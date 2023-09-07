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LG XBOOM, 220 Ватт, функция караоке, DVD плеер

Характеристики

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LG XBOOM, 220 Ватт, функция караоке, DVD плеер

OL45

LG XBOOM, 220 Ватт, функция караоке, DVD плеер

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Все характеристики

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Количество каналов

2.0

Фронтальные колонки, мощность RMS (Вт)

110 × 2

CD/DVD

● / —

FM-тюнер

Bluetooth

ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Bluetooth

ver 4.0

USB

● 1 (спереди)

Разъём для радиоантенны (FM/AM)

●/—

AUX-вход

● 1 (Сзади)

AUX-выход

● Party Link с AUX

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

Управление через смартфон Bluetooth Remote App (Android/iOS)

● / —

Отображение ID3-тэгов MP3/WMA

Удаление файлов

Режим ожидания Bluetooth

Автоматическое изменение функции Bluetooth

Беспроводная синхронизация звука с LG ТВ по Bluetooth

Автоматическое вкл./выкл. при подключении по Bluetooth (LG ТВ)

Обновление прошивки через смартфон (FOTA)

Мультиподключение нескольких смартфонов по Bluetooth

● (макс. 3, Android)

Автоматическое начало воспроизведения музыки

×-Boom Plus/Party Link (беспроводное объединение устройств)

— / ●

Сканирование (вперед/назад)

Пропуск (вперед/назад)

Повтор 1 трек/диск/фильм/все

● / — / — / ●

Программирование воспроизведения (Память)

● (100)

Кнопка закрытия лотка диска

Управление через Bluetooth

КАРАОКЕ

Регулировка громкости микрофона/эха

● / ●

Уменьшение громкости вокала в песнях (Voice canceller)

Изменение тональности голоса (Key changer)

Голосовые эффекты (Vocal Effects)

ВОСПРОИЗВОДИМЫЕ ТИПЫ ДИСКОВ

Количество загружаемых дисков

1

Лоток для дисков

1-CD Tray

Audio CD/CD-R/CD-RW

● / ● / ●

MP3/WMA CD

● / ●

CDG

ФУНКЦИИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ДИСКОВ

Запрограмированный режим воспроизведения

● (200)

Повтор Фильма/Аудиотрека/Диска

— / ● / ●

Пропуск (вперед/назад)

Сканирование (вперед/назад)

ФОРМАТЫ И ОБРАБОТКА АУДИО

WMA

MP3

AAC

● Bluetooth AAC Кодек

АУДИО ФОРМАТ: BLUETOOTH

SBC

ЭКВАЛАЙЗЕР

Пользовательский эквалайзер

Обычный

Поп

Классика

Рок

Джаз

Дангдут

Арабский

Афро Хип-Хоп

Индия

Реггетон

Меренге

Сальса

Самба

Акс

Фохо

Фанк

Португальский

АУДИОРЕЖИМЫ И ЭФФЕКТЫ

Контроль громкости звука при включении (Childsafe)

Приглушение звука

Стандартный (по умолчанию)

Футбол

Усиление баса Bass Blast

Создание собственного плейлиста Juke box

Создание плейлиста на базе песен из разных смартфонов/планшетов Multi Juke box

● Android

Воспроизведение без остановок Авто DJ

ТЮНЕР

Тип тюнера

PLL

Тюнер FM

Диапазон

87.5 - 108.0 МГц

Количество запоминаемых станций

50

Память/Удаление из памяти

● / ●

Часы/Таймер/Режим ожидания/Настройки

● / ● / ● / ●

ДИСПЛЕЙ

Тип дисплея

OM4560

Демо

Диммер

Разноцветная подсветка Multi Color (RGB) Lighting

КОЛОНКИ

Соотношение сигнал/шум (Дб)

82

ВЧ-динамик (дюймы)

2"

НЧ-динамик/сабвуфер (дюймы)

6.5"

Магнитное экранирование

Не экранируется

Импенданс (Ом)

4Ω/4Ω

Система

1-канальная, 2 Динамика

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Руководство по быстрой настройке

Гарантийный талон

Пульт ДУ

● MA2

Количество клавиш

40

Батарейки для ПДУ, тип, количество

AAA × 2

Антенна FM/AM

● (FM 75Ω) / —

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Требования к напряжению и частоте тока (В/Гц)

110 или 220/230 50/60

Энергопотребление в режиме ожидания (Вт)

0.5↓

Энергопотребление в рабочем режиме (Вт)

50

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МОДЕЛИ

Гарантия

12 месяцев

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