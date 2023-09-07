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Беспроводной пылесос 2в1: вертикальный и портативный ручной
Беспроводной пылесос 2в1: вертикальный и портативный ручной
Все характеристики
-
Тип пылесоса
-
Беспроводной 2 в 1: вертикальный и портативный ручной
-
Цвет
-
красный
-
Выпускной фильтр
-
Микрофильтр
-
Аккумулятор (В)
-
18
-
Тип аккумулятора
-
литий-ионный (2 шт. в комплекте)
-
Время работы (при использовании 2-х аккумуляторов)
-
60 мин. в минимальном режиме / 40 мин. в максимальном режиме
-
Время зарядки аккумулятора (ч)
-
4.5 х 2
-
Длина шнура(м)
-
без шнура
-
Рабочий радиус (м)
-
не ограничен
-
Уровень шума (Дб)
-
68
-
Объем пылесборника, (л)
-
0.35
-
Тип управления
-
на ручке
-
Индикатор зарадя батареи
-
●
-
Светодиодная подсветка (LED-подсветка)
-
●
-
Индикатор остатка заряда
-
●
-
Встроенная в портативный пылесос щетка
-
●
-
Основная щетка (поворот на 180° и технология против запутывания)
-
●
-
Вес нетто (кг)
-
2.8
-
Вес брутто (кг)
-
5.3
-
Ш x В x Г без упаковки (мм)
-
270 х 190 х 1105
-
Ш x В x Г в упаковке (мм)
-
378 х 127 х 828
-
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VS8401SCW
Беспроводной пылесос 2в1: вертикальный и портативный ручной