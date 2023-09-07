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395 л, Холодильник LG с верхней морозильной камерой, с технологией DoorCooling+™, фильтр HygieneFresh+™
395 л, Холодильник LG с верхней морозильной камерой, с технологией DoorCooling+™, фильтр HygieneFresh+™
ОПИСАНИЕ
РАЗМЕРЫ
Все характеристики
-
Брутто - Общий
-
423
-
Брутто - Морозильная камера
-
108
-
Брутто - Холодильная камера
-
315
-
Нетто - Общий
-
395
-
Нетто - Морозильная камера
-
90
-
Нетто - Холодильная камера
-
305
-
Без упаковки / В упаковке
-
66 / 72
-
Высота
-
1760
-
Глубина
-
700
-
Ширина
-
680
-
Ш x В x Г - Без упаковки
-
680 X 1760 X 700
-
Ш x В x Г - В упаковке
-
739 X 1833 X 727
-
Дисплей - Наружний LED
-
● (белый)
-
Температурный контроль - Цифровые датчики (датчик RT)
-
●
-
Температурный контроль - Экспресс заморозка
-
●
-
Температурный контроль - Звуковой сигнал двери
-
●
-
Функции температуры - технология DoorCooling+
-
●
-
Система охлаждения
-
No Frost
-
Хладогент
-
R600a (70g)
-
Умный (Смарт) Инверторный компрессор
-
●
-
Цвет
-
Платиновое Серебро
-
Ручка - Материал
-
Пластиковый
-
Ручка - Тип
-
Карман
-
Bio Shield (уплотнитель)
-
●
-
Умная диагностика (Smart Diagnosis)
-
●
-
Освещение
-
●
-
Multi-Air Flow
-
●
-
Hygiene Fresh
-
●
-
Полка - Закаленное стекло
-
2
-
Дверные корзины - Прозрачные
-
4
-
Дверные корзины - Хранение бутылок (2л)
-
●
-
Зона свежести (Фрукты & Овощи) Fresh Zone
-
●
-
Зона 0 свежести (Fresh 0 Zone)
-
●
-
Крышка ящика для овощей - Закаленное стекло
-
●
-
Ящик для овощей - Один (без разделителя)
-
●
-
Деодорайзер
-
●
-
Лоток для яиц
-
●(10*1 яиц)
-
Multi-Air Flow
-
●
-
Льдогенератор - 1 Поворотный лоток для льда
-
●
-
Дверные корзины - Прозрачные
-
2 (Полный)
-
Полка - Закаленное стекло
-
1
-
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