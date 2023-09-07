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451 л, Холодильник LG DoorCooling+ с нижней морозильной камерой, Инверторный Линейный компрессор

Характеристики

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451 л, Холодильник LG DoorCooling+ с нижней морозильной камерой, Инверторный Линейный компрессор

GC-B569PECZ

451 л, Холодильник LG DoorCooling+ с нижней морозильной камерой, Инверторный Линейный компрессор

ОПИСАНИЕ

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РАЗМЕРЫ

GC-B569PECZ.ASEQCIS
ОБЪЁМ (Л)
451
Размеры (Ш х В х Г), мм
700 × 1850 × 700
ОСНОВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
DoorCоoling+
ОСОБЕННОСТИ
LG ThinQ, Wi-Fi, многопоточное охлаждение Multi Air Flow, Smart Diagnosis

Все характеристики

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип холодильника

Холодильник с нижней морозильной камерой

Система охлаждения

Total No Frost

Тип компрессора

Линейный Инверторный

Материал отделки двери

VCM

Материал отделки корпуса

Flat

Цвет

Бежевый

Тип ручки

Скрытая, сбоку

Легкое открывание

Дисплей

Кнопочный, LED

Расположение дисплея

Внешний

Сигнал открытой двери

Класс энергоэффективности

A++

Потребление энергии (Вт × ч/год)

292

Уровень шума (дБА)

40

Хладагент

R600a

Система многопоточного охлаждения Multi Air Flow

Экспресс-заморозка

Экспресс-охлаждение

Климатический класс

SN-ST

Интеллектуальная система диагностики Smart Diagnosis

Управление через Wi-Fi

Возможность управления через приложение SmartThinQ

Мощность замораживания (кг/сут)

12

Технология DoorCоoling+

ОБЪЕМ

Объем брутто (л)/Общий

500

Объем брутто (л)/Морозильная камера

155

Объем брутто (л)/Холодильная камера

345

Объем нетто (л)/Общий

451

Объем нетто (л)/Морозильная камера

122

Объем нетто (л)/Холодильная камера

329

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

Прозрачный ящик

3

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

Лоток для яиц

1 × 10 яиц

Тип подсветки

LED

Ящик для фруктов и овощей

2

Зона свежести FRESHBalancer

Нулевая зона свежести

Дверные корзины

6

Складная полка

1

Полки

2

ГАБАРИТЫ

Вес (кг)/В упаковке

80/89

Без упаковки (Ш × В × Г, мм)

700 × 1850 × 700

В упаковке (Ш × В × Г, мм)

747 × 1934 × 772

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МОДЕЛИ

Гарантия

12 месяцев

Расширенная гарантия на компрессор

10 лет

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