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451 л, Холодильник LG DoorCooling+ с нижней морозильной камерой, Инверторный Линейный компрессор
451 л, Холодильник LG DoorCooling+ с нижней морозильной камерой, Инверторный Линейный компрессор
ОПИСАНИЕ
РАЗМЕРЫ
Все характеристики
-
Тип холодильника
-
Холодильник с нижней морозильной камерой
-
Система охлаждения
-
Total No Frost
-
Тип компрессора
-
Линейный Инверторный
-
Материал отделки двери
-
VCM
-
Материал отделки корпуса
-
Flat
-
Цвет
-
Бежевый
-
Тип ручки
-
Скрытая, сбоку
-
Легкое открывание
-
●
-
Дисплей
-
Кнопочный, LED
-
Расположение дисплея
-
Внешний
-
Сигнал открытой двери
-
●
-
Класс энергоэффективности
-
A++
-
Потребление энергии (Вт × ч/год)
-
292
-
Уровень шума (дБА)
-
40
-
Хладагент
-
R600a
-
Система многопоточного охлаждения Multi Air Flow
-
●
-
Экспресс-заморозка
-
●
-
Экспресс-охлаждение
-
●
-
Климатический класс
-
SN-ST
-
Интеллектуальная система диагностики Smart Diagnosis
-
●
-
Управление через Wi-Fi
-
●
-
Возможность управления через приложение SmartThinQ
-
●
-
Мощность замораживания (кг/сут)
-
12
-
Технология DoorCоoling+
-
●
-
Объем брутто (л)/Общий
-
500
-
Объем брутто (л)/Морозильная камера
-
155
-
Объем брутто (л)/Холодильная камера
-
345
-
Объем нетто (л)/Общий
-
451
-
Объем нетто (л)/Морозильная камера
-
122
-
Объем нетто (л)/Холодильная камера
-
329
-
Прозрачный ящик
-
3
-
Лоток для яиц
-
1 × 10 яиц
-
Тип подсветки
-
LED
-
Ящик для фруктов и овощей
-
2
-
Зона свежести FRESHBalancer
-
●
-
Нулевая зона свежести
-
●
-
Дверные корзины
-
6
-
Складная полка
-
1
-
Полки
-
2
-
Вес (кг)/В упаковке
-
80/89
-
Без упаковки (Ш × В × Г, мм)
-
700 × 1850 × 700
-
В упаковке (Ш × В × Г, мм)
-
747 × 1934 × 772
-
Гарантия
-
12 месяцев
-
Расширенная гарантия на компрессор
-
10 лет
-
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