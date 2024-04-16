27-дюймовый IPS-дисплей 4K UHD UltraFine™

Дизайн с тонкой рамкой с 3 сторон, а также тонкая и плоская подставка, впишутся в интерьер вашего офиса или дома, занимая минимум места А также монитор будет способствовать идеальной работе при помощи удобных настроек наклона, высоты, шарнира и поворота