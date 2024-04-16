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38-дюймовый изогнутый монитор UltraWide™ QHD+ (3840x1600)
38-дюймовый изогнутый монитор UltraWide™ QHD+ (3840x1600)
Основные характеристики
- 38-дюймовый изогнутый дисплей Nano IPS 21:9 WQHD+ (3840x1600)
- VESA Display HDR™ 600 / DCI-P3 98% (стандарт)
- Частота обновления 144Hz / IPS 1ms (GtG)
- PBP / PIP, функция Dual Controller (встроенный KVM-переключатель)
- Подставка с возможностью регулировки высоты/наклона/шарнира
- USB Type-C™, HDMI, DP, RJ45, USB (восходящий/нисходящий)
*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
Изогнутый WQHD+ (3840x1600) (2300R)
Максимальная
производительность
Экран UltraWide™ QHD+ (3840x1600) с изогнутостью 2300R и 3-сторонним безрамочным дизайном идеально подходит для многозадачности, поскольку на нем можно одновременно видеть несколько программ.
*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
Nano IPS c DCI-P3 98% (стандарт)
Каждая деталь оживает
Благодаря технологии Nano IPS и поддержке цветовой гаммы DCI-P3 98 % (стандарт) на дисплее высокого разрешения WQHD+ (3840x1600) вы сможете насладиться широким цветовым спектром с детализированными цветами и контрастностью.
Nano IPS with DCI-P3 98% (Typ.).
*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
VESA DisplayHDR™ 600
Четкий и яркий HDR
Благодаря поддержке VESA DisplayHDR™ 600, этот монитор обеспечивает широкий диапазон яркости и контрастности — для полного погружения в современные HDR-игры, фильмы и фотографии.
*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
*Эта функция может отличаться в зависимости от настроек ПК пользователя или среды.
Функция Dual Controller (KVM)
Несколько устройств, один монитор
С помощью Dual Controller можно подключить два компьютера к одному монитору и передавать файлы между ними. Функция KVM позволяет использовать одну клавиатуру и мышь для управления обоими устройствами.
Dual Controller (Built-in KVM).
*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
*Для корректной работы монитора подключите к нему два компьютера с помощью кабелей USB-C и USB A-B. Оба кабеля входят в комплект.
*Для работы функции Dual Controller оба компьютера (основной ПК и вспомогательный ПК) должны находиться в одной сети. Кроме того, этот монитор должен быть подключен к компьютеру, работающему в режиме основного ПК.
PBP и PIP
Один экран, несколько изображений
Функции Picture-by-Picture и Picture-in-Picture позволяют подключать несколько устройств, разделять экран или отображать дополнительное окно поверх основного для эффективной многозадачности.
*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
Приложение LG Switch
Переключайтесь быстро
LG Switch позволяет оптимизировать монитор под задачи пользователя: деление экрана на 6 частей, настройка темы интерфейса и запуск видеоплатформы по заданной горячей клавише.
*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
*Для скачивания последней версии приложения LG Switch выполните поиск 38WR85QC в меню поддержки на сайте LG.com.
Частота 144Hz, время отклика 1ms (GtG)
Ускорьте свою игру
Быстрое время отклика 1 мс (GtG) и частота обновления 144 Гц обеспечивают плавное отображение кадров. Это помогает геймерам быстрее видеть следующий кадр, молниеносно реагировать на действия соперников и прицеливаться точнее.
144Hz refresh rate, 1ms (GtG) response time.
*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
*Для обеспечения частоты 144Hz необходима видеокарта с поддержкой DSC и DisplayPort 1.4.
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
Играй без зависаний с протестированной и подтверждённой NVIDIA технологией G-SYNC® Compatible.
AMD FreeSync™ Premium Pro
Наслаждайтесь плавным игровым процессом без зависаний и лагов.
*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
USB Type-C™, RJ45
Центр продуктивност
с удобным подключением
Максимизируйте свою продуктивность с монитором, оснащённым портом RJ45 (LAN) для проводного подключения к сети. Порт USB Type-C™ позволяет подключать различные устройства, передавать данные и обеспечивать питание до 90 Вт — всё через один кабель.
*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
*Для надлежащей работы необходимо использовать кабель USB Type-C™, входящий в комплект и обеспечивающий возможность подключения порта USB Type-C™ к монитору.
*В комплект входят кабели HDMI, USB-C, USB A-B, HDMI и DP.
Поддерживаемые порты
Эргономичный дизайн
Просто и удобно
Эргономичная подставка обеспечивает идеальный угол обзора: легко отрегулируйте высоту, наклон и шарнир, чтобы найти положение, которое подходит вам лучше всего.
*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
Что в коробке
1. Корпус подставки
2. Основание подставки
3. Держатель кабеля
4. Сетевой шнур
5. Кабель HDMI
6. Кабель DP
7. Кабель USB A-B
8. Кабель USB C-C
*Изображение изделия приведено только в целях иллюстрации и может отличаться от реального изделия.
Все характеристики
ИНФОРМАЦИЯ
-
Наименование товара
UltraWide
-
Год
Y23
ЭКРАН
-
Диагональ [дюймы]
37.5
-
Соотношение сторон
21:9
-
Тип Панели
IPS
-
Покрытие
Антибликовое покрытие
-
Разрешение
3840 x 1600
-
Шаг Пикселя [мм]
0.2291 x 0.2291
-
Глубина Цвета (Количество Цветов)
1.07B
-
Угол Обзора (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
-
Яркость (Тип.) [Кд/м²]
450 cd/m²
-
Коэффициент контрастности (Тип.)
1000:1
-
Время Отклика
1ms (GtG at Faster)
-
Цветовая Гамма (Тип.)
DCI-P3 98% (CIE1976)
-
Цветовая Гамма (Мин.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
-
Частота Обновления (Макс.) [Гц]
144
-
Изгиб
2300R
-
Диагональ [см]
95.29
-
Яркость (Мин.) [Кд/м²]
360 кд/м²
-
Коэффициент контрастности (Мин.)
700:1
-
Цвета Бит
10bit (8bit+FRC)
ГАБАРИТЫ/ВЕС
-
Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]
896.4 x 593.9 x 306.8mm(Up) 896.4 x 483.9 x 306.8mm(Down)
-
Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]
896.4 x 394.4 x 110.1
-
Габариты при Транспортировке (Ш х В х Г) [мм]
1058 x 539 x 235
-
Вес с Подставкой [кг]
10.5
-
Вес без Подставки [кг]
8.0
-
Вес в Упаковке [кг]
14.3
ПИТАНИЕ
-
Энергопотребление (Тип.)
40.33 Вт
-
Энергопотребление (Режим Сна)
Менее 0,5 Вт
-
Энергопотребление (DC Off)
Менее 0,3 Вт
-
AC Вход
100~240V (50/60Hz)
-
DC Выход
220W (20.5V / 11A)
-
Тип
Встроенное питание
АКСЕССУАРЫ
-
HDMI
ДА (версия 2.1)
-
Кабель питания
ДА
-
Display Port
ДА
-
Отчет о калибровке (бумажный)
ДА
-
USB-C
ДА
-
USB A к B
ДА
-
HDMI (Цвет/Длина)
Белый / 1,5м
ФУНКЦИИ
-
HDR 10
ДА
-
Отсутствие Мерцания
ДА
-
Стабилизатор Черного Цвета
ДА
-
Умное Энергосбережение
ДА
-
HW Калибровка
ДА
-
Заводская Калибровка Цвета
ДА
-
Прицел
ДА
-
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 600
-
HDR Effect
ДА
-
Nano IPS™ Technology
ДА
-
Режим Чтения
ДА
-
Снижение Цветовой Чувствительности
ДА
-
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
-
Супер Разрешение+
ДА
-
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
-
VRR
ДА
-
Динамическая Синхронизация Действий
ДА
-
FPS Счетчик
ДА
-
Клавиша Программируемая Пользователем
ДА
-
Автоматический Переключатель Источника Ввода
ДА
-
PBP
ДА (2PBP)
-
PIP
ДА
SW APPLICATION
-
Студия Калибровки LG (True Color Pro)
ДА
-
Двойной Контроллер
ДА
-
OnScreen Control (Диспетчер Экрана LG)
ДА
-
Центр Управления LG UltraGear™
ДА
СОВМЕСТИМОСТЬ
-
HDMI
ДА(2 шт.)
-
DisplayPort
ДА(1 шт.)
-
USB Downstream Порт
ДА (USB-C/1 шт./версия 3.0/15 Вт, USB-A/4 шт./версия 3.0)
-
USB Upstream Порт
ДА(1 шт./версия 3.0)
-
Выход Наушники
4-полюсный (Звук+Микрофон)
-
Версия DP
1.4
-
USB-C
ДА(1 шт.)
-
USB-C (макс. разрешение в Гц)
3840 x 1600 при 144 Гц
-
USB-C (Передача Данных)
ДА
-
USB-C (Подача Энергии)
90 Вт
-
Встроенный KVM
ДА
-
LAN (RJ-45)
ДА
ЗВУК
-
Динамик
7W x 2
-
Maxx Audio
ДА
МЕХАНИЧЕСКИЙ
-
Возможность Настенного Монтажа [мм]
100 x 100
-
Настройка Положения Дисплея
Наклон/Высота/Поворот
-
Безрамочный Дизайн
3-сторонний практически безрамочный дизайн
-
OneClick Стенд
ДА
Найти локально
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