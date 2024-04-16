32-дюймовый изогнутый игровой монитор UltraGear™ OLED | 4K UHD, 0.03ms (GtG), DisplayHDR True Black 400

Не нужно колебаться между частотой обновления и разрешением. Сертифицированный стандарт VESA Dual-Mode позволяет вам погружаться в графически насыщенные игры с разрешением UHD и 240Hz, а затем мгновенно переключаться на FHD 480Hz на 24- или 27-дюймовом мониторе — в зависимости от ваших предпочтений — всего одним нажатием горячей клавиши.