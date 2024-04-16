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32-дюймовый изогнутый игровой монитор UltraGear™ OLED | 4K UHD, 0.03ms (GtG), DisplayHDR True Black 400
32-дюймовый изогнутый игровой монитор UltraGear™ OLED | 4K UHD, 0.03ms (GtG), DisplayHDR True Black 400
Основные характеристики
- 32-дюймовый OLED-дисплей 4K UHD (3840 x 2160)
- Dual-Mode (4K 240Hz ↔ FHD 480Hz)
- Динамики 7 Вт x 2 с технологией DTS® Virtual:X™
- Время отклика 0.03ms (GtG)
- VESA certified AdaptiveSync / NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™ Premium Pro / Стандарт VESA ClearMR
- Единообразный шестиугольный дизайн
*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.
Новый жанр
игрового монитора
Станьте свидетелем революции в мире технологий с Dual-Mode. Данный монитор открывает новый жанр, удовлетворяя потребности всех геймеров и открывая новую эру в игровой индустрии.
*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.
Дисплей
32-дюймовый 4K UHD OLED-дисплей
DisplayHDR True Black 400 / DCI-P3 98.5%
Антибликовое покрытие и низкий уровень отражения
Скорость
Dual-Mode (4K 240Hz ↔ FHD 480Hz)
Время отклика 0.03ms (GtG)
240Hz от DisplayPort и HDMI
Технология
Динамики 7 Вт x 2 с технологией DTS® Virtual:X™
ClearMR стандарта VESA
VESA certified AdaptiveSync
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
AMD FreeSync™ Premium Pro
*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.
*Дисплей шире, чем обычно используемый 27-дюймовый дисплей.
*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.
*Эффективность «Dual-Mode» может отличаться в зависимости от типа игры.
Более яркий OLED
Совершенство
для великолепной игры
Великолепный OLED-дисплей выводит цвета на новый уровень яркости. Благодаря стандартной яркости 275 нит и пиковой яркости 1300 нит этот монитор обеспечивает насыщенное и динамичное изображение, гарантируя, что вы никогда не будете играть в темноте.
Яркая OLED-панель.
*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.
*Яркость монитора сравнивается с предыдущей моделью, LG UltraGear™ 45GR95QE.
*Яркость: 250 нит (мин.), 275 нит (стандарт).
Micro Lens Array+
Эволюция OLED
Наш UltraGear™ OLED с технологией Micro Lens Array+ обеспечивает на 37,5% более высокую яркость (SDR) по сравнению с MLA.
*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.
DisplayHDR True Black 400 | DCI-P3 98.5%
Взрыв красок
VESA DisplayHDR True Black 400 оживляет любую сцену, яркую или темную, реалистичными деталями благодаря уровню контрастности 1,5 млн и DCI-P3 98.5% (стандарт).
*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.
*1,5 млн:1 — это уровень контрастности при 25% APL.
*Значение APL (средний уровень изображения) указывается в процентах и относится к значению между уровнем черного и эталонным уровнем белого.
Чрезвычайно быстрое
время отклика 0.03ms
Благодаря времени отклика 0.03ms (GtG), уменьшению гостинга и четкому отображению объектов вы сможете наслаждаться игрой с более плавными движениями и сюрреалистической визуальной плавностью.
*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.
*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.
Дизайн, созданный для геймеров
Представление нового стиля UltraGear в единообразном шестиугольном дизайне. Организуйте свою собственную игровую комнату с обтекаемым, уникальным дизайном. С помощью регулируемой подставки можно изменять шарнир, наклон и высоту, а регулировка поворота позволяет играть в игры еще удобнее.
*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.
Подставка в форме буквы L,
экономия пространства для игр
Подставка в форме буквы L с регулировкой наклона спроектирована так, чтобы занимать минимальное пространство на столе и уменьшать пустое пространство. Она предоставляет геймерам больше пространства для игры, что помогает им наслаждаться игрой с комфортом.
32-дюймовый игровой OLED-монитор расположен в центре стола, вокруг которого размещены различные IT-устройства.
*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.
Плавный игровой процесс
Изображение для сравнения плавного игрового процесса — изображение слева с разрывом, а изображение справа без разрыва.
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
Это протестированный и официально верифицированный NVIDIA монитор, совместимый с технологией G-SYNC®, которая обеспечивает лучшие впечатления от игры со значительным уменьшением разрывов и зависаний изображения.
VESA certified AdaptiveSync
Обладая сертификацией по программе VESA AdaptiveSync Display, он предназначен для игр с заметно более высокой частотой обновления и низкой задержкой. Наслаждайтесь более плавным изображением в играх без разрывов и воспроизведением видео без дрожания.
AMD FreeSync™ Premium Pro
Благодаря технологии FreeSync™ Premium Pro геймеры могут наслаждаться плавными движениями в динамичных играх с высоким разрешением. Она значительно уменьшает разрывы и зависания изображения.
*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.
*Эффективность функции сравнивается с моделями, в которых не применяется технология синхронизации.
*В зависимости от сетевого подключения могут возникать ошибки или задержки.
Добавьте четкости
своей игре
Данный монитор получил сертификацию ClearMR 13000 стандарта VESA, что позволяет видеть движение так же четко, как и неподвижные изображения, с невероятно низким уровнем размытия движений в играх.
*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.
Антибликовое покрытие и низкий уровень отражения
Показывайте только свою игру
Технология антибликового покрытия и низкого уровня отражения обеспечивает более приятные впечатления от просмотра, уменьшая отвлекаемость экрана даже в условиях недостаточного освещения.
*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.
Комфортный, но яркий
Играйте с удовольствием и не напрягайте глаза благодаря технологии Live Color Low Blue Light от LG.
*Панели LG OLED прошли сертификацию UL на отсутствие мерцания, дискомфортных бликов и низкий уровень синего света.
*Номер сертификата: дисплей без мерцания (OLED) — A196009, без дискомфортных бликов — V563481 (условия UGR менее 22), техника с низким уровнем синего света Platinum — V745051.
*Вышеуказанная функция может отличаться в зависимости от вычислительной среды или условий пользователя.
*Он поддерживает частоту обновления 240Hz с разрешением 4K UHD. Для корректной работы требуется видеокарта, поддерживающая кабель DP 1.4 или HDMI 2.1.
*Кабели DP и HDMI входят в комплект.
*Видеокарта НЕ входит в комплект. Ее необходимо приобрести отдельно.
*Гарнитура НЕ входит в комплект. Ее необходимо приобрести отдельно.
Игровой ГИП
Награжденный игровой ГИП
Геймеры могут использовать приложения On-Screen Display и OnScreen Control для легкой настройки: от регулировки основных параметров монитора до регистрации определяемой пользователем клавиши, с помощью которой можно задать быструю команду.
*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.
*Для загрузки последней версии программного обеспечения OnScreen Control посетите сайт LG.COM.
Быстрые настройки для более яркого OLED
[Вариант 1] Отключите режим интеллектуального энергосбережения.
Быстрые настройки для более яркого OLED
[Вариант 2] Установите игровой режим «Геймер 1».
Быстрые настройки для более яркого OLED
[Вариант 3] Установите яркость на 100.
Быстрые настройки для более яркого OLED
[Вариант 4] Установите пиковую яркость как высокую.
Быстрые настройки для более яркого OLED
[Вариант 1] Отключите режим интеллектуального энергосбережения.
Быстрые настройки для более яркого OLED
[Вариант 2] Установите игровой режим «Геймер 1».
Быстрые настройки для более яркого OLED
[Вариант 3] Установите яркость на 100.
Быстрые настройки для более яркого OLED
[Вариант 4] Установите пиковую яркость как высокую.
*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.
*Энергопотребление может увеличиться при выборе вышеуказанных вариантов.
*При выборе любого из вышеуказанных вариантов может произойти выгорание дисплея.
Как защитить свой OLED
Вы можете предотвратить появление послесвечения или выгорание дисплея, включив функции «Перемещение экрана OLED», которая слегка перемещает экран через регулярные промежутки времени, «Экранная заставка» и «Очистка изображения».
*Эта функция управляется и настраивается при помощи 4-позиционной кнопки-джойстика на мониторе.
*При использовании этого метода не удастся предотвратить появление послесвечения или выгорание дисплея.
Dynamic Action Sync
Уменьшая задержку ввода с помощью технологии Dynamic Action Sync, геймеры могут улавливать критические моменты в реальном времени и быстро реагировать на них.
Функция Black Stabilizer
Функция Black Stabilizer помогает геймерам обнаруживать снайперов, затаившихся в самых темных углах, и быстро ориентироваться во вспышках взрывов.
*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.
*Функция отображения прицела недоступна, когда активирован счетчик FPS.
*Счетчик FPS может отображать значение, превышающее максимальную частоту обновления монитора.
*Счетчик FPS (кадров в секунду): измерение количества кадров в секунду.
*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.
*Программное обеспечение и датчик НЕ входят в комплект. Для загрузки последней версии программного обеспечения LG Calibration Studio посетите сайт LG.COM.
*Ограниченная гарантия. Условия могут различаться в зависимости от страны.
Все характеристики
ГАБАРИТЫ/ВЕС
-
Вес с Подставкой [кг]
9
-
Габариты при Транспортировке (Ш х В х Г) [мм]
973 x 544 x 183
-
Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]
714.1 x 411.8 x 65.0
-
Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]
714.1 x 621 x 250 (Поднят) / 714.1 x 511 x 250 (Опущен)
-
Вес в Упаковке [кг]
13.9
-
Вес без Подставки [кг]
5.6
АКСЕССУАРЫ
-
Display Port
Да
-
HDMI
Да
-
Кабель питания
Да
-
USB3.0 Upstream Кабель
Да
-
USB A к B
Да
СОВМЕСТИМОСТЬ
-
DisplayPort
1
-
Версия DP
1.4
-
HDMI
2 x HDMI 2.1
-
Выход Наушники
4-полюсный (звук+микрофон)
-
USB Downstream Порт
2 x 3.0 Type-A
-
USB Upstream Порт
1 x 3.0 Type-B
ЭКРАН
-
Соотношение сторон
16:09
-
Яркость (Мин.) [Кд/м²]
250кд/м²
-
Яркость (Тип.) [Кд/м²]
275кд/м²
-
Цвета Бит
10 bit
-
Глубина Цвета (Количество Цветов)
1.07B
-
Цветовая Гамма (Мин.)
DCI-P3 94% (CIE1976)
-
Цветовая Гамма (Тип.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
-
Коэффициент контрастности (Мин.)
1200000:1
-
Коэффициент контрастности (Тип.)
1500000:1
-
Тип Панели
OLED
-
Шаг Пикселя [мм]
0.1814 x 0.1814 мм
-
Частота Обновления (Макс.) [Гц]
UHD 240Гц / FHD 480Гц
-
Разрешение
3840 x 2160
-
Время Отклика
0.03мс (GTG)
-
Диагональ [см]
80.05
-
Диагональ [дюймы]
31.46
-
Покрытие
Антибликовое/матовое. AGLR; MLA+
-
Угол Обзора (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
ФУНКЦИИ
-
Стабилизатор Черного Цвета
Да
-
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
-
Автоматический Переключатель Источника Ввода
Да
-
Заводская Калибровка Цвета
Да
-
Снижение Цветовой Чувствительности
Да
-
Прицел
Да
-
Динамическая Синхронизация Действий
Да
-
FPS Счетчик
Да
-
HDR 10
Да
-
HDR Effect
Да
-
HW Калибровка
HW Calibration Ready
-
Подсветка
Да
-
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
-
Другое (Функции)
UHD 240Гц / FHD 480Гц
-
Режим Чтения
Да
-
Светодиодная RGB-подсветка
Unity Hexagon Lighting
-
Умное Энергосбережение
Да
-
Клавиша Программируемая Пользователем
Да
-
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ TRUE BLACK 400
-
VRR
Да
ИНФОРМАЦИЯ
-
Наименование товара
UltraGear
-
Год
2024
МЕХАНИЧЕСКИЙ
-
Настройка Положения Дисплея
Наклон/Высота/Поворот/Вращение
-
Механический Выключатель Питания
Да
-
OneClick Стенд
Да
-
Возможность Настенного Монтажа [мм]
100 x 100 мм
ПИТАНИЕ
-
AC Вход
100~240V (50/60Hz)
-
Энергопотребление (DC Off)
Меньше 0.3Вт
-
Энергопотребление (Energy Star)
55Вт
-
Энергопотребление (Макс.)
55Вт
-
Энергопотребление (Режим Сна)
Меньше 0.5Вт
-
Тип
Внешний источник питания (адаптер)
ЗВУК
-
DTS HP:X
Да
-
Динамик
2 x 7Вт
SW APPLICATION
-
OnScreen Control (Диспетчер Экрана LG)
Да
-
Двойной Контроллер
Да
-
Студия Калибровки LG (True Color Pro)
Да
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