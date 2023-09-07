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Холодильник LG с верхней морозильной камерой, DoorCooling+, фильтр HygieneFresh+
Холодильник LG с верхней морозильной камерой, DoorCooling+, фильтр HygieneFresh+
*1 год гарантии на холодильник
*10 лет гарантии на компрессор (работа и выезд оплачивается потребителем)
*На основе результатов испытаний UL с использованием внутренней методики тестирования LG для измерения времени, которое требуется для снижения веса пекинской капусты на 5% в отсеке для свежих продуктов холодильника LGE с технологией LinearCooling™. Только соответствующие модели. Фактический результат может зависеть от использования.
*На основе результатов испытаний LG с использованием внутренних методик тестирования, позволяющих сравнить время охлаждения емкости с водой, размещенной на верхней полке холодильников с функцией DoorCooling+™ и холодильников без функции DoorCooling+™. Только соответствующие модели. Изображения продукта приводятся только в качестве иллюстрации и могут отличаться от фактического продукта.
DoorCooling+™ прекращает работу при открытии дверцы.
*Бактерии: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Klebsiella pneumoniae
Подтверждено Intertek по всем процессам и результатам, протокол испытания на соответствие ISO 27447.
Количество бактерий было посчитано до и после четырехчасовой реакции после впрыска 0,2 мл бактериального раствора в антибактериальный фильтр.
Эффективность удаления бактерий в результатах лабораторных испытаний, в ходе которых производился подсчет бактерий, впрыскиваемых непосредственно в фильтр. Результаты могут отличаться при использовании в реальных бытовых условиях.
*Фрэш 0 Зоун
**Когда температура в основной камере 3°C в нулевой зоне она будет составлять 0±2°C.
*Мульти Эар Флоу.
**Фото может не соответсвовать просматриваемой модели. Все параметры уточняйте в спецификациях.
1 По данным внутреннего тестирования LG инвертного линейного компрессора LG модели FLA102NAEM (9.0) и обычного кривошатунного компрессора LG моделиCMA089NJEG (6.4)
1 СмартСинк
* Для приложения LG ThinQ требуется совместимый смартфон с Android 4.1.2 (Jellybean) или более поздней версии или IOS 9 или более поздней версии.
*Модель на видео может отличаться по характеристикам и внешнему виду от представленной на странице.
ОПИСАНИЕ
РАЗМЕРЫ
Характеристики
-
Размеры продукта (ШxВxГ, мм)
-
860 x 1840 x 730
-
Экономия энергии (кВт/год)
-
320
-
Тип компрессора
-
Компрессор со смарт-инвертором (BLDC)
-
Door-in-Door
-
Нет
-
Отделка (двери)
-
P/S3
Все характеристики
-
УРОВЕНЬ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
-
A++
-
Тип продукта
-
Верхний монтаж
-
Общий объем морозильной камеры (л)
-
202
-
Общий объем холодильной камеры (л)
-
428
-
Объем хранения в холодильнике (л)
-
418
-
Сигнал открытой двери
-
Да
-
Быстрая заморозка
-
Да
-
Внешний LED-дисплей управления
-
Отделка-88-белая
-
Масса упаковки (кг)
-
98
-
Размеры продукта (ШxВxГ, мм)
-
860 x 1840 x 730
-
Масса продукта (кг)
-
88
-
Охлаждение двери+
-
Да
-
Door-in-Door
-
Нет
-
ЛИНЕЙНОЕ охлаждение
-
Да
-
Прозрачная_корзина в двери
-
2
-
Освещение в отсеке для заморозки
-
Верхняя светодиодная подвеска
-
Полка_Закаленное стекло
-
1
-
Автоматический генератор льда
-
Нет
-
Ручной_генератор льда
-
1 рычага 1 лоток
-
Диспенсер только для воды
-
Нет
-
Материал двери
-
PET
-
Отделка (двери)
-
P/S3
-
Тип рукоятки
-
Планка
-
Тип компрессора
-
Компрессор со смарт-инвертором (BLDC)
-
Экономия энергии (кВт/год)
-
320
-
Прозрачная_корзина в двери
-
1 GIDC + 2 полных + 2 половины
-
Fresh 0 Zone
-
Да
-
Hygiene Fresh
-
Нет
-
Hygiene Fresh+
-
Да
-
Освещение холодильника
-
Верхняя светодиодная подвеска
-
Полка_Закаленное стекло
-
2
-
Овощной ящик
-
Да (2)
-
Умная диагностика
-
Да
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
Да
-
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GR-H802HMHL
Холодильник LG с верхней морозильной камерой, DoorCooling+, фильтр HygieneFresh+