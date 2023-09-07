Холодильник LG с верхней морозильной камерой, DoorCooling+, фильтр HygieneFresh+

*Бактерии: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Klebsiella pneumoniae

Подтверждено Intertek по всем процессам и результатам, протокол испытания на соответствие ISO 27447.

Количество бактерий было посчитано до и после четырехчасовой реакции после впрыска 0,2 мл бактериального раствора в антибактериальный фильтр.

Эффективность удаления бактерий в результатах лабораторных испытаний, в ходе которых производился подсчет бактерий, впрыскиваемых непосредственно в фильтр. Результаты могут отличаться при использовании в реальных бытовых условиях.