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Ультра качество изображения идеально сочетается с безупречным звуком. В 4 раза более высокое разрешение по сравнению с Full HD достигается благодаря 8,3 миллиона пикселей. Телевизоры с уникальной технологией IPS имеют более широкий угол обзора и
Ультра качество изображения идеально сочетается с безупречным звуком. В 4 раза более высокое разрешение по сравнению с Full HD достигается благодаря 8,3 миллиона пикселей. Телевизоры с уникальной технологией IPS имеют более широкий угол обзора и
УЛЬТРА HD
Процессор Tru-ULTRA HD
После увеличения разрешения обычного изображения, с помощью сложного алгоритма процессора, качество будет приближено к Ультра HD. Телевизор LG
Ультра HD, с мощным процессором порадует зрителя безупречным отображением деталей, возведя стандарт визуального отображения на новый уровень.
Процессор Triple XD
Высокоточная детализация
С разрешением ULTRA HD, вы не пропустите даже самых малых деталей. Крошечный муравей посреди леса, капли пота спортсмена или листья, развевающиеся по ветру, могут быть некоторыми из тех деталей, которые ранее вы не могли уловить. Будьте готовы восполнить то, чего вам не хватало.
Ультра четкость
Высокая четкость отображения текста, чем когда-либо. Разрешение позволяет читать текст с большим удобством даже на огромном 84-дюймовом экране. Тексты с малым шрифтом, края каждой строки или даже миниатюрная точка отображаются с высокой четкостью благодаря большой плотности пикселей.
Преобразователь УЛЬТРА HD
Панель IPS
Не мерцающий 3D
Magic Remote
Наведение : Просто наведите и нажмите кнопку на пульта дистанционного управления.
Управление жестами : Простые жесты позволяют подавать сигнал о необходимости выполнения сложных команд, экономя время.
Колесо прокрутки: Прокрутка вверх и вниз, увеличение и уменьшение изображения при помощи колеса прокрутки — также как при использовании компьютерной мыши.
Голосовые команды: Управление голосом с помощью пульта дистанционного управления.
Мир Игр
консоли.
8,3 мегапиксельный Ультра HD
8,3 мегапиксельный Ультра HD
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Все характеристики
-
Разрешение
-
3840x2160
-
Диагональ экрана (дюймы)
-
65"
-
Тип подстветки
-
Edge LED
-
Micro Pixel Control (Локальное затемнение)
-
●
-
Индекс MCI
-
1000
-
Прием аналогового сигнала
-
●
-
Цифровая / DVB-S2
-
●
-
Цифровая / DVB-C
-
●
-
Цифровая / DVB-T2
-
●
-
CI+
-
●
-
Поддержка HEVC (Возможность воспроизведения ULTRA HD видео с USB-накопителя)
-
●
-
Процессор Triple XD Engine
-
●
-
Resolution Upscaler (Плюс/Базовый)
-
● (Plus)
-
Анализатор цвета
-
●
-
Димическое улучшение цвета
-
●
-
Оптимизатор контрастности (локальное затемнение)
-
●
-
Режим картинки
-
● (7 режимов)
-
Picture Wizard II
-
●
-
Пропорции экрана/режимы
-
"● 8 режимов ( 16:9, Just scan, Original, Full Wide, 4:3, 14:9, Cinema Zoom 1, Zoom)
-
Mono/Stereo/Dual (MTS/SAP)
-
•
-
Выходная мощность(Watts - THD 10%)
-
34W
-
Dolby Digital Decoder
-
•
-
DTS декодер
-
•
-
Сабвуфер
-
•
-
Режим Smart Sound
-
•
-
Оптимизатор звука
-
● 3 режима (Стандартный, Настенное крепление, На стойке)
-
Синхронизация Оптического звука
-
•
-
Система объемного звучания
-
Virtual Surround Plus
-
Режимы звучания
-
● 6 режимов (Стандартный, Музыка, Кино, Спорт, Игры, Пользователь)
-
Синхзронизация беспроводного звука
-
●
-
Dual Play (Игра вдвоем на 1 экране)
-
●
-
3D в 2D Конвертация
-
●
-
2D в 3D Конвертация: Режимы 2D в 3D
-
●5 режимов (Стандартный, Ручной, Кино, Спорт, Экстремальный)
-
Изменение точки просмотра
-
-10~+10 (default : 0)
-
Поддерживаемый формат
-
Левый/Правый, Верхний/Нижний, Dual Play
-
Авто-определение формата
-
●
-
3D Sound Zooming (3D звук)
-
●
-
Контроль глубины 3D
-
●
-
Коррекция 3D изображения
-
●
-
Тип 3D (SG/FPR/AR/GPR/Non-Glass)
-
FPR
-
2D в 3D Конвертация: Изменение точки обзора
-
-10~+10 (default : 0)
-
2D в 3D Конвертация
-
●
-
2D в 3D Конвертация: Контроль глубины 3D
-
0~+20 (default : 10)
-
3D Picture mode
-
●
-
SmartHome
-
●
-
App Store - Магазин приложений
-
●
-
Премиальный контент
-
●
-
Социальный центр (Skype, Facebook и пр в процессе просмотра)
-
●
-
Поиск и рекомендованный контент
-
●
-
3D World (Приложение с 3D контентом\)
-
●
-
Game world
-
●
-
Поддержка Skype
-
●
-
Полноценный Web Браузер
-
●
-
MHL
-
●
-
Просмотр файлов по сети
-
●
-
WiFi Direct
-
●
-
WiDi
-
●
-
Simplink (HDMI CEC)
-
●
-
Media Link
-
●
-
Miracast
-
●
-
NFC (Mobile → TV, TV → Mobile)
-
●
-
DLNA
-
●
-
LG Cloud
-
●
-
Wi-Fi B/in / Wi-Fi Ready
-
●
-
Второй дисплей
-
●
-
Проигрываемые форматы (SD/HD/Plus HD)
-
DivX HD
-
Фото
-
JPEG, JPS, MPO
-
Аудио кодеки
-
"AC3(Dolby Digital), EAC3,HAAC,AAC, Mpeg, MP3, PCM, DTS
-
Субтитры DivX (Языки)
-
36 языков
-
Скачивание приложение с внешнего носителя
-
●
-
Многозадачность (2 экрана)
-
●
-
Режим интеллектуального энергосбережения
-
●
-
Переименование источников сигнала
-
●
-
Блокировка избранных приложений
-
●
-
Электронная инструкция по эксплуатации
-
●
-
Автонастройка
-
●
-
Добавление / корректировка списка каналов
-
●
-
Возможность переименовать канал
-
●
-
Список любимых каналов
-
●
-
Ручной/автоматический режим
-
●
-
Таймер включения/выключения
-
●
-
Автоматическое отключение
-
●
-
USB 2.0
-
3 входа (версия 2.0) - Возможность подключения USB Hub
-
HDMI
-
3
-
Выход для наушников
-
-
-
Слот CI
-
1 (V)
-
RF In
-
2 (T2/C, S2)
-
Scart (Полный)
-
1 (V, Gender)
-
Композитный вход (CVBS + Audio)
-
1(V)
-
Компонентный вход (Y,Pb,Pr) + Audio
-
1 (V, Gender)
-
Цифровой аудио-выход (оптическийl)
-
1 (Optical)
-
HDMI
-
-
-
Выход для наушников
-
1
-
LAN (Интернет доступ & DLNA)
-
1 (V)
-
кол-во 3D очков
-
4
-
кол-во очков для режима Dual Play
-
-
-
Распознование голосовых команд
-
●
-
- Язык
-
Русский, Английский
-
- Функции
-
Поиск / Адрес сайта / Набор текста в приложениях
-
Пульт Magic Motion
-
●
-
Поворотное основание (Left/Right)
-
-
-
Размер крепежа VESA
-
400 X 400
-
Поддержка крепежей VESA
-
●
-
Подсветка логотипа
-
●
-
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65LA965V
Ультра качество изображения идеально сочетается с безупречным звуком. В 4 раза более высокое разрешение по сравнению с Full HD достигается благодаря 8,3 миллиона пикселей. Телевизоры с уникальной технологией IPS имеют более широкий угол обзора и