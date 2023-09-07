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Ультра качество изображения идеально сочетается с безупречным звуком. В 4 раза более высокое разрешение по сравнению с Full HD достигается благодаря 8,3 миллиона пикселей. Телевизоры с уникальной технологией IPS имеют более широкий угол обзора и

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Ультра качество изображения идеально сочетается с безупречным звуком. В 4 раза более высокое разрешение по сравнению с Full HD достигается благодаря 8,3 миллиона пикселей. Телевизоры с уникальной технологией IPS имеют более широкий угол обзора и

65LA965V

Ультра качество изображения идеально сочетается с безупречным звуком. В 4 раза более высокое разрешение по сравнению с Full HD достигается благодаря 8,3 миллиона пикселей. Телевизоры с уникальной технологией IPS имеют более широкий угол обзора и

УЛЬТРА HD

Ультра HD телевизор от компании «LG» представляет совершенно новый уровень качества изображения, отличаясь в 4 раза большим разрешением, чем Full HD. Разумеется, он кажется невероятно живым и четким, даже при просмотре на небольшом расстоянии. Ультра HD телевизор от компании «LG» вполне удовлетворит зрителя своей безупречной детализацией, поднимая стандарт визуального отображения еще выше.

Процессор Tru-ULTRA HD

Процессор Tru-ULTRA HD является ключевым элементом панели Ультра HD, который увеличивает качество масштабирования Ультра HD.
После увеличения разрешения обычного изображения, с помощью сложного алгоритма процессора, качество будет приближено к Ультра HD. Телевизор LG
Ультра HD, с мощным процессором порадует зрителя безупречным отображением деталей, возведя стандарт визуального отображения на новый уровень.

Процессор Triple XD

Наслаждайтесь абсолютным совершенством цвета, контраста и четкости при помощи мощнейшего процессора Triple XD. Процессор Triple XD является последней, передовой разработкой от компании LG Electronics, обеспечивающий совершенство Цвета, Контраста и Четкости высококачественного изображения и производительности на самом высоком уровне.

Высокоточная детализация

Уловите все, что находится в поле зрения

С разрешением ULTRA HD, вы не пропустите даже самых малых деталей. Крошечный муравей посреди леса, капли пота спортсмена или листья, развевающиеся по ветру, могут быть некоторыми из тех деталей, которые ранее вы не могли уловить. Будьте готовы восполнить то, чего вам не хватало.

Ультра четкость

Высокая четкость отображения текста, чем когда-либо.
Высокая четкость отображения текста, чем когда-либо. Разрешение позволяет читать текст с большим удобством даже на огромном 84-дюймовом экране. Тексты с малым шрифтом, края каждой строки или даже миниатюрная точка отображаются с высокой четкостью благодаря большой плотности пикселей.

Преобразователь УЛЬТРА HD

Преобразователь разрешения ULTRA HD меняет обычное качество изображения на высокое качество типа ULTRA HD при помощи усовершенствованной технологии компании «LG». Даже если у вас нет постоянного доступа к ULTRA HD контенту, вы можете наслаждаться отличным качеством ULTRA HD телевидения при просмотре любого контента.

Панель IPS

Специалисты и профессионалы во всех сферах сходятся во мнении, что качество изображения IPS не имеет аналогов. IPS-панели производятся LG, поэтому они наилучшим образом подходят для телевизоров LG. Так как IPS панель обеспечит телевизору LG UHD естественные цвета (естественная цветопередача) , широкий угол обзора (без потери цвета или контрастности 178 ˚ угла обзора), четкое изображение и стабильный экран (нет шок вспышки при прикосновении к экрану).

Естественные цвета

IPS-панели обеспечивают наиболее естественную передачу цветов оригинального изображения. Цвета максимально соответствуют естественным цветам и оказывают меньшую нагрузку на глаза.

Широкий угол обзора

Очевидно, что среди жидкокристаллических панелей IPS-панель обеспечивает наиболее равномерный цвет и контраст со всех углов обзора. За счет отсутствия выцветания цветов и потери контрастности IPS-панель идеально подходит для различных целей.

Четкое изображение

IPS-панель определенно превосходит панели конкурентов по четкости отображения во время быстрого движения в кадре, обеспечивая более четкое и кристально чистое изображение.

Прочный экран

Панели IPS — тверды и устойчивы к внешним воздействиям, а также стойкие к повреждениям в отличие от слабых панелей конкурентов. Просто постучите по экрану, чтобы лично в этом убедиться.

Фронтальный динамик

Услышьте глубину и энергию звуков вашего телевизора. Фронтальные динамики предвещает возвращение динамиков на передней облицовке телевизора с плоским экраном, производя трепечущий звук, который мощно передается прямо к вашим ушам.

Не мерцающий 3D

Наслаждайтесь 3D ТВ, который является наиболее комфортным для глаз, без отвлекающих мерцаний. В отличие от обычных 3D-телевизоров, LG CINEMA 3D Smart TV имеет сертификат без мерцающего 3D, а также обеспечивает более яркое 3D изображение. Что является комфортным для глаз, и обеспечивает чистое и четкое 3D, которое буквально выскакивает из экране.

Комфортный просмотр в формате 3D

CINEMA 3D LG это… удобные 3D-очки без мерцания.
Наслаждайтесь просмотром 3D с большим комфортом в освещенном
помещении, без батареек и в доступных по цене 3D-очках.

Magic Remote

Универсальный контроль: Универсальный контроль, наведение, колесо прокрутки, голосовые команды и управление жестами — это наиболее удобные и передовые виды дистанционного управления телевизором.
Наведение : Просто наведите и нажмите кнопку на пульта дистанционного управления.
Управление жестами : Простые жесты позволяют подавать сигнал о необходимости выполнения сложных команд, экономя время.
Колесо прокрутки: Прокрутка вверх и вниз, увеличение и уменьшение изображения при помощи колеса прокрутки — также как при использовании компьютерной мыши.
Голосовые команды: Управление голосом с помощью пульта дистанционного управления.

Функция Smart Home

Простейший и наиболее настраиваемый пользовательский интерфейс. Новая функция Smart Home технологии Smart TV компании «LG» включает в себя усовершенствованный дизайн, предлагая легкость в использовании и широту выбора для индивидуальной настройки.

SmartShare™

Просматривайте файлы и обменивайтесь контентом с другими внешними запоминающими устройствами посредством телевизора.

Премиум-контент

Карта премиум-контента выбирает и распределяет по категориям наиболее популярный и полезный контент в вашей стране, который предоставляется посредством партнерства с лучшими поставщиками контента. Наслаждайтесь наилучшими развлечениями в любое удобное для вас время.

Мир Игр

Игровой мир технологии Smart TV компании «LG» приносит много веселья с большим количеством игр, которые можно загрузить и попробовать. В рамках этой функции, испытайте безграничные возможности в игровых развлечениях при помощи пульта Magic Remote, запатентованного компанией «LG», который больше похож на контроллер игровой
консоли.

8,3 мегапиксельный Ультра HD

Новый стандарт высоких разрешений поднимает планку выше, чем когда-либо прежде, УЛЬТРА HD — будущее цифрового изображения, в 4 раза более высокое разрешение по сравнению с Full HD достигается благодаря 8,3 миллиона пикселей, обеспечивающих безупречное изображение даже при просмотре с близкого расстояния. Наслаждайтесь невероятно насыщенным и безупречным изображением на телевизорах Ультра HD качества, от компании LG.

8,3 мегапиксельный Ультра HD

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Все характеристики

ДИСПЛЕЙ

Разрешение

3840x2160

Диагональ экрана (дюймы)

65"

Тип подстветки

Edge LED

Micro Pixel Control (Локальное затемнение)

Индекс MCI

1000

СИСТЕМЫ ВЕЩАНИЯ

Прием аналогового сигнала

Цифровая / DVB-S2

Цифровая / DVB-C

Цифровая / DVB-T2

CI+

ВИДЕО

Поддержка HEVC (Возможность воспроизведения ULTRA HD видео с USB-накопителя)

Процессор Triple XD Engine

Resolution Upscaler (Плюс/Базовый)

● (Plus)

Анализатор цвета

Димическое улучшение цвета

Оптимизатор контрастности (локальное затемнение)

Режим картинки

● (7 режимов)

Picture Wizard II

Пропорции экрана/режимы

"● 8 режимов ( 16:9, Just scan, Original, Full Wide, 4:3, 14:9, Cinema Zoom 1, Zoom)

ЗВУК

Mono/Stereo/Dual (MTS/SAP)

Выходная мощность(Watts - THD 10%)

34W

Dolby Digital Decoder

DTS декодер

Сабвуфер

Режим Smart Sound

Оптимизатор звука

● 3 режима (Стандартный, Настенное крепление, На стойке)

Синхронизация Оптического звука

Система объемного звучания

Virtual Surround Plus

Режимы звучания

● 6 режимов (Стандартный, Музыка, Кино, Спорт, Игры, Пользователь)

Синхзронизация беспроводного звука

CINEMA 3D

Dual Play (Игра вдвоем на 1 экране)

3D в 2D Конвертация

2D в 3D Конвертация: Режимы 2D в 3D

●5 режимов (Стандартный, Ручной, Кино, Спорт, Экстремальный)

Изменение точки просмотра

-10~+10 (default : 0)

Поддерживаемый формат

Левый/Правый, Верхний/Нижний, Dual Play

Авто-определение формата

3D Sound Zooming (3D звук)

Контроль глубины 3D

Коррекция 3D изображения

Тип 3D (SG/FPR/AR/GPR/Non-Glass)

FPR

2D в 3D Конвертация: Изменение точки обзора

-10~+10 (default : 0)

2D в 3D Конвертация

2D в 3D Конвертация: Контроль глубины 3D

0~+20 (default : 10)

3D Picture mode

SMART TV

SmartHome

App Store - Магазин приложений

Премиальный контент

Социальный центр (Skype, Facebook и пр в процессе просмотра)

Поиск и рекомендованный контент

3D World (Приложение с 3D контентом\)

Game world

Поддержка Skype

Полноценный Web Браузер

SMART SHARE

MHL

Просмотр файлов по сети

WiFi Direct

WiDi

Simplink (HDMI CEC)

Media Link

Miracast

NFC (Mobile → TV, TV → Mobile)

DLNA

LG Cloud

Wi-Fi B/in / Wi-Fi Ready

Второй дисплей

USB

Проигрываемые форматы (SD/HD/Plus HD)

DivX HD

Фото

JPEG, JPS, MPO

Аудио кодеки

"AC3(Dolby Digital), EAC3,HAAC,AAC, Mpeg, MP3, PCM, DTS

Субтитры DivX (Языки)

36 языков

Скачивание приложение с внешнего носителя

SPECIAL

Многозадачность (2 экрана)

Режим интеллектуального энергосбережения

Переименование источников сигнала

Блокировка избранных приложений

Электронная инструкция по эксплуатации

КАНАЛЫ

Автонастройка

Добавление / корректировка списка каналов

Возможность переименовать канал

Список любимых каналов

ВРЕМЯ/ЧАСЫ

Ручной/автоматический режим

Таймер включения/выключения

Автоматическое отключение

ТИПЫ ВХОДОВ(ВХОДЫ & ВЫХОДЫ)- БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ

USB 2.0

3 входа (версия 2.0) - Возможность подключения USB Hub

HDMI

3

Выход для наушников

-

Слот CI

1 (V)

ТИПЫ ВХОДОВ(ВХОДЫ & ВЫХОДЫ)- ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

RF In

2 (T2/C, S2)

Scart (Полный)

1 (V, Gender)

Композитный вход (CVBS + Audio)

1(V)

Компонентный вход (Y,Pb,Pr) + Audio

1 (V, Gender)

Цифровой аудио-выход (оптическийl)

1 (Optical)

HDMI

-

Выход для наушников

1

LAN (Интернет доступ & DLNA)

1 (V)

АКСЕССУАРЫ

кол-во 3D очков

4

кол-во очков для режима Dual Play

-

ПУЛЬТ ДУ

Распознование голосовых команд

- Язык

Русский, Английский

- Функции

Поиск / Адрес сайта / Набор текста в приложениях

Пульт Magic Motion

ОПИСАНИЕ КОРПУСА

Поворотное основание (Left/Right)

-

Размер крепежа VESA

400 X 400

Поддержка крепежей VESA

Подсветка логотипа

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65LA965V

Ультра качество изображения идеально сочетается с безупречным звуком. В 4 раза более высокое разрешение по сравнению с Full HD достигается благодаря 8,3 миллиона пикселей. Телевизоры с уникальной технологией IPS имеют более широкий угол обзора и