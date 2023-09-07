LG Blu - ray и DVD - плееры спроектированы стильно, подходят для любого образа жизни и улучшают ваш развлекательный опыт. Выберите из серии 4K Blu - ray DVD - плееров, интеллектуальных 3D - Blu - ray плееров и портативных плееров, чтобы наслаждаться любимыми фильмами и шоу в любое время и в любом месте.