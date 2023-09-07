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LG XBOOM AI ThinQ | Умная колонка с Алисой LG WK7Y

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LG XBOOM AI ThinQ | Умная колонка с Алисой LG WK7Y

WK7Y

LG XBOOM AI ThinQ | Умная колонка с Алисой LG WK7Y

LG XBOOM WK7Y
LG WK7 Аудиосистема с искусственным интеллектом

Аудиосистема с искусственным интеллектом

LG XBOOM AI ThinQ WK7Y – это огромный шаг вперед. Поистине исключительный звук благодаря технологии MERIDIAN и встроенный голосовой помощник Алиса от Яндекса.
Режимы Clear Vocal и Enhanced Bass1

Режимы Clear Vocal и Enhanced Bass

Великолепное звучание, достойное вас и соответствующее вашему музыкальному вкусу. Режим Clear Vocal позволяет наслаждаться голосом исполнителя без искажений даже на максимальной громкости. Удары барабана и глубокие тона бас-гитары можно усилить, активировав режим Enhanced Bass.
LG XBOOM AI ThinQ WK7 Google Ассистент

Знакомьтесь, голосовой помощник Алиса

Алиса поставит музыку, разбудит вас на работу, напомнит позвонить маме, а также ответит на миллионы вопросов. Она всегда готова поболтать и легко находит общий язык с детьми.
Также Алиса включит свет и поможет управлять умным домом.
LG XBOOM AI ThinQ WK7 Получайте ответы от Яндекс

Алиса поможет с поручениями и ответами на вопросы

Алиса подскажет ответы на миллионы вопросов, а также включит таймер, будильник, расскажет о погоде или просто поболтает с вами.
Алиса расскажет сказку

Алиса расскажет сказку

Попросите Алису внутри умной колонки LG XBOOM AI ThinQ WK7Y поиграть в «Города», загадать число или загадку и рассказать сказку ребенку.

В сотрудничестве с Meridian

Музыка, которая удивит и поразит благодаря партнерству двух выдающихся компаний. LG, более 60 лет работающая в области звука, и Meridian, пионеры аудио высокого разрешения, обеспечивают исключительное звучание для любителей музыки во всем мире.

LG WK7 В сотрудничестве с Meridian

Узнать больше о сотрудничестве LG с MERIDIAN Audio.
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Все характеристики

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Количество каналов

1.0

Выходная мощность (RMS) / Общая (Вт)

30

Bluetooth

ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Bluetooth

ver 4.0

Беспроводное подключение к LAN (Wi-Fi)

Разъем для адаптера переменного тока

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

Режим ожидания Bluetooth

Управление через смартфон Bluetooth Remote App (Android/iOS)

● / ●

Воспроизведение/Пауза

Регулировка громкости динамиков

Кнопка Reset (сброс настроек)

Отключение микрофона

Hotword Key

ФОРМАТЫ И ОБРАБОТКА АУДИО

MP3

AAC

СЕРВИСЫ ПОТОКОВОГО АУДИО

Яндекс.Музыка

ФУНКЦИИ ГОЛОСОВОГО ПОМОЩНИКА АЛИСЫ

Поддерживаемый язык (Управление голосом)

Русский

Начало разговора (Управление голосом)

Привет, Алиса (Можно настроить в приложении Yandex)

Включает музыку или радио

Расскажет погоду

Расскажет пробки, поможет проложить маршрут

Ставит будильник / таймер

Напомнит дату, курс валют

Отправит SMS / сообщение в мессенджере

Расскажет сказку

Сыграет в игру

Управляет устройствами умного дома

АУДИОРЕЖИМЫ И ЭФФЕКТЫ

Усиление баса + Голос

ДИСПЛЕЙ

Светодиодный индикатор

УСИЛИТЕЛЬ

Количество каналов

1.0

Выходная мощность RMS (Общая, Вт)

30

КОЛОНКИ

ВЧ-динамик (дюймы)

0.8" × 1

CЧ-динамик (дюймы)

3.5" × 1

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Требования к напряжению и частоте тока (В/Гц)

220/230 / 50/60

Тип питания (SMPS/Адаптер)

— / ● (19 В /2.1 А)

Энергопотребление в рабочем режиме (Вт)

11

Энергопотребление в режиме ожидания (Вт)

8.0↓

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Инструкция пользователя

Веб руководство пользователя

Гарантийный талон

ГАБАРИТЫ

Основной модуль, размер (Ш × В × Г, мм)

135 × 211 × 135

Основное модуль, размер упаковки (Ш × В × Г, мм)

188 × 188 × 319

Основной модуль, вес (кг)

1.9

Основное модуль, вес с упаковкой (кг)

2.5

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МОДЕЛИ

Гарантия

12 месяцев

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LG XBOOM WK7Y

WK7Y

LG XBOOM AI ThinQ | Умная колонка с Алисой LG WK7Y

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