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38-дюймовый изогнутый монитор UltraWide™ QHD+ (3840x1600)

Функции

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38-дюймовый изогнутый монитор UltraWide™ QHD+ (3840x1600)

38-дюймовый изогнутый монитор UltraWide™ QHD+ (3840x1600)

38WR85QC-W
  • вид спереди
  • вид сбоку под углом -15 градусов
  • вид в перспективе
  • вид сбоку под углом +15 градусов
  • вид сбоку
  • вид сзади
  • вид сзади в перспективе
  • крупный план портов
  • крупный план нижних портов
  • вид сбоку монитора, опускающегося вниз в процессе регулировки высоты
вид спереди
вид сбоку под углом -15 градусов
вид в перспективе
вид сбоку под углом +15 градусов
вид сбоку
вид сзади
вид сзади в перспективе
крупный план портов
крупный план нижних портов
вид сбоку монитора, опускающегося вниз в процессе регулировки высоты

Основные характеристики

  • 38-дюймовый изогнутый дисплей Nano IPS 21:9 WQHD+ (3840x1600)
  • VESA Display HDR™ 600 / DCI-P3 98% (стандарт)
  • Частота обновления 144Hz / IPS 1ms (GtG)
  • PBP / PIP, функция Dual Controller (встроенный KVM-переключатель)
  • Подставка с возможностью регулировки высоты/наклона/шарнира
  • USB Type-C™, HDMI, DP, RJ45, USB (восходящий/нисходящий)
Больше
LG UltraWide™ Monitor Curved Logo.

Больше обзора — больше возможностей

LG UltraWide™ Curved Monitor.

*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

38-дюймовый дисплей WQHD+ с частотой 144Hz.

Широкие возможности

38" дисплей WQHD+ с частотой 144Hz

USB Type-C, RJ45 и различные порты.

Подключение

USB Type-C, RJ45 и различные порты

PBP и PIP, встроенный KVM-переключатель.

Для любых
задач

PBP и PIP / встроенный KVM-переключатель

HDR600 с DCI-P3 98% (стандарт).

Настоящие
цвета

HDR600 с DCI-P3 98% (стандарт)

Приложение LG Switch.

Переключайтесь
быстро

Приложение LG Switch

*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

Изогнутый WQHD+ (3840x1600) (2300R)

Максимальная
производительность

Экран UltraWide™ QHD+ (3840x1600) с изогнутостью 2300R и 3-сторонним безрамочным дизайном идеально подходит для многозадачности, поскольку на нем можно одновременно видеть несколько программ.

*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

Nano IPS c DCI-P3 98% (стандарт) 

Каждая деталь оживает

Благодаря технологии Nano IPS и поддержке цветовой гаммы DCI-P3 98 % (стандарт) на дисплее высокого разрешения WQHD+ (3840x1600) вы сможете насладиться широким цветовым спектром с детализированными цветами и контрастностью.

Nano IPS with DCI-P3 98% (Typ.).

*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

VESA DisplayHDR™ 600

Четкий и яркий HDR

Благодаря поддержке VESA DisplayHDR™ 600, этот монитор обеспечивает широкий диапазон яркости и контрастности — для полного погружения в современные HDR-игры, фильмы и фотографии.

*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

*Эта функция может отличаться в зависимости от настроек ПК пользователя или среды.

Функция Dual Controller (KVM)

Несколько устройств, один монитор

С помощью Dual Controller можно подключить два компьютера к одному монитору и передавать файлы между ними. Функция KVM позволяет использовать одну клавиатуру и мышь для управления обоими устройствами.

Dual Controller (Built-in KVM).

*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. В реальном использовании возможны отличия. 

*Для корректной работы монитора подключите к нему два компьютера с помощью кабелей USB-C и USB A-B. Оба кабеля входят в комплект.

*Для работы функции Dual Controller оба компьютера (основной ПК и вспомогательный ПК) должны находиться в одной сети. Кроме того, этот монитор должен быть подключен к компьютеру, работающему в режиме основного ПК.

PBP и PIP

Один экран, несколько изображений

Функции Picture-by-Picture и Picture-in-Picture позволяют подключать несколько устройств, разделять экран или отображать дополнительное окно поверх основного для эффективной многозадачности.

*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

Приложение LG Switch

Переключайтесь быстро

LG Switch позволяет оптимизировать монитор под задачи пользователя: деление экрана на 6 частей, настройка темы интерфейса и запуск видеоплатформы по заданной горячей клавише.

*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

*Для скачивания последней версии приложения LG Switch выполните поиск 38WR85QC в меню поддержки на сайте LG.com.

Частота 144Hz, время отклика 1ms (GtG)

Ускорьте свою игру

Быстрое время отклика 1 мс (GtG) и частота обновления 144 Гц обеспечивают плавное отображение кадров. Это помогает геймерам быстрее видеть следующий кадр, молниеносно реагировать на действия соперников и прицеливаться точнее.

144Hz refresh rate, 1ms (GtG) response time.

*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

*Для обеспечения частоты 144Hz необходима видеокарта с поддержкой DSC и DisplayPort 1.4.

Логотип NVIDIA® G-SYNC® Compatible.

NVIDIA® G-SYNC® Compatible

Играй без зависаний с протестированной и подтверждённой NVIDIA технологией G-SYNC® Compatible.

Логотип AMD FreeSync™ Premium Pro.

AMD FreeSync™ Premium Pro

Наслаждайтесь плавным игровым процессом без зависаний и лагов.

Built-in speakers with MaxxAudio.

Динамики с MaxxAudio®

Погружение в звук

Встроенные динамики 7 Вт × 2 обеспечат чистый звук без необходимости в дополнительных устройствах, освобождая место на столе для вашего комфорта.

*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. В реальном использовании возможны отличия. 

USB Type-C™, RJ45

Центр продуктивност
с удобным подключением

Максимизируйте свою продуктивность с монитором, оснащённым портом RJ45 (LAN) для проводного подключения к сети. Порт USB Type-C™ позволяет подключать различные устройства, передавать данные и обеспечивать питание до 90 Вт — всё через один кабель.

Display pictogram.

Дисплей

Data pictogram.

Данные

Power delivery pictogram.

Мощность

Ethernet pictogram.

Ethernet

USB Type-C™, RJ45 port.

*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. В реальном использовании возможны отличия. 

*Для надлежащей работы необходимо использовать кабель USB Type-C™, входящий в комплект и обеспечивающий возможность подключения порта USB Type-C™ к монитору.

*В комплект входят кабели HDMI, USB-C, USB A-B, HDMI и DP.

Close-up view of ports.

Поддерживаемые порты

USB 3.0 upstream pictogram.

Восходящий порт USB 3.0

USB 3.0 downstream pictogram.

4 нисходящих порта USB 3.0

USB Type-C pictogram.

2 порта USB Type-C

LAN pictogram.

Локальная сеть

HDMI pictogram.

2 HDMI

DisplayPort pictogram.

DisplayPort

Эргономичный дизайн

Просто и удобно

Эргономичная подставка обеспечивает идеальный угол обзора: легко отрегулируйте высоту, наклон и шарнир, чтобы найти положение, которое подходит вам лучше всего.

Рамка монитора практически незаметна с 3 сторон.

Конструкция с незаметной рамкой

Практически незаметная рамка с 3 сторон

Монитор с возможностью регулировки шарнира.

Шарнир

-15~15˚

Монитор с возможностью регулировки наклона.

Наклон

-5~25˚

Монитор с возможностью регулировки высоты.

Регулируемая высота

483,9~593,9 мм

*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. В реальном использовании возможны отличия. 

Что в коробке

1. Корпус подставки  

2. Основание подставки  

3. Держатель кабеля  

4. Сетевой шнур  

5. Кабель HDMI  

6. Кабель DP  

7. Кабель USB A-B  

8. Кабель USB C-C

*Изображение изделия приведено только в целях иллюстрации и может отличаться от реального изделия.

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Все характеристики

ИНФОРМАЦИЯ

  • Наименование товара

    UltraWide

  • Год

    Y23

ЭКРАН

  • Диагональ [дюймы]

    37.5

  • Соотношение сторон

    21:9

  • Тип Панели

    IPS

  • Покрытие

    Антибликовое покрытие

  • Разрешение

    3840 x 1600

  • Шаг Пикселя [мм]

    0.2291 x 0.2291

  • Глубина Цвета (Количество Цветов)

    1.07B

  • Угол Обзора (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Яркость (Тип.) [Кд/м²]

    450 cd/m²

  • Коэффициент контрастности (Тип.)

    1000:1

  • Время Отклика

    1ms (GtG at Faster)

  • Цветовая Гамма (Тип.)

    DCI-P3 98% (CIE1976)

  • Цветовая Гамма (Мин.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • Частота Обновления (Макс.) [Гц]

    144

  • Изгиб

    2300R

  • Диагональ [см]

    95.29

  • Яркость (Мин.) [Кд/м²]

    360 кд/м²

  • Коэффициент контрастности (Мин.)

    700:1

  • Цвета Бит

    10bit (8bit+FRC)

ГАБАРИТЫ/ВЕС

  • Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]

    896.4 x 593.9 x 306.8mm(Up) 896.4 x 483.9 x 306.8mm(Down)

  • Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]

    896.4 x 394.4 x 110.1

  • Габариты при Транспортировке (Ш х В х Г) [мм]

    1058 x 539 x 235

  • Вес с Подставкой [кг]

    10.5

  • Вес без Подставки [кг]

    8.0

  • Вес в Упаковке [кг]

    14.3

ПИТАНИЕ

  • Энергопотребление (Тип.)

    40.33 Вт

  • Энергопотребление (Режим Сна)

    Менее 0,5 Вт

  • Энергопотребление (DC Off)

    Менее 0,3 Вт

  • AC Вход

    100~240V (50/60Hz)

  • DC Выход

    220W (20.5V / 11A)

  • Тип

    Встроенное питание

АКСЕССУАРЫ

  • HDMI

    ДА (версия 2.1)

  • Кабель питания

    ДА

  • Display Port

    ДА

  • Отчет о калибровке (бумажный)

    ДА

  • USB-C

    ДА

  • USB A к B

    ДА

  • HDMI (Цвет/Длина)

    Белый / 1,5м

ФУНКЦИИ

  • HDR 10

    ДА

  • Отсутствие Мерцания

    ДА

  • Стабилизатор Черного Цвета

    ДА

  • Умное Энергосбережение

    ДА

  • HW Калибровка

    ДА

  • Заводская Калибровка Цвета

    ДА

  • Прицел

    ДА

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 600

  • HDR Effect

    ДА

  • Nano IPS™ Technology

    ДА

  • Режим Чтения

    ДА

  • Снижение Цветовой Чувствительности

    ДА

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • Супер Разрешение+

    ДА

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Pro

  • VRR

    ДА

  • Динамическая Синхронизация Действий

    ДА

  • FPS Счетчик

    ДА

  • Клавиша Программируемая Пользователем

    ДА

  • Автоматический Переключатель Источника Ввода

    ДА

  • PBP

    ДА (2PBP)

  • PIP

    ДА

SW APPLICATION

  • Студия Калибровки LG (True Color Pro)

    ДА

  • Двойной Контроллер

    ДА

  • OnScreen Control (Диспетчер Экрана LG)

    ДА

  • Центр Управления LG UltraGear™

    ДА

СОВМЕСТИМОСТЬ

  • HDMI

    ДА(2 шт.)

  • DisplayPort

    ДА(1 шт.)

  • USB Downstream Порт

    ДА (USB-C/1 шт./версия 3.0/15 Вт, USB-A/4 шт./версия 3.0)

  • USB Upstream Порт

    ДА(1 шт./версия 3.0)

  • Выход Наушники

    4-полюсный (Звук+Микрофон)

  • Версия DP

    1.4

  • USB-C

    ДА(1 шт.)

  • USB-C (макс. разрешение в Гц)

    3840 x 1600 при 144 Гц

  • USB-C (Передача Данных)

    ДА

  • USB-C (Подача Энергии)

    90 Вт

  • Встроенный KVM

    ДА

  • LAN (RJ-45)

    ДА

ЗВУК

  • Динамик

    7W x 2

  • Maxx Audio

    ДА

МЕХАНИЧЕСКИЙ

  • Возможность Настенного Монтажа [мм]

    100 x 100

  • Настройка Положения Дисплея

    Наклон/Высота/Поворот

  • Безрамочный Дизайн

    3-сторонний практически безрамочный дизайн

  • OneClick Стенд

    ДА

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