About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Skip to Content Skip to Accessibility Help
Мощный звук и беспроводная синхронизация звука с ТВ

Функции

Галерея

Характеристики

Отзывы

Поддержка

Где купить

Мощный звук и беспроводная синхронизация звука с ТВ

LAS551H

Мощный звук и беспроводная синхронизация звука с ТВ

2.1-КАНАЛЬНОЕ ЗВУЧАНИЕ МОЩНОСТЬЮ 320 Вт

Окружите себя звуком превосходного качества. Получайте максимум наслаждения от просмотра любимых фильмов и прослушивания музыки.

Совместимость с любыми пультами от ТВ

Максимум удобства от использования вашей домашней аудисистемы.

Беспроводное подключение саундбара к ТВ

Никаких лишних проводов! Передача звука с ТВ напрямую через саундбар.

Одновременное подключение нескольких устройств

Удобство управления системой. Ваше воспроизведение всегда под контролем благодаря опции одновременного подключения до 3 устройств (например, смартфонов) по Bluetooth.

Беспроводной сабвуфер в комплекте

Без проводов! Устанавливайте беспроводной сабвуфер LG в любом месте своей комнаты. Качество баса будет неизменно превосходным.

BLUETOOTH™

Беспроводная передача музыки со смартфона. Слушайте свои любимые композиции, хранящиеся на смартфоне или любом другом устройстве с поддержкой Bluetooth.

HD Music Playback

Воспроизведение музыки HD качества. Транслируйте музыку в лучшем качестве напрямую через саунбар без помех воспроизведения.

Обновление прошивки

С помощью возможности обновления прошивки через смартфон Ваш саундбар всегда будет поддерживать последнюю прошивку.
Печать

Все характеристики

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Беспроводной активный сабвуфер

Дисплей

Автовыключение дисплея

ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ

Общая

320 Вт

Фронтальная колонка (лев. / прав.)

60 Вт x 2 (Твитер x 2)

Сабвуфер

200 Вт (беспроводной)

Количество каналов

2.1

СЕТЬ

Bluetooth

4.0

РАЗЪЕМЫ

USB

Разъем для подключения портативных устройств

3.5Ø

Аудиовход оптический

1

HDMI вход

HDMI выход

ДИСПЛЕЙ

Тип

LCD

Индикатор подсветки

LED (красный в режиме ожидания)

Автовыключение дисплея

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

Управление через смартфон (Bluetooth)

Android

Мультиподключение по Bluetooth до 3 смартфонов

Управление музыкой

Режим ожидания Bluetooth

Совместимость с любым пультом от ТВ

SIMPLINK

Автоматическое вкл. / выкл. при подключении по Bluetooth (LG ТВ)

Автоматическое вкл. / выкл. при подключении через оптический кабель

Возможность принятия 3D-видеосигнала

Возможность принятия аудио-видеосигнала в режиме ожидания

Реверсивный звуковой канал (ARC)

Обновление прошивки через смартфон (FOTA)

А / В Синхронизация

Синхронизация звука с ТВ

Bluetooth (LG TV)

Синхронизация звука через оптический кабель

USB Host

Приглушение звука

Спящий режим

Диммер

РЕЖИМЫ АУДИО

Динамическая громкость

Контроль динамического диапазона

Автоматическое регулирование громкости

Ночной режим

Обычный звуковой эффект

Музыка

Кино

Квартира

Усиление

Высокие / низкие частоты

Пользовательский эквалайзер

ФОРМАТЫ И ОБРАБОТКА АУДИО

LPCM

Dolby Digital

DTS Digital Surround

FLAC до 192 кГц

OGG до 48 кГц

MP3

WMA

WAV

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Тип

SMPS (100-240В, 50/62Гц)

Энергопотребление в выключенном режиме

0.5 Вт↓

Энергопотребление основного устройства

27 Вт

Энергопотребление сабвуфера

33 Вт

АКСЕССУАРЫ

Инструкция пользователя

Пульт ДУ: тип

MA4 (черный)

Пульт ДУ: аккумулятор

AAA*2

Настенное крепление

Подставка на стол

Гарантийный талон

ГАБАРИТЫ

Основной модуль, размер (Ш x В x Г), мм

890 x 51 x 85

Сабвуфер, размер (Ш x В x Г), мм

171 x 390 x 261

Основной модуль, вес нетто, кг

2,8

Сабвуфер, вес нетто, кг

5,6

Основное устройство, размер упаковки (Ш x В x Г), мм

946 x 428 x 223

Нужна дополнительная помощь с вашим продуктом?

Получить помощь

Свяжитесь с нами

Купить напрямую

LAS551H

Мощный звук и беспроводная синхронизация звука с ТВ

Найти онлайн