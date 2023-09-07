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LG XBOOM AI ThinQ | Умная колонка с Алисой LG WK7Y
LG XBOOM AI ThinQ | Умная колонка с Алисой LG WK7Y
В сотрудничестве с Meridian
LG WK7 В сотрудничестве с Meridian
Все характеристики
-
Количество каналов
-
1.0
-
Выходная мощность (RMS) / Общая (Вт)
-
30
-
Bluetooth
-
●
-
Bluetooth
-
ver 4.0
-
Беспроводное подключение к LAN (Wi-Fi)
-
●
-
Разъем для адаптера переменного тока
-
●
-
Режим ожидания Bluetooth
-
●
-
Управление через смартфон Bluetooth Remote App (Android/iOS)
-
● / ●
-
Воспроизведение/Пауза
-
●
-
Регулировка громкости динамиков
-
●
-
Кнопка Reset (сброс настроек)
-
●
-
Отключение микрофона
-
●
-
Hotword Key
-
●
-
MP3
-
●
-
AAC
-
●
-
Яндекс.Музыка
-
●
-
Поддерживаемый язык (Управление голосом)
-
Русский
-
Начало разговора (Управление голосом)
-
Привет, Алиса (Можно настроить в приложении Yandex)
-
Включает музыку или радио
-
●
-
Расскажет погоду
-
●
-
Расскажет пробки, поможет проложить маршрут
-
●
-
Ставит будильник / таймер
-
●
-
Напомнит дату, курс валют
-
●
-
Отправит SMS / сообщение в мессенджере
-
●
-
Расскажет сказку
-
●
-
Сыграет в игру
-
●
-
Управляет устройствами умного дома
-
●
-
Усиление баса + Голос
-
●
-
Светодиодный индикатор
-
●
-
Количество каналов
-
1.0
-
Выходная мощность RMS (Общая, Вт)
-
30
-
ВЧ-динамик (дюймы)
-
0.8" × 1
-
CЧ-динамик (дюймы)
-
3.5" × 1
-
Требования к напряжению и частоте тока (В/Гц)
-
220/230 / 50/60
-
Тип питания (SMPS/Адаптер)
-
— / ● (19 В /2.1 А)
-
Энергопотребление в рабочем режиме (Вт)
-
11
-
Энергопотребление в режиме ожидания (Вт)
-
8.0↓
-
Инструкция пользователя
-
●
-
Веб руководство пользователя
-
●
-
Гарантийный талон
-
●
-
Основной модуль, размер (Ш × В × Г, мм)
-
135 × 211 × 135
-
Основное модуль, размер упаковки (Ш × В × Г, мм)
-
188 × 188 × 319
-
Основной модуль, вес (кг)
-
1.9
-
Основное модуль, вес с упаковкой (кг)
-
2.5
-
Гарантия
-
12 месяцев
-
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