We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
341 л, Холодильник LG DoorCooling<sup>+</sup> с нижней морозильной камерой, Смарт Инверторный компрессор
341 л, Холодильник LG DoorCooling+ с нижней морозильной камерой, Смарт Инверторный компрессор
ОПИСАНИЕ
РАЗМЕРЫ
Все характеристики
-
Брутто - Общий
-
374
-
Брутто - Морозильная камера
-
127
-
Брутто - Холодильная камера
-
247
-
Нетто - Общий
-
341
-
Нетто - Морозильная камера
-
107
-
Нетто - Холодильная камера
-
190
-
Нетто - Дополнительные зоны свежести
-
44
-
Без упаковки / В упаковке
-
70/78
-
Высота
-
1860
-
Глубина - Глубина без учета двери
-
615
-
Глубина - Включая дверь и ручку
-
682
-
Ширина
-
595
-
Ширина x Высота x Глубина - Без упаковки
-
595x1860x682
-
Ширина x Высота x Глубина - В упаковке
-
651x1953x764
-
Дисплей - Внешний LED
-
●
-
Температурный контроль - Цифровые датчики (датчик RT)
-
●
-
Температурный контроль - Быстрая заморозка
-
●
-
Температурный контроль - Блокировка от детей
-
●
-
Температурный контроль - Звуковой сигнал двери
-
●
-
Температурный контроль - Экспресс заморозка (Express Freeze)
-
●
-
Функции температуры - DoorCooling⁺
-
●
-
Функции температуры - Экспресс охлаждение (Express Cool)
-
●
-
Система охлаждения
-
No Frost
-
Уровень шума (Дб)
-
36
-
Класс энергоэффективности
-
A++
-
Потребление энергии, кВт*ч/год
-
273
-
Поддержание температуры, ч
-
16
-
Мощность замораживания, кг/сутки
-
12
-
Хладогент
-
R600a
-
Умный (Смарт) Инверторный компрессор
-
●
-
Звездный рейтинг
-
****
-
Климатический класс
-
T
-
Цвет
-
Белый
-
Ручка - Материал
-
Пластиковый
-
Ручка - Размер
-
Удлиненный
-
Ручка - Тип
-
Карман
-
Умная диагностика (Smart Diagnosis)
-
●
-
Bio Shield (уплотнитель)
-
●
-
Перенавешивание двери
-
●
-
Освещение
-
Верхний LED
-
Multi-Air Flow
-
●
-
Полка - Закаленное стекло
-
●(1)
-
Полка - Складная полка
-
●(1)
-
Полка - Полка для бутылок
-
●(2)
-
Дверные корзины - Прозрачные
-
●(3)
-
Дверные корзины - Хранение бутылок (2л)
-
●
-
Металлические декорации - Полки
-
●
-
Металлические декорации - Выдвижные ящики
-
●
-
Крышка ящика для овощей - Закаленное стекло
-
●(2)
-
Крышка ящика для овощей - Moist Balance Crisper (пластиковый)
-
●(1)
-
Ящик для овощей - Раздельный
-
●(2)
-
Ящик для овощей - Фрукты & Овощи
-
●
-
Лоток для яиц
-
●
-
Multi-Air Flow
-
●
-
Льдогенератор - Обычный лоток для льда
-
●
-
Металлические декорации - Ящики
-
●
-
Полки - Закаленное стекло
-
●(2)
-
Ящики - Прозрачные
-
●(3)
-
Wifi
-
●
-
Руководства и Загрузки
Загрузите руководства по продуктам и новейшее программное обеспечение для вашего продукта LG.
-
Устранение неполадок
Полезные видеоролики и информация о вашем продукте.
-
Гарантия
Проверьте информацию о гарантии LG здесь.
-
Сервисные Центры
Найдите ближайший сервисный центр в вашем городе.
-
Регистрация продукта
Регистрация вашего продукта поможет вам быстрее получить поддержку.
-
Поддержка Продукта
Найдите руководство по продуктам, помощь по устранению неполадок и условия гарантии на свой продукт LG.
-
Поддержка Заказов
Отслеживайте свой заказ и ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами о заказе.
-
Заявка на ремонт
Удобный онлайн сервис по заказу ремонта.