About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Skip to Content Skip to Accessibility Help
626 л, Холодильник LG InstaView Door-in-Door, Инверторный Линейный компрессор, FreshBalancer

Характеристики

Отзывы

Поддержка

626 л, Холодильник LG InstaView Door-in-Door, Инверторный Линейный компрессор, FreshBalancer

GC-Q247CABV

626 л, Холодильник LG InstaView Door-in-Door, Инверторный Линейный компрессор, FreshBalancer

GC-Q247CABV

ОПИСАНИЕ

Печать

РАЗМЕРЫ

ОБЪЁМ (Л)
626
Размеры (Ш х В х Г), мм
912 * 1,790 * 738
ОСНОВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
InstaView Door-in-Door
ОСОБЕННОСТИ
LG ThinQ, Гигиенический фильтр Hygiene Fresh+, Moist Balance Crisper, Винная полка, Отделение для закусок

Характеристики

Размеры продукта (ШxВxГ, мм)

912 x 1790 x 738

Экономия энергии (кВт/год)

383

Тип компрессора

Инверторный Линейный

InstaView

Door-in-Door

Отделка (двери)

Металл

Все характеристики

БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УРОВЕНЬ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

A+

Тип продукта

Холодильники Side by Side

СМАРТ-ТЕХНОЛОГИЯ

Умная диагностика

ThinQ (Wi-Fi)

ОТСЕК ДЛЯ ЗАМОРОЗКИ

Освещение в отсеке для заморозки

LED

Прозрачная_корзина в двери

● (4)

СИСТЕМА ЛЬДА И ВОДЫ

Ручной_генератор льда

С поворотным механизмом

ОТСЕК ХОЛОДИЛЬНИКА

Прозрачная_корзина в двери

● (4)

Освещение холодильника

LED

Овощной ящик

Hygiene Fresh+

Полка_Закаленное стекло

● (4)

ОБЪЕМ

Общий объем морозильной камеры (л)

265

Общий объем холодильной камеры (л)

422

УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ

Быстрая заморозка

Внешний LED-дисплей управления

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Масса упаковки (кг)

132

Размеры продукта (ШxВxГ, мм)

912 x 1790 x 738

Масса продукта (кг)

121

ФУНКЦИИ

Door-in-Door

InstaView

МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА

Материал двери

Металл

Отделка (двери)

Металл

Тип рукоятки

Скрытая

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Тип компрессора

Инверторный Линейный

Экономия энергии (кВт/год)

383

Нужна дополнительная помощь с вашим продуктом?

Получить помощь

Свяжитесь с нами