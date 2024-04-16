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34-дюймовый изогнутый монитор UltraWide QHD с USB Type-C™
34-дюймовый изогнутый монитор UltraWide QHD с USB Type-C™
Полное погружение в изображение
34-дюймовый изогнутый WQHD (3440x1440)
sRGB 99% (Typ.) / HDR10
Эффективная работы
USB Type-C™ (PD 65W)
Несколько портов
Удобное рабочее место
Эргономичная подставка
Режим чтения и отсутствие мерцания
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. При реальном использовании возможны отличия.
Изогнутый 21:9 WQHD (3440x1440) (1800R)
Больше обзора — больше возможностей
Монитор UltraWide™ QHD (3440x1440) с кривизной 1800R и соотношением сторон 21:9 идеально подходит для работы, позволяя одновременно отображать несколько программ на одном экране.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
Функция «Картинка за картинкой» (PBP)
Быстрая настройка для эффективной многозадачности
Модель 34WR55QK позволяет одновременно отображать контент с двух компьютеров благодаря функции Picture-by-Picture (PBP), что способствует более эффективной работе.
На мониторе можно просматривать различный контент с двух компьютеров благодаря функции Picture By Picture, что повышает эффективность работы.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
* Подключение возможно через кабель HDMI и кабель DisplayPort.
* Кабель DisplayPort НЕ входит в комплект.
Приложение LG Switch
Переключайтесь быстро
Приложение LG Switch помогает оптимизировать монитор под ваши рабочие и личные задачи. Вы можете легко разделить экран на до 6 зон, изменить оформление темы или даже запустить платформу для видеозвонков с помощью назначенной горячей клавиши.
*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
*Для скачивания последней версии приложения LG Switch выполните поиск 34WR55QK в меню поддержки на сайте LG.com.
HDR10 с sRGB 99% (Typ.)
Полюбуйтесь удивительными цветами
Технология HDR применяется в различных типах контента. Этот монитор совместим с промышленным стандартом HDR10 (High Dynamic Range) и охватывает 99% цветового пространства sRGB, обеспечивая поддержку определённых уровней яркости и цвета. Это позволяет зрителям наслаждаться насыщенными и выразительными оттенками при просмотре контента.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
* Яркость: 300 нит (стандарт), цветовая гамма: sRGB 99% (Typ.).
USB Type-C™
Простое управление и подключение
Порты USB Type-C™ обеспечивают передачу изображения, данных и зарядку подключённых устройств (до 65 Вт), позволяя поддерживать работу ноутбука — всё это через один единственный кабель.
Easy Control and Connectivity through USB Type-C™ ports.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
*Для надлежащей работы необходимо использовать кабель USB Type-C™, входящий в комплект и обеспечивающий возможность подключения порта USB Type-C™ к монитору.
*Функции могут не работать должным образом в зависимости от используемого компьютера.
Множество разъёмов
Разнообразие интерфейсов
Данный монитор оснащён разъёмами USB Type-C™, DisplayPort, HDMI и USB (Downstream 3.0), что обеспечивает совместимость с существующими устройствами для стабильной передачи изображения. Также предусмотрен выход на наушники, поддерживающий аппаратное подключение.
*USB Type-C™ и кабель HDMI входят в комплект (кабель DisplayPort НЕ входит).
Эргономичный дизайн
Просто и удобно
Добейтесь оптимального положения с помощью эргономичной подставки: простая установка в одно нажатие и лёгкая регулировка высоты и наклона для комфортного просмотра.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
Защита для ваших глаз
Режим чтения
Режим чтения регулирует цветовую температуру и яркость, что помогает снизить утомляемость глаз и обеспечить комфорт во время чтения документов на мониторе.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
* Работа вышеуказанной функции зависит от реальных условий использования.
Характеристики
-
Диагональ [дюймы]
34
-
Разрешение
3440 x 1440
-
Тип Панели
VA
-
Соотношение сторон
21:9
-
Цветовая Гамма (Тип.)
sRGB 99% (CIE1931)
-
Яркость (Тип.) [Кд/м²]
300 кд/м²
-
Изгиб
1800R
-
Частота Обновления (Макс.) [Гц]
100
-
Время Отклика
5ms (GtG at Faster)
-
Настройка Положения Дисплея
Наклон/Высота
Все характеристики
АКСЕССУАРЫ
-
Адаптер
ДА
-
Отчет о калибровке (бумажный)
ДА
-
HDMI
ДА
-
HDMI (Цвет/Длина)
Черный / 1,8 м
-
Кабель питания
ДА
-
USB-C
ДА
СОВМЕСТИМОСТЬ
-
HDMI
ДА(2 шт.)
-
DisplayPort
ДА(1 шт.)
-
Версия DP
1.4
-
USB-C
ДА(1 шт.)
-
Выход Наушники
ДА
-
USB Downstream Порт
ДА(2 шт./версия 3.0)
-
USB-C (Передача Данных)
ДА
-
USB-C (макс. разрешение в Гц)
3440 x 1440 @100Гц
-
USB-C (Подача Энергии)
65 Вт
ГАБАРИТЫ/ВЕС
-
Габариты при Транспортировке (Ш х В х Г) [мм]
986 x 524 x 212
-
Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]
809 X 568.3 X 260 mm(Up) 809 X 458.3 X 260 mm(Down)
-
Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]
809 x 358.9 x 91.5
-
Вес в Упаковке [кг]
10.3
-
Вес с Подставкой [кг]
6.9
-
Вес без Подставки [кг]
5
ЭКРАН
-
Соотношение сторон
21:9
-
Яркость (Тип.) [Кд/м²]
300 кд/м²
-
Цвета Бит
8bit
-
Глубина Цвета (Количество Цветов)
16.7M
-
Цветовая Гамма (Тип.)
sRGB 99% (CIE1931)
-
Коэффициент контрастности (Тип.)
3000:1
-
Изгиб
1800R
-
Тип Панели
VA
-
Шаг Пикселя [мм]
231,8 (на одну триаду) X 231,8 мкм
-
Частота Обновления (Макс.) [Гц]
100
-
Разрешение
3440 x 1440
-
Время Отклика
5ms (GtG at Faster)
-
Диагональ [дюймы]
34
-
Покрытие
Антибликовое покрытие
-
Угол Обзора (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
-
Диагональ [см]
86.42
-
Яркость (Мин.) [Кд/м²]
240 кд/м²
-
Коэффициент контрастности (Мин.)
1500:1
-
Цветовая Гамма (Мин.)
sRGB 90% (CIE1931)
ФУНКЦИИ
-
Автоматический Переключатель Источника Ввода
ДА
-
Стабилизатор Черного Цвета
ДА
-
Заводская Калибровка Цвета
ДА
-
Снижение Цветовой Чувствительности
ДА
-
Динамическая Синхронизация Действий
ДА
-
Отсутствие Мерцания
ДА
-
HDR 10
ДА
-
HDR Effect
ДА
-
PBP
2PBP
-
Режим Чтения
ДА
-
Умное Энергосбережение
ДА
-
Супер Разрешение+
ДА
ИНФОРМАЦИЯ
-
Наименование товара
UltraWide
-
Год
Y24
МЕХАНИЧЕСКИЙ
-
Безрамочный Дизайн
3-сторонний практически безрамочный дизайн
-
Настройка Положения Дисплея
Наклон/Высота
-
OneClick Стенд
ДА
-
Возможность Настенного Монтажа [мм]
100 x 100
ПИТАНИЕ
-
AC Вход
100~240V (50/60Hz)
-
DC Выход
140W (19V, 7.37A)
-
Энергопотребление (DC Off)
Менее 0,3 Вт
-
Энергопотребление (Режим Сна)
Менее 0,5 Вт
-
Энергопотребление (Тип.)
38.4 Вт
-
Тип
Внешний источник питания (адаптер)
SW APPLICATION
-
Двойной Контроллер
ДА
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