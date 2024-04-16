38-дюймовый изогнутый монитор UltraWide™ QHD+ (3840x1600)

*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

*Для корректной работы монитора подключите к нему два компьютера с помощью кабелей USB-C и USB A-B. Оба кабеля входят в комплект.

*Для работы функции Dual Controller оба компьютера (основной ПК и вспомогательный ПК) должны находиться в одной сети. Кроме того, этот монитор должен быть подключен к компьютеру, работающему в режиме основного ПК.