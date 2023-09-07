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все передовые разработки LG в области охлаждения воздуха и создания максимального комфорта.

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все передовые разработки LG в области охлаждения воздуха и создания максимального комфорта.

A09IWK

все передовые разработки LG в области охлаждения воздуха и создания максимального комфорта.

10 лет гарантии

Мы полностью уверены в высочайшем качестве своего оборудования и привыкли доказывать это не только словом, но и делом. С 1 июня 2015 года все инверторные кондиционеры LG получают дополнительную гарантию на компрессор. Срок гарантии составляет 10 лет.

LED ПОДСВЕТКА

Никогда раньше кондиционер не оснащался светодиодной подсветкой корпуса. Несколько режимов подсветки позволяют LG Inverter V ARTCOOL Stylist гармонично вписываться абсолютно в любой интерьер.

LED ПОДСВЕТКА

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КОМФОРТНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ 3D

Новый LG Inverter V ARTCOOL Stylist отличается инновационным воздушным потоком. Распределение воздуха по принципу 3D позволяет направлять поток в стороны и вниз. Такое решение позволяет создать максимальный комфорт для пользователя, ведь холодный воздух равномерно распределяется по всему помещению, практически исключая наличие "мертвых зон".

КОМФОРТНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ 3D

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РЕВОЛЮЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Управлять кондиционером - это не только просто, но и приятно. Мы создали принципиально новый пульт управления кондиционером LG Inverter V ARTCOOL Stylist. Сенсорная Touch панель с цветным дисплеем в форме полусферы будет привлекать всеобщее внимание.

РЕВОЛЮЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

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ЭФФЕКТИВНЫЙ НАГРЕВ ARTCOOL Stylist

Работа LG Inverter V ARTCOOL Stylist в режиме интенсивного нагрева позволяет эффективно нагревать помещение в переходный отопительный период - время года, когда система центрального отопления не работает, т.к. Температура наружного воздуха уже достаточно высокая или недостаточно низкая. В большинстве регионов России - это октябрь и апрель.

ЭФФЕКТИВНЫЙ НАГРЕВ ARTCOOL Stylist

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Все характеристики

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Холодопроизводительность (Мин.~Ном.~Макс.) кВт

2,500

Теплопроизводительность (Мин.~Ном.~Макс.) кВт

3,000

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность (Охлаждение/ Нагрев) Вт

780 / 830

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

EER Вт/Вт

3.21

COP Вт

3.61

Электропитание o/В/Гц

1 / 220-240 / 50

Расход воздуха (Внутренний, максимум) м3/мин

10.5

Расход воздуха (Наружный, максимум) м3/мин

33

Дегидратация л/ч

1.1

Уровень шума (Звуковое давление, 1 м) (Внутренний (Выс./Сред./Низк./Сон)) дБ(A)±3

39 / 34 / 29 / 19

Уровень шума (Звуковое давление, 1 м) (Наружный, максимум) дБ(A)±3

45

Заправка хладогента тип / кол-во г

R410A, 900

Дозаправка хладогента (при длине трубопроводов > 7.5 m) г/м

20

Диапазон рабочих температур (Охлаждение) °C

-10 - 48

Диапазон рабочих температур (Нагрев) °C

-15 - 24

МОНТАЖ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Кабель питания (с заземлением) кол-во жил*мм2

3 * 1.0

Межблочный кабель (с заземлением) кол-во жил*мм

4 * 0,75

Диаметры трубопроводов (Жидкость) мм(дюймы)

6.35(1/4)

Диаметры трубопроводов (Газ) мм(дюймы)

9.52 (3/8)

Габаритные размеры (Внутренний (Ш*В*Г)) (мм)

645 * 645 * 121

Габаритные размеры (Наружный (Ш*В*Г)) (мм)

717*483*230

Вес нетто (Внутренний) (кг)

11,5

Вес нетто (Наружный) (кг)

25.5

Максимальная длина трубопроводов / перепад высот (м)

15 / 7

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A09IWK

все передовые разработки LG в области охлаждения воздуха и создания максимального комфорта.