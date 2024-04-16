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27-дюймовый IPS-дисплей 4K UHD UltraFine™

Функции

Галерея

Характеристики

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27-дюймовый IPS-дисплей 4K UHD UltraFine™

27US500-W

27-дюймовый IPS-дисплей 4K UHD UltraFine™

()
  • вид спереди
  • вид сбоку
  • вид сзади
  • вид сбоку под углом +15 градусов
  • вид сбоку под углом -15 градусов
  • вид сзади в перспективе
  • вид спереди
  • вид спереди с низкой высоты
  • вид спереди с поворотом
  • вид сбоку под углом +15 градусов
  • вид сбоку под углом +15 градусов с наклоном
  • вид сверху
  • шарнир +45 градусов
  • шарнир -45 градусов
  • крупный план задней подставки
вид спереди
вид сбоку
вид сзади
вид сбоку под углом +15 градусов
вид сбоку под углом -15 градусов
вид сзади в перспективе
вид спереди
вид спереди с низкой высоты
вид спереди с поворотом
вид сбоку под углом +15 градусов
вид сбоку под углом +15 градусов с наклоном
вид сверху
шарнир +45 градусов
шарнир -45 градусов
крупный план задней подставки

Основные характеристики

  • 27-дюймовый IPS-дисплей UHD 4K (3840x2160)
  • HDR10 / DCI-P3 90% (стандарт)
  • Обновленная яркость 300 нит
  • Практически незаметная рамка с 3 сторон
  • LG Switch
Больше
LG UltraFine™ Display.

Все тонкости учтены

На столе расположен ультраточный монитор, на котором отображается работа в Photoshop Рядом с монитором расположены настольная лампа, мышь, бумага и цветные карандаши

*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия

Наслаждайтесь своим творчеством

Наслаждайтесь впечатляющей четкостью изображения и яркими цветами с монитором LG UHD UltraFine™, который поддерживает разрешение 4K, 90% DCI-P3, яркость более 300 нит, и выполнен в дизайне с незаметной рамой с 3 сторон для эффективной работы иллюстраторов, фотографов и редакторов видео

Дисплей

27 дюймов UHD 4K (3840x2160)

IPS (178° широкий вид)

Качество изображения

HDR10

DCI-P3, 90% (стандарт)

Яркость 300 нит

Функция

Практически незаметная рамка с 3 сторон

Настройки наклона, высоты, шарнира и поворота

HDR 10 с DCI-P3 90%

Насладитесь великолепием цветов

Технология HDR теперь применяется к различному контенту Этот монитор совместим с отраслевым стандартом HDR10 (высокий динамический диапазон), основанным на цветовой гамме DCI-P3 90% и поддерживающим особые уровни цвета и яркости, что позволяет зрителям наслаждаться насыщенными цветами контента

Экран отображает цвета в качестве UHD 4K, а логотип в левом нижнем углу указывает на поддержку HDR и DCI-P3 90%

*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия

*Яркость: 300 нит (стандарт), цветовая гамма: DCI-P3, 90% (стандарт)

Слева расположено изображение в качестве FHD, а справа — в 4K UHD

UHD 4K

Четкость с
829 миллион пикселей

Наслаждайтесь яркими и точными цветами с UHD 4K

*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия

Эргономичный дизайн

Просто и удобно

Дизайн с тонкой рамкой с 3 сторон, а также тонкая и плоская подставка, впишутся в интерьер вашего офиса или дома, занимая минимум места А также монитор будет способствовать идеальной работе при помощи удобных настроек наклона, высоты, шарнира и поворота

Наклон

Высота

Шарнир

Поворот

*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия

Приложение LG Switch

Для быстрого переключения

Приложение LG Switch помогает оптимизировать монитор для ваших потребностей Вы можете легко разделить дисплей на 6 частей, изменить тему оформления или даже запустить платформу для видеозвонков с помощью назначенной горячей клавиши

*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия

*Для скачивания последней версии приложения LG Switch выполните поиск 27US550 в меню поддержки на сайте LG.com

Печать

Характеристики

  • Диагональ [дюймы]

    27"

  • Разрешение

    3840 x 2160

  • Тип Панели

    IPS

  • Соотношение сторон

    16:9

  • Цветовая Гамма (Тип.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • Яркость (Тип.) [Кд/м²]

    300 cd/m²

  • Частота Обновления (Макс.) [Гц]

    60Hz

  • Время Отклика

    5ms (GtG at Faster)

  • Настройка Положения Дисплея

    Наклон

Все характеристики

ГАБАРИТЫ/ВЕС

  • Вес с Подставкой [кг]

    5.5 кг

  • Габариты при Транспортировке (Ш х В х Г) [мм]

    690 x 447 x 167 мм

  • Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]

    613.5 x 363.5 x 45.4 мм

  • Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]

    613.5 x 454.7 x 214.9 мм

  • Вес в Упаковке [кг]

    7.3 кг

  • Вес без Подставки [кг]

    4.8 кг

АКСЕССУАРЫ

  • HDMI

    Да

  • HDMI (Цвет/Длина)

    Белый/ 1.5 м

  • Кабель питания

    Да

СОВМЕСТИМОСТЬ

  • DisplayPort

    Да

  • HDMI

    Да

  • Выход Наушники

    Да

ЭКРАН

  • Соотношение сторон

    16:9

  • Яркость (Мин.) [Кд/м²]

    240 cd/m²

  • Яркость (Тип.) [Кд/м²]

    300 cd/m²

  • Цвета Бит

    8бит+FRC

  • Глубина Цвета (Количество Цветов)

    Более 1 млрд

  • Цветовая Гамма (Тип.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • Тип Панели

    IPS

  • Шаг Пикселя [мм]

    0.1554 x 0.1554 мм

  • Частота Обновления (Макс.) [Гц]

    60Hz

  • Разрешение

    3840 x 2160

  • Время Отклика

    5ms (GtG at Faster)

  • Диагональ [см]

    68.5 см

  • Диагональ [дюймы]

    27"

  • Покрытие

    антибликовое, 3H

  • Угол Обзора (CR≥10)

    178º(П/Л), 178º(В/Н)

ФУНКЦИИ

  • Стабилизатор Черного Цвета

    Да

  • Снижение Цветовой Чувствительности

    Да

  • Динамическая Синхронизация Действий

    Да

  • Отсутствие Мерцания

    Да

  • HDR 10

    Да

  • HDR Effect

    Да

  • Режим Чтения

    Да

  • Умное Энергосбережение

    Да

  • Супер Разрешение+

    Да

ИНФОРМАЦИЯ

  • Наименование товара

    27US500-W.ARUZ

МЕХАНИЧЕСКИЙ

  • Настройка Положения Дисплея

    Наклон

  • Безрамочный Дизайн

    Да

  • Возможность Настенного Монтажа [мм]

    100 х 100 мм

ПИТАНИЕ

  • AC Вход

    100~240V (50/60Hz)

  • DC Выход

    40W(19V/2.1A)

  • Энергопотребление (DC Off)

    Менее 0.3Вт

  • Энергопотребление (Макс.)

    26Вт

  • Энергопотребление (Режим Сна)

    Менее 0.5Вт

  • Энергопотребление (Тип.)

    25Вт

  • Тип

    Внешний адаптер

SW APPLICATION

  • OnScreen Control (Диспетчер Экрана LG)

    Да

  • Двойной Контроллер

    Да

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