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34-дюймовый изогнутый монитор UltraWide QHD с USB Type-C™

Функции

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34-дюймовый изогнутый монитор UltraWide QHD с USB Type-C™

34-дюймовый изогнутый монитор UltraWide QHD с USB Type-C™

34WR55QK-B
  • вид спереди
  • вид сбоку под углом -15 градусов
  • вид сбоку под углом +15 градусов
  • вид сбоку под углом +30 градусов
  • вид сбоку
  • вид сзади
  • вид сзади в перспективе
  • крупный план портов
  • 34wr55qk-b
вид спереди
вид сбоку под углом -15 градусов
вид сбоку под углом +15 градусов
вид сбоку под углом +30 градусов
вид сбоку
вид сзади
вид сзади в перспективе
крупный план портов
34wr55qk-b

Основные характеристики

  • 34-дюймовый изогнутый дисплей WQHD (3440x1440)
  • sRGB 99% (Typ.) / HDR10
  • Частота обновления 100Hz
  • USB Type-C™ с подачей мощности 65 Вт
  • Функция быстрой фиксации подставки / подставка с возможностью регулировки высоты и наклона
  • Режим чтения / отсутствие мерцания
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LG UltraWide Monitor Curved.

Полное погружение в изображение

34-дюймовый изогнутый WQHD (3440x1440)

sRGB 99% (Typ.) / HDR10

Эффективная работы

 

USB Type-C™ (PD 65W)

Несколько портов

Удобное рабочее место

Эргономичная подставка

Режим чтения и отсутствие мерцания

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. При реальном использовании возможны отличия.

Изогнутый 21:9 WQHD (3440x1440) (1800R)

Больше обзора — больше возможностей

Монитор UltraWide™ QHD (3440x1440) с кривизной 1800R и соотношением сторон 21:9 идеально подходит для работы, позволяя одновременно отображать несколько программ на одном экране.

На анимации показано, что благодаря соотношению сторон 21:9 на экране можно видеть сразу несколько программ.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

Функция «Картинка за картинкой» (PBP)

Быстрая настройка для эффективной многозадачности

Модель 34WR55QK позволяет одновременно отображать контент с двух компьютеров благодаря функции Picture-by-Picture (PBP), что способствует более эффективной работе.

На мониторе можно просматривать различный контент с двух компьютеров благодаря функции Picture By Picture, что повышает эффективность работы.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

* Подключение возможно через кабель HDMI и кабель DisplayPort.

* Кабель DisplayPort НЕ входит в комплект.

Приложение LG Switch

Переключайтесь быстро

Приложение LG Switch помогает оптимизировать монитор под ваши рабочие и личные задачи. Вы можете легко разделить экран на до 6 зон, изменить оформление темы или даже запустить платформу для видеозвонков с помощью назначенной горячей клавиши.

*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

*Для скачивания последней версии приложения LG Switch выполните поиск 34WR55QK в меню поддержки на сайте LG.com.

HDR10 с sRGB 99% (Typ.)

Полюбуйтесь удивительными цветами

Технология HDR применяется в различных типах контента. Этот монитор совместим с промышленным стандартом HDR10 (High Dynamic Range) и охватывает 99% цветового пространства sRGB, обеспечивая поддержку определённых уровней яркости и цвета. Это позволяет зрителям наслаждаться насыщенными и выразительными оттенками при просмотре контента.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

* Яркость: 300 нит (стандарт), цветовая гамма: sRGB 99% (Typ.).

USB Type-C™

Простое управление и подключение

Порты USB Type-C™ обеспечивают передачу изображения, данных и зарядку подключённых устройств (до 65 Вт), позволяя поддерживать работу ноутбука — всё это через один единственный кабель.

Easy Control and Connectivity through USB Type-C™ ports.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

*Для надлежащей работы необходимо использовать кабель USB Type-C™, входящий в комплект и обеспечивающий возможность подключения порта USB Type-C™ к монитору.

*Функции могут не работать должным образом в зависимости от используемого компьютера.

Множество разъёмов

Разнообразие интерфейсов

Данный монитор оснащён разъёмами USB Type-C™, DisplayPort, HDMI и USB (Downstream 3.0), что обеспечивает совместимость с существующими устройствами для стабильной передачи изображения. Также предусмотрен выход на наушники, поддерживающий аппаратное подключение.

  • USB Type-C icon.

    USB Type-C™

  • USB Downstream icon.

    2 нисходящих порта USB 3.0

  • HDMI icon.

    2 x HDMI

  • DisplayPort icon.

    DisplayPort

*USB Type-C™ и кабель HDMI входят в комплект (кабель DisplayPort НЕ входит).

Эргономичный дизайн

Просто и удобно

Добейтесь оптимального положения с помощью эргономичной подставки: простая установка в одно нажатие и лёгкая регулировка высоты и наклона для комфортного просмотра.

3-side Virtually Borderless pictogram.

Практически незаметная рамка с 3 сторон

One Click Stand pictogram.

Быстрая фиксация подставки

Height pictogram.

Высота (110 мм)

Tilt pictogram.

Наклон (-5~20°)

Изображение, показывающее практически незаметную рамку (с трех сторон), быструю фиксацию подставки, регулировку наклона мониторов.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

Защита для ваших глаз

Режим чтения

Режим чтения регулирует цветовую температуру и яркость, что помогает снизить утомляемость глаз и обеспечить комфорт во время чтения документов на мониторе.

Отсутствие мерцания

Функция «Отсутствие мерцания» сокращает невидимое мерцание на экране, тем самым уменьшая напряженность глаз. Это обеспечивает комфортные условия для работы в течение длительного времени.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

* Работа вышеуказанной функции зависит от реальных условий использования.

Печать

Характеристики

  • Диагональ [дюймы]

    34

  • Разрешение

    3440 x 1440

  • Тип Панели

    VA

  • Соотношение сторон

    21:9

  • Цветовая Гамма (Тип.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Яркость (Тип.) [Кд/м²]

    300 кд/м²

  • Изгиб

    1800R

  • Частота Обновления (Макс.) [Гц]

    100

  • Время Отклика

    5ms (GtG at Faster)

  • Настройка Положения Дисплея

    Наклон/Высота

Все характеристики

АКСЕССУАРЫ

  • Адаптер

    ДА

  • Отчет о калибровке (бумажный)

    ДА

  • HDMI

    ДА

  • HDMI (Цвет/Длина)

    Черный / 1,8 м

  • Кабель питания

    ДА

  • USB-C

    ДА

СОВМЕСТИМОСТЬ

  • HDMI

    ДА(2 шт.)

  • DisplayPort

    ДА(1 шт.)

  • Версия DP

    1.4

  • USB-C

    ДА(1 шт.)

  • Выход Наушники

    ДА

  • USB Downstream Порт

    ДА(2 шт./версия 3.0)

  • USB-C (Передача Данных)

    ДА

  • USB-C (макс. разрешение в Гц)

    3440 x 1440 @100Гц

  • USB-C (Подача Энергии)

    65 Вт

ГАБАРИТЫ/ВЕС

  • Габариты при Транспортировке (Ш х В х Г) [мм]

    986 x 524 x 212

  • Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]

    809 X 568.3 X 260 mm(Up) 809 X 458.3 X 260 mm(Down)

  • Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]

    809 x 358.9 x 91.5

  • Вес в Упаковке [кг]

    10.3

  • Вес с Подставкой [кг]

    6.9

  • Вес без Подставки [кг]

    5

ЭКРАН

  • Соотношение сторон

    21:9

  • Яркость (Тип.) [Кд/м²]

    300 кд/м²

  • Цвета Бит

    8bit

  • Глубина Цвета (Количество Цветов)

    16.7M

  • Цветовая Гамма (Тип.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Коэффициент контрастности (Тип.)

    3000:1

  • Изгиб

    1800R

  • Тип Панели

    VA

  • Шаг Пикселя [мм]

    231,8 (на одну триаду) X 231,8 мкм

  • Частота Обновления (Макс.) [Гц]

    100

  • Разрешение

    3440 x 1440

  • Время Отклика

    5ms (GtG at Faster)

  • Диагональ [дюймы]

    34

  • Покрытие

    Антибликовое покрытие

  • Угол Обзора (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Диагональ [см]

    86.42

  • Яркость (Мин.) [Кд/м²]

    240 кд/м²

  • Коэффициент контрастности (Мин.)

    1500:1

  • Цветовая Гамма (Мин.)

    sRGB 90% (CIE1931)

ФУНКЦИИ

  • Автоматический Переключатель Источника Ввода

    ДА

  • Стабилизатор Черного Цвета

    ДА

  • Заводская Калибровка Цвета

    ДА

  • Снижение Цветовой Чувствительности

    ДА

  • Динамическая Синхронизация Действий

    ДА

  • Отсутствие Мерцания

    ДА

  • HDR 10

    ДА

  • HDR Effect

    ДА

  • PBP

    2PBP

  • Режим Чтения

    ДА

  • Умное Энергосбережение

    ДА

  • Супер Разрешение+

    ДА

ИНФОРМАЦИЯ

  • Наименование товара

    UltraWide

  • Год

    Y24

МЕХАНИЧЕСКИЙ

  • Безрамочный Дизайн

    3-сторонний практически безрамочный дизайн

  • Настройка Положения Дисплея

    Наклон/Высота

  • OneClick Стенд

    ДА

  • Возможность Настенного Монтажа [мм]

    100 x 100

ПИТАНИЕ

  • AC Вход

    100~240V (50/60Hz)

  • DC Выход

    140W (19V, 7.37A)

  • Энергопотребление (DC Off)

    Менее 0,3 Вт

  • Энергопотребление (Режим Сна)

    Менее 0,5 Вт

  • Энергопотребление (Тип.)

    38.4 Вт

  • Тип

    Внешний источник питания (адаптер)

SW APPLICATION

  • Двойной Контроллер

    ДА

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