Не теряйте спокойствия из - за холодильника LG. Наши морозильные камеры оснащены инновационными технологиями охлаждения, которые обеспечивают превосходную энергоэффективность и контроль температуры, чтобы ваша еда оставалась свежей в течение более длительного периода времени. Существует широкий выбор размеров для просмотра ультратонких форм с меньшим пространством или двухдверных вариантов для больших семей с питьевой водой и ледяными установками.