком

LG UltraGear™ — очень быстрое игровое оборудование, повышающее ваши шансы на победу.

Скорость

Частота обновления 165 Гц

1ms MBR

Цвет

HDR10
sRGB 95% (станд.)

Технология

Совместимость с NVIDIA® G-SYNC®
AMD FreeSync™ Premium

Частота обновления 165 Гц

Плавность движения во время игры

Ультравысокая частота 165 Гц позволяет геймерам быстро увидеть следующий кадр и наслаждаться плавностью движения в кадре. Быстро реагируйте на действия противников и прицеливайтесь проще.

Плавность движений в играх с частотой обновления 165 Гц по сравнению с частотой обновления 60 Гц

* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. Это может отличаться от фактического использования.
* Сравнение частоты обновления 60 Гц (левое изображение) и частоты обновления 165 Гц.

Уменьшение размытия и остаточных изображений в играх благодаря режиму 1 ms MBR.
1ms MBR

Невероятная скорость для вашей победы

Режим 1ms MBR обеспечивает плавность геймплея, снижает размытие и остаточные изображения. Возможность замечать динамичные и быстро движущиеся объекты на всей арене сражения даёт геймерам конкурентное преимущество.

*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии. Фактическое изображение может отличаться.
*При включении режима снижения размытия изображений 1ms Motion Blur Reduction снижается яркость и не могут использоваться следующие функции: NVIDIA® G-SYNC® / AMD FreeSync™ / DAS (Dynamic Action Sync) / Защита от мерцания
*При включении режима 1ms MBR возможно мерцание.

Погрузись в игру с реалистичными цветами
HDR10 с sRGB 95% (стандарт)

Погрузись в игру с реалистичными цветами

32GN50R поддерживает HDR10 с sRGB 95% (станд.), обеспечивая погружение в реалистичное изображение с насыщенными цветами и контрастом. Независимо от поля боя этот монитор позволит геймерам видеть все эффектные цвета, задуманные разработчиками игры.

*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии.

Совместимость с NVIDIA® G-SYNC®

Совместимость с G-SYNC® подтверждена NVIDIA

Монитор 32GN50R – это протестированный и официально верифицированный NVIDIA монитор, совместимый с технологией G-SYNC®, снижающей разрывы и зависания изображения, что способствует более ровному и быстрому геймплею.

*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии. Фактическое изображение может отличаться.
*Сравнение режима 'ВЫКЛ' (изображение слева) и режима совместимости с NVIDIA® G-SYNC®.

AMD FreeSync™ Premium

Четче, ровнее, быстрее

Благодаря технологии FreeSync™ Premium геймеры могут наслаждаться четкостью движений без зависаний в динамичных играх в высоком разрешении. Технология устраняет разрывы изображения на экране и зависания.

*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии. Фактическое изображение может отличаться.
*Сравнение режима 'ВЫКЛ' (слева) и AMD FreeSync™ Premium.

Стильный дизайн

Шикарный обтекаемый дизайн с эффектом погружения

Наслаждайтесь игровым опытом и потрясающим дизайном, практически не имеющим рамок. Подставка регулируемая и может менять угол наклона монитора, чтобы вам было удобнее играть.

Монитор в стильном безрамочном дизайне с регулируемой по наклону подставкой

сравнение двух игровых сцен между обычным режимом и режимом динамической синхронизации действий с уменьшенной задержкой ввода данных
Динамическая синхронизация действий

Быстрее реагируйте на действия соперников

Уменьшение задержек благодаря технологии динамической синхронизации действий помогают геймерам улавливать критические моменты в реальном времени.
Сравнение двух игровых сцен между обычным режимом с меньшей видимостью в темной сцене и режимом стабилизации черного цвета, обеспечивающим лучшую видимость в идентичной сцене
Black Stabilizer

Атакуй первым в темноте

Стабилизатор черного помогает геймерам вычислить снайперов, засевших в самых темных уголках, и быстро укрыться при появлении вспышки от выстрела.
Сравнение двух игровых сцен между обычным режимом и режимом отображения прицела, что помогает лучше прицеливаться
Отображение прицела

Улучшенное наведение

Точка прицеливания фиксируется строго по центру, улучшая точность
стрельбы.

*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии. Фактическое изображение может отличаться.
*Вышеуказанные изображения слева иллюстрируют обычный режим, в котором данная функция не поддерживается.

Печать

Характеристики

Диагональ [дюймы]

31.5

Разрешение

1920 x 1080

Тип Панели

VA

Соотношение сторон

16:9

Цветовая Гамма (Тип.)

sRGB 95% (CIE1931)

Яркость (Тип.) [Кд/м²]

300

Частота Обновления (Макс.) [Гц]

165

Время Отклика

5мс (GtG at Faster)

Настройка Положения Дисплея

Наклон

Все характеристики

ИНФОРМАЦИЯ

Наименование товара

UltraGear

Год

2022

МЕХАНИЧЕСКИЙ

Настройка Положения Дисплея

Наклон

Возможность Настенного Монтажа [мм]

100 x 100

ПИТАНИЕ

AC Вход

100~240V (50/60Hz)

Энергопотребление (DC Off)

Меньше 0.3Вт

Энергопотребление (Макс.)

40Вт

Энергопотребление (Режим Сна)

Меньше 0.5Вт

Энергопотребление (Тип.)

38Вт

Тип

Внешний Источник Питания (Адаптер)

ГАБАРИТЫ/ВЕС

Вес с Подставкой [кг]

5.9

Габариты при Транспортировке (Ш х В х Г) [мм]

793 x 149 x 516

Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]

714.7 x 77.5 x 428

Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]

714.7 x 224.8 x 515.1

Вес в Упаковке [кг]

8.2

Вес без Подставки [кг]

5.2

SW APPLICATION

OnScreen Control (Диспетчер Экрана LG)

ДА

ЭКРАН

Соотношение сторон

16:9

Яркость (Мин.) [Кд/м²]

240

Яркость (Тип.) [Кд/м²]

300

Глубина Цвета (Количество Цветов)

16.7M

Цветовая Гамма (Тип.)

sRGB 95% (CIE1931)

Коэффициент контрастности (Мин.)

1800:1

Коэффициент контрастности (Тип.)

3000:1

Тип Панели

VA

Шаг Пикселя [мм]

0.36375x0.36375

Частота Обновления (Макс.) [Гц]

165

Разрешение

1920 x 1080

Время Отклика

5мс (GtG at Faster)

Диагональ [см]

80.1

Диагональ [дюймы]

31.5

Угол Обзора (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

Цветовая Гамма (Мин.)

sRGB 90% (CIE1931)

ФУНКЦИИ

Стабилизатор Черного Цвета

ДА

Прицел

ДА

Динамическая Синхронизация Действий

ДА

Отсутствие Мерцания

ДА

Режим Чтения

ДА

Умное Энергосбережение

ДА

AMD FreeSync™

FreeSync Premium

Технология Уменьшения Размытия в Движении

ДА

Автоматический Переключатель Источника Ввода

ДА

HDR 10

ДА

HDR Effect

ДА

FPS Счетчик

ДА

Клавиша Программируемая Пользователем

ДА

NVIDIA G-Sync™

Совместимость с G-SYNC

СОВМЕСТИМОСТЬ

HDMI

ДА(1шт)

Выход Наушники

3-полюсный (только звук)

DisplayPort

ДА(1шт)

Версия DP

1.4

АКСЕССУАРЫ

HDMI

ДА

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LG 31,5-дюймовый IPS-монитор Full HD с AMD FreeSync ™

32GN50R-B

31.5" Игровой монитор UltraGear™ Full HD с частотой обновления 165 Гц, режимом 1 ms MBR 1 и совместимостью с NVIDIA® G-SYNC®