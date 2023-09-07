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Беспроводной пылесос 2в1: вертикальный и портативный ручной

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Беспроводной пылесос 2в1: вертикальный и портативный ручной

VS8401SCW

Беспроводной пылесос 2в1: вертикальный и портативный ручной

Свобода пылесосить где угодно

Свобода пылесосить где угодно

 
Dual PowerPack™

Dual PowerPack™

"Два сменных литий-ионных аккумулятора Dual PowerPack обеспечивают длительную уборку до 60 минут (при условии использования 2-х батарей)* и обладают продолжительным сроком службы благодаря высоким показателям сохранения емкости аккумуляторов.


*60 минут в обычном режиме и 40 минут в режиме максимальной мощности."
Anti-Tangle Brush™

Anti-Tangle Brush™

Эргономичный дизайн ручки позволит Вам произвести уборку с большим комфортом и меньшей нагрузкой на область запястья. А возможность поворота щетки на 180˚ убрать пространство под мебелью и в углах комнат.
Smart Inverter Motor™

Smart Inverter Motor™

Новый LG CordZero™ 2в1 с "умным" инверторным мотором (Smart Inverter Motor*) обеспечивает большую мощность всасывания и более эффективную уборку (по сравнению с предыдущей моделью с обычным мотором).
Беспроводной пылесос 2в1

Беспроводной пылесос 2в1

Вертикальный и портативный ручной, утонченный дизайн и легкий вес (всего 2.8 кг) обеспечит комфортную уборку.
Эргономичная ручка и щетка с поворотом 180°

Эргономичная ручка и щетка с поворотом 180°

Эргономичный дизайн ручки позволит Вам произвести уборку с большим комфортом и меньшей нагрузкой на область запястья. А возможность поворота щетки на 180˚ убрать пространство под мебелью и в углах комнат.
Встроенная щетка

Встроенная щетка

"Встроенная в корпус портативного пылесоса щетка позволит быстро произвести ""точечную"" уборку на различных поверхностях без потери времени на смену насадок.
for various environments without attaching
separate accessories."
LED-подсветка

LED-подсветка

Яркая LED-подсветка позволит произвести тщательную уборку под диваном или кроватью.
Компактный и легкий

Компактный и легкий

Утонченный дизайн и легкий вес (всего 2.8 кг) обеспечит комфортную уборку.
Индикатор уровня заряда батареи

Индикатор уровня заряда батареи

Контролируйте уровень заряда батареи благодаря индикатору на LED-дисплее.

Smart Inverter Motor™

Инверторный мотор

10 Лет Гарантии

10 Лет Гарантии на части мотора

Протестировано Interteck

Продукт протестирован и одобрен Interteck
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Все характеристики

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип пылесоса

Беспроводной 2 в 1: вертикальный и портативный ручной

Цвет

красный

Выпускной фильтр

Микрофильтр

Аккумулятор (В)

18

Тип аккумулятора

литий-ионный (2 шт. в комплекте)

Время работы (при использовании 2-х аккумуляторов)

60 мин. в минимальном режиме / 40 мин. в максимальном режиме

Время зарядки аккумулятора (ч)

4.5 х 2

Длина шнура(м)

без шнура

Рабочий радиус (м)

не ограничен

Уровень шума (Дб)

68

Объем пылесборника, (л)

0.35

Тип управления

на ручке

Индикатор зарадя батареи

Светодиодная подсветка (LED-подсветка)

Индикатор остатка заряда

НАСАДКИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Встроенная в портативный пылесос щетка

Основная щетка (поворот на 180° и технология против запутывания)

РАЗМЕРЫ

Вес нетто (кг)

2.8

Вес брутто (кг)

5.3

Ш x В x Г без упаковки (мм)

270 х 190 х 1105

Ш x В x Г в упаковке (мм)

378 х 127 х 828

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VS8401SCW

Беспроводной пылесос 2в1: вертикальный и портативный ручной