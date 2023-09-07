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Мощный звук и беспроводная синхронизация звука с ТВ
Мощный звук и беспроводная синхронизация звука с ТВ
Все характеристики
-
Беспроводной активный сабвуфер
-
●
-
Дисплей
-
●
-
Автовыключение дисплея
-
●
-
Общая
-
320 Вт
-
Фронтальная колонка (лев. / прав.)
-
60 Вт x 2 (Твитер x 2)
-
Сабвуфер
-
200 Вт (беспроводной)
-
Количество каналов
-
2.1
-
Bluetooth
-
4.0
-
USB
-
●
-
Разъем для подключения портативных устройств
-
3.5Ø
-
Аудиовход оптический
-
1
-
HDMI вход
-
●
-
HDMI выход
-
●
-
Тип
-
LCD
-
Индикатор подсветки
-
LED (красный в режиме ожидания)
-
Автовыключение дисплея
-
●
-
Управление через смартфон (Bluetooth)
-
Android
-
Мультиподключение по Bluetooth до 3 смартфонов
-
●
-
Управление музыкой
-
●
-
Режим ожидания Bluetooth
-
●
-
Совместимость с любым пультом от ТВ
-
●
-
SIMPLINK
-
●
-
Автоматическое вкл. / выкл. при подключении по Bluetooth (LG ТВ)
-
●
-
Автоматическое вкл. / выкл. при подключении через оптический кабель
-
●
-
Возможность принятия 3D-видеосигнала
-
●
-
Возможность принятия аудио-видеосигнала в режиме ожидания
-
●
-
Реверсивный звуковой канал (ARC)
-
●
-
Обновление прошивки через смартфон (FOTA)
-
●
-
А / В Синхронизация
-
●
-
Синхронизация звука с ТВ
-
Bluetooth (LG TV)
-
Синхронизация звука через оптический кабель
-
●
-
USB Host
-
●
-
Приглушение звука
-
●
-
Спящий режим
-
●
-
Диммер
-
●
-
Динамическая громкость
-
●
-
Контроль динамического диапазона
-
●
-
Автоматическое регулирование громкости
-
●
-
Ночной режим
-
●
-
Обычный звуковой эффект
-
●
-
Музыка
-
●
-
Кино
-
●
-
Квартира
-
●
-
Усиление
-
●
-
Высокие / низкие частоты
-
●
-
Пользовательский эквалайзер
-
●
-
LPCM
-
●
-
Dolby Digital
-
●
-
DTS Digital Surround
-
●
-
FLAC до 192 кГц
-
●
-
OGG до 48 кГц
-
●
-
MP3
-
●
-
WMA
-
●
-
WAV
-
●
-
Тип
-
SMPS (100-240В, 50/62Гц)
-
Энергопотребление в выключенном режиме
-
0.5 Вт↓
-
Энергопотребление основного устройства
-
27 Вт
-
Энергопотребление сабвуфера
-
33 Вт
-
Инструкция пользователя
-
●
-
Пульт ДУ: тип
-
MA4 (черный)
-
Пульт ДУ: аккумулятор
-
AAA*2
-
Настенное крепление
-
●
-
Подставка на стол
-
●
-
Гарантийный талон
-
●
-
Основной модуль, размер (Ш x В x Г), мм
-
890 x 51 x 85
-
Сабвуфер, размер (Ш x В x Г), мм
-
171 x 390 x 261
-
Основной модуль, вес нетто, кг
-
2,8
-
Сабвуфер, вес нетто, кг
-
5,6
-
Основное устройство, размер упаковки (Ш x В x Г), мм
-
946 x 428 x 223
-
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