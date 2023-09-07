About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Skip to Content Skip to Accessibility Help
LG XBOOM, аудиосистема, 3500 Ватт, Функция Караоке, Подсветка, Вокальные Эффекты

Функции

Галерея

Характеристики

Отзывы

Поддержка

Где купить

LG XBOOM, аудиосистема, 3500 Ватт, Функция Караоке, Подсветка, Вокальные Эффекты

CL98

LG XBOOM, аудиосистема, 3500 Ватт, Функция Караоке, Подсветка, Вокальные Эффекты

3500 Ватт звука

LG XBOOM CL98 выдает эпический 3500-ваттный звук с громким басом. Взрывная волна звука и правильно подобранная музыка — все, что нужно для успешной вечеринки!
Осветите свою вечеринку<br>1

Осветите свою вечеринку

Разноцветная подсветка LG XBOOM CL98 движется под ритм музыки, поднимая атмосферу и добавляя азарта вашей вечеринке.

Откройте в себе талант диджея

С музыкальной системой LG XBOOM CL98 вы сможете почувствовать себя настоящим диджеем. Добавьте вечеринке незабываемых звуковых эффектов одним касанием прямо с вашего смартфона.

Наполните вечеринку 4 звуковыми эффектами - Flanger, Phaser, Wah и Delay. Также используйте режимы Club, Drum и пользовательский режим на DJ Pad.

Alt text

Раскачай вечеринку<br>1

Раскачай вечеринку

Любая вечеринка станет еще более зажигательной при помощи контроллера Party Accelerator. Просто сдвиньте рычаг и вечеринка станет еще круче — оглушительный бит и яркая подсветка не дадут заскучать на танцполе.
Karaoke Star<br>1

Karaoke Star

Одним нажатием кнопки возможно заглушить вокал в практически любой песне или аудиотреке. Функция также позволяет менять тональность дорожки в соответствии с вашим голосом. Вы также можете выбрать любой из 18 вокальных эффектов для пения.

*Эта функция может не применяться к некоторым трекам.

Удвой звук с помощью Wireless Party Link<br>1

Удвой звук с помощью Wireless Party Link

Соедините две системы LG XBOOM CL98 вместе по беспроводной связи, чтобы увеличить мощность до 7000 Ватт. Больше динамиков, более мощный звук и больше веселья.

*Совместимо только с другими динамиками XBOOM, которые поддерживают Wireless Party Link.

Множество возможностей подключения<br>1

Множество возможностей подключения

Выберите один из вариантов подключения: Bluetooth®, 2 порта USB, CD и FM-радио.
Синхронизация<br>звука с ТВ1

Синхронизация
звука с ТВ

Подключите LG XBOOM CL98 к телевизору LG через Bluetooth®, чтобы получить более впечатляющий, наполняющий комнату звук.
Multi Jukebox1

Multi Jukebox

С помощью мобильных устройств до трех человек одновременно могут подключаться к аудиосистеме и создавать плейлист прямо во время вечеринки, не прерывая ее. Просто выберите нужный аудиотрек и добавьте его в список воспроизведения.
Печать

Все характеристики

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Количество каналов

2.2

Выходная мощность (RMS) / Общая (Вт)

3500

Фронтальные колонки, мощность RMS (Вт)

1180 × 2

Сабвуфер, мощность RMS (Вт)

570 × 2

CD/DVD

● / —

FM-тюнер

Bluetooth

ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Bluetooth ver. 4.0 (Rx/Tx)

USB

● 2

AUX-вход

Аудиовход, разъем для подключения портативных устройств (Ø3.5 мм)

● (Перед)

Разъём для микрофона (Ø6.3 мм)

● (2 шт, Перед)

Разъемы для фронтальных колонок

Разъём для сабвуфера

Разъём для радиоантенны (FM/AM)

●/—

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

Обновление прошивки через смартфон (FOTA)

Управление пультом от телевизора Vol + / - , Mute

Управление через смартфон Bluetooth Remote App (Android/iOS)

● / —

Мультиподключение нескольких смартфонов по Bluetooth

● (макс. 3, Android)

Управление через Bluetooth

Режим ожидания Bluetooth

Автоматическое изменение функции Bluetooth

Автоматическое вкл./выкл. при подключении по Bluetooth (LG ТВ)

Отображение ID3-тэгов MP3/WMA

Удаление файлов

Поиск по файлам и папкам во время воспроизведения (EZ File Search)

Беспроводная синхронизация звука с LG ТВ по Bluetooth

Сканирование (вперед/назад)

Пропуск (вперед/назад)

Повтор 1 трек/диск/фильм/все

● / ● / — / ●

Программирование воспроизведения (Память)

● (300)

Автоматическое начало воспроизведения музыки

XBoom Plus / Party Link (беспроводное объединение устройств)

— / ●

Кнопка закрытия лотка диска

КАРАОКЕ

Регулировка громкости микрофона/эха

● / —

Подавление эха

Уменьшение громкости вокала в песнях (Voice canceller)

Изменение тональности голоса (Key changer)

Голосовые эффекты (Vocal Effects)

ВОСПРОИЗВОДИМЫЕ ТИПЫ ДИСКОВ

Audio CD/CD-R/CD-RW

● / ● / ●

MP3/WMA CD

● / ●

Количество загружаемых дисков

1

Лоток для дисков

1-CD Tray

ФУНКЦИИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ДИСКОВ

Запрограмированный режим воспроизведения

● (300)

Повтор Фильма/Аудиотрека/Диска

— / ● / ●

ФОРМАТЫ И ОБРАБОТКА АУДИО

MP3

WMA

AAC

ЭКВАЛАЙЗЕР

Пользовательский эквалайзер

Местные настройки эквалайзера

Обычный

Дангдут

Рок

Джаз

Поп

Классика

Арабский

Афро Хип-Хоп

Индия

Реггетон

Меренге

Сальса

Самба

Акс

Фохо

Фанк

Португальский

АУДИОРЕЖИМЫ И ЭФФЕКТЫ

Усиление баса Bass Blast

Футбол

Создание собственного плейлиста Juke box

Создание плейлиста на базе песен из разных смартфонов/планшетов Multi Juke box

DJ эффекты (Flanger, Phaser, Chorus, Delay)

DJ Loop

Конструктор сэмплов

Кнопки с эффектами на панели DJ Pro

Воспроизведение без остановок Авто DJ

Диджейские вертушки (скретч)

Party Accelerator+ (Акселератор вечеринки c пользовательским режимом)

Контроль громкости звука при включении (Childsafe)

Приглушение звука

Стандартный (по умолчанию)

2-канальный стерео-звук (By-Pass)

ТЮНЕР

Тип тюнера

PLL

Тюнер FM

Диапазон

87.5 - 108.0 МГц

Количество запоминаемых станций

50

Память/Удаление из памяти

● / ●

Часы/Таймер/Режим ожидания/Настройки

● / ● / ● / ●

ДИСПЛЕЙ

Тип дисплея

CJ98

Разноцветная подсветка Multi Color (RGB) Lighting

LED подсветка основного устройства

Клубная подсветка X-Flash

Диммер

Демо

КОЛОНКИ

ВЧ-динамик (дюймы)

1" (Новый компрессионный рупорный твитер)

CЧ-динамик (дюймы)

4" × 2

НЧ-динамик/сабвуфер (дюймы)

10" × 1

Импенданс (Ом)

6Ω

Импенданс сабвуфер (Ом)

6Ω

Сабвуфер (пассивный/активный)

1Way 1Speaker

Магнитное экранирование

Не экранируется

Наименование моделей колонок

NL98F

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Инструкция пользователя

Гарантийный талон

Пульт ДУ

● MA2

Количество клавиш

40

Батарейки для ПДУ, тип, количество

AAA × 2

Антенна FM/AM

● (FM 75Ω) / —

Кабель для подключения колонок

Fixed Type

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Требования к напряжению и частоте тока (В/Гц)

110 или 220/230 50/60

Энергопотребление в режиме ожидания (Вт)

0.5↓

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МОДЕЛИ

Гарантия

12 месяцев

Нужна дополнительная помощь с вашим продуктом?

Получить помощь

Свяжитесь с нами

Купить напрямую

CL98

LG XBOOM, аудиосистема, 3500 Ватт, Функция Караоке, Подсветка, Вокальные Эффекты