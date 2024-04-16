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27-дюймовый IPS-дисплей 4K UHD UltraFine™
Все тонкости учтены
На столе расположен ультраточный монитор, на котором отображается работа в Photoshop Рядом с монитором расположены настольная лампа, мышь, бумага и цветные карандаши
*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия
Наслаждайтесь своим творчеством
Наслаждайтесь впечатляющей четкостью изображения и яркими цветами с монитором LG UHD UltraFine™, который поддерживает разрешение 4K, 90% DCI-P3, яркость более 300 нит, и выполнен в дизайне с незаметной рамой с 3 сторон для эффективной работы иллюстраторов, фотографов и редакторов видео
Дисплей
27 дюймов UHD 4K (3840x2160)
IPS (178° широкий вид)
Качество изображения
HDR10
DCI-P3, 90% (стандарт)
Яркость 300 нит
Функция
Практически незаметная рамка с 3 сторон
Настройки наклона, высоты, шарнира и поворота
HDR 10 с DCI-P3 90%
Насладитесь великолепием цветов
Технология HDR теперь применяется к различному контенту Этот монитор совместим с отраслевым стандартом HDR10 (высокий динамический диапазон), основанным на цветовой гамме DCI-P3 90% и поддерживающим особые уровни цвета и яркости, что позволяет зрителям наслаждаться насыщенными цветами контента
Экран отображает цвета в качестве UHD 4K, а логотип в левом нижнем углу указывает на поддержку HDR и DCI-P3 90%
*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия
*Яркость: 300 нит (стандарт), цветовая гамма: DCI-P3, 90% (стандарт)
*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия
Эргономичный дизайн
Просто и удобно
Дизайн с тонкой рамкой с 3 сторон, а также тонкая и плоская подставка, впишутся в интерьер вашего офиса или дома, занимая минимум места А также монитор будет способствовать идеальной работе при помощи удобных настроек наклона, высоты, шарнира и поворота
*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия
Приложение LG Switch
Для быстрого переключения
Приложение LG Switch помогает оптимизировать монитор для ваших потребностей Вы можете легко разделить дисплей на 6 частей, изменить тему оформления или даже запустить платформу для видеозвонков с помощью назначенной горячей клавиши
*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия
*Для скачивания последней версии приложения LG Switch выполните поиск 27US550 в меню поддержки на сайте LG.com
Характеристики
-
Диагональ [дюймы]
27"
-
Разрешение
3840 x 2160
-
Тип Панели
IPS
-
Соотношение сторон
16:9
-
Цветовая Гамма (Тип.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
-
Яркость (Тип.) [Кд/м²]
300 cd/m²
-
Частота Обновления (Макс.) [Гц]
60Hz
-
Время Отклика
5ms (GtG at Faster)
-
Настройка Положения Дисплея
Наклон
Все характеристики
ГАБАРИТЫ/ВЕС
-
Вес с Подставкой [кг]
5.5 кг
-
Габариты при Транспортировке (Ш х В х Г) [мм]
690 x 447 x 167 мм
-
Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]
613.5 x 363.5 x 45.4 мм
-
Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]
613.5 x 454.7 x 214.9 мм
-
Вес в Упаковке [кг]
7.3 кг
-
Вес без Подставки [кг]
4.8 кг
АКСЕССУАРЫ
-
HDMI
Да
-
HDMI (Цвет/Длина)
Белый/ 1.5 м
-
Кабель питания
Да
СОВМЕСТИМОСТЬ
-
DisplayPort
Да
-
HDMI
Да
-
Выход Наушники
Да
ЭКРАН
-
Соотношение сторон
16:9
-
Яркость (Мин.) [Кд/м²]
240 cd/m²
-
Яркость (Тип.) [Кд/м²]
300 cd/m²
-
Цвета Бит
8бит+FRC
-
Глубина Цвета (Количество Цветов)
Более 1 млрд
-
Цветовая Гамма (Тип.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
-
Тип Панели
IPS
-
Шаг Пикселя [мм]
0.1554 x 0.1554 мм
-
Частота Обновления (Макс.) [Гц]
60Hz
-
Разрешение
3840 x 2160
-
Время Отклика
5ms (GtG at Faster)
-
Диагональ [см]
68.5 см
-
Диагональ [дюймы]
27"
-
Покрытие
антибликовое, 3H
-
Угол Обзора (CR≥10)
178º(П/Л), 178º(В/Н)
ФУНКЦИИ
-
Стабилизатор Черного Цвета
Да
-
Снижение Цветовой Чувствительности
Да
-
Динамическая Синхронизация Действий
Да
-
Отсутствие Мерцания
Да
-
HDR 10
Да
-
HDR Effect
Да
-
Режим Чтения
Да
-
Умное Энергосбережение
Да
-
Супер Разрешение+
Да
ИНФОРМАЦИЯ
-
Наименование товара
27US500-W.ARUZ
МЕХАНИЧЕСКИЙ
-
Настройка Положения Дисплея
Наклон
-
Безрамочный Дизайн
Да
-
Возможность Настенного Монтажа [мм]
100 х 100 мм
ПИТАНИЕ
-
AC Вход
100~240V (50/60Hz)
-
DC Выход
40W(19V/2.1A)
-
Энергопотребление (DC Off)
Менее 0.3Вт
-
Энергопотребление (Макс.)
26Вт
-
Энергопотребление (Режим Сна)
Менее 0.5Вт
-
Энергопотребление (Тип.)
25Вт
-
Тип
Внешний адаптер
SW APPLICATION
-
OnScreen Control (Диспетчер Экрана LG)
Да
-
Двойной Контроллер
Да
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