LG Electronics (LG), ev eğlencesi deneyimini yeni bir seviyeye taşıyacak olan 2024 OLED TV serisini tanıtıyor. Şirketin 4 kat daha yüksek yapay zeka performansına sahip en yeni işlemcisiyle desteklenen OLED serisine eklenen yeni ürünler, daha canlı, daha gerçekçi görüntü kalitesiyle benzersiz izleme deneyimleri sunuyor.

2024 serisinde LG’nin OLED TV'ler için özel olarak tasarladığı son teknoloji yapay zeka destekli işlemci öne çıkıyor. LG SIGNATURE OLED M4 ve LG OLED G4 modellerinde bulunan yeni α (Alpha) 11 AI işlemci görüntü ve ses kalitesini etkili bir şekilde artırıyor. Yeni işlemci, önceki modele kıyasla grafik performansında yüzde 70'lik bir iyileşme ve yüzde 30 daha hızlı işlem hızı sağlıyor.

LG'nin en yeni OLED TV'leri, bulanık görünebilecek nesneleri ve arka planları etkili bir şekilde keskinleştirmek için hassas piksel düzeyinde görüntü analizi kullanan AI Çözünürlük Yükseltici özelliğiyle birlikte geliyor. Bu sayede yapay zekanın algısal referansı ile yönlendirilerek daha net ve canlı bir izleme deneyimi sunuyor. Dahası, yeni yapay zeka işlemcisi, film yapımcıları ve içerik yaratıcılarının amaçladığı ruh halini ve duygusal unsurları en iyi şekilde aktaran, sık kullanılan renk tonlarını analiz ederek renkleri ustalıkla iyileştiriyor. Gelişmiş Dinamik Ton Haritalama özelliği, görüntüyü bloklara bölerek, ışığın sahneye girdiği yerde parlaklıktaki değişiklikleri analiz ediyor ve parlaklık ve kontrastta ince ayarlamaları yapıyor.

2024 LG OLED serisinin yıldızı, kablosuz OLED TV, LG SIGNATURE OLED M4 modeli 97,83 ve 77 inç ekran seçenekleri ile birlikte ilk kez 65 inç boyutunda da satışa sunulacak. OLED M4, harici cihazları bağlamak için tüm giriş bağlantı noktalarının arkada veya yanlarda bulunduğu geleneksel TV'lerin aksine, video ve ses sinyallerini kablosuz olarak ekrana gönderen ayrı bir Zero Connect kutusuyla birlikte geliyor. LG’nin bu benzersiz modeli 4K 144Hz'e kadar kablosuz video ve ses aktarımına sahip dünyanın ilk TV'si olarak tanınıyor ve doğru ayrıntılarla üstün OLED performansı ve yüksek sarmal hissi sunuyor.

LG'nin Ev Eğlence Şirketi Başkanı Park Hyoung-sei “Sınıfında lider OLED TV ve etkileyici QNED serisiyle desteklenen LG, şirketin webOS Smart TV platformunda bulunan seçkin içerik ve hizmet seçenekleri aracılığıyla mümkün olan en iyi müşteri deneyimini vaad ederek premium TV pazarındaki hakimiyetini korumaya devam ediyor” dedi.

Etkileyici görüntü kalitesi sunmanın yanı sıra Gelişmiş AI Ses özelliği, mükemmel izleme ortamını oluşturmak için yerleşik hoparlörlerin sanal 11.1.2 surround sesinden yararlanırken daha zengin ve daha dolgun ses sunuyor. Yapay zeka teknolojisi ayrıca diyaloğun netliğini artırmak için vokalleri film müziğinden etkili bir şekilde ayırıyor ve sesi sanki ekranın ortasından doğal bir şekilde çıkıyormuş gibi kusursuz bir şekilde yükseltiyor.

LG'nin en yeni OLED evo modelleri, Video Elektronik Standartları Birliği'nin (VESA) ClearMR serti- fikasıyla son derece keskin görüntü kalitesiyle daha fazla güvenilirlik kazanıyor1.

LG OLED TV'nin üstün oyun TV'si olma ünü, etkileyici 4K 144Hz yenileme hızı2 ve kapsamlı HDMI 2.1 özellikleri dahil olmak üzere birçok oyun avantajına sahip en yeni modelleriyle sağlamlaşıyor. Bu gelişmiş TV'ler aynı zamanda oyuncuların farklı oyun türleri için tasarlanmış ekran ön ayarları arasında kolayca geçiş yapmasına olanak tanıyan Oyun Yöneticisi özelliği ile birlikte geliyor ve en dinamik, gerçeğe en yakın oyun deneyimi için NVIDIA G-SYNC® Uyumlu ve AMD FreeSync'i destekliyor.

LG, müşteri odaklı bir yaklaşımla herkesin erişebileceği ürünler ve her yaşam tarzı için kişiselleştirilmiş deneyimler yaratma amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu amaçla LG'nin webOS Smart TV platformu, genişletilmiş bağlantı özelliğine sahip genişletilmiş bir ekosistemle özel çözümler ve hizmetler sunarak, herkese en iyi TV deneyimini sunmak için bir medya ve eğlence platformu şirketi olarak benzersiz deneyimler sunuyor.

2024 serisinde LG, çok yönlü kişiselleştirme ve geliştirilmiş kullanım kolaylığı ile ev eğlencesi deneyimini daha da ileri taşıyor. webOS'un en son sürümünü kullanarak kullanıcılar, deneyimi kişiselleştirmek için 10'a kadar bireysel profil oluşturabiliyor. LG'nin en yeni Smart TV'leri, profillere göre kullanıcıların seslerini bile tanıyabiliyor ve kapsamlı kullanım geçmişindeki kalıpları yorumlayarak kişiselleştirilmiş öneriler sunabiliyor.

Kullanıcılar, bireysel profillere göre en son webOS Smart TV platformunda ana ekranı özelleştirebiliyor ve kişiselleştirilmiş ayarlarını minimum çabayla yapabiliyor. Bu, en sevdikleri hizmetlere ve içeriklere zahmetsizce erişmelerine ve görüntü kalitesini kendi beğenilerine göre ayarlamalarına olanak tanıyan kişiselleştirilmiş bir Resim Sihirbazı hizmetinden yararlanmalarına olanak tanıyor. Kullanıcı deneyimini daha da kusursuz hale getiren ana ekranın kullanıcı dostu arayüzü, en son izledikleri içeriğin önizlemesini sağlıyor; bu da, son kullanılan uygulamalarla ilgili bilgilere kolayca erişebilecekleri ve videoları hızlı ve zahmetsizce oynatabilecekleri anlamına geliyor.

LG, webOS Re:New programı3 ile mevcut LG Smart TV sahiplerine önümüzdeki beş yıl boyunca güncel bir TV deneyimi sunmak için en son webOS sürümüne yükseltme opsiyonu sunulacak. Bu özellik şirketin 2022 OLED TV modelleri ve 2022 QNED Mini LED 8K modelleri için de geçerli olacak. Ayrıca, gelecekte dünya çapında daha fazla LG TV ürününü kapsayacak şekilde genişletilecek ve bu LG TV'leri satın alan müşterilerin, sürekli beş yıllık webOS güncellemesi sayesinde farklı kullanıcı deneyimlerinden yararlanmasına olanak tanıyacak.

LG, ürünlerinin erişilebilirliğini artırarak ve birden fazla cihazda kusursuz deneyimler sunarak herkese en iyi kullanıcı deneyimlerini ulaştırmaya kendini adamış durumda. En yeni webOS'a sahip LG 2024 Smart TV'ler, akıllı ev IoT birlikte çalışabilirliği için evrensel standart olan Matter'ı destekleyen akıllı ev cihazlarıyla etkileşime girebiliyor. En yeni LG TV'ler aynı zamanda mobil cihazlarla gelişmiş uyumluluk için Apple AirPlay ve Google Chromecast hizmetlerini de destekleyerek kullanıcıların favori içeriklerini zahmetsizce aktarmalarına olanak sağlıyor.

LG OLED ve QNED TV'ler4, daha fazla sürükleyicilikle zenginleştirilmiş bir ev eğlencesi deneyimi için WOWCAST özelliği aracılığıyla LG soundbarları ile kolayca eşleşerek kusursuz kablosuz bağlantıdan üstün ses kalitesi elde edilmesini sağlıyor. WOW Orkestra özelliği ise, TV'nin yerleşik hoparlörleri ve soundbar'ın uyum içinde çalışarak birleşik bir ses sistemi sunmasıyla üç boyutlu ses deneyimi yaratıyor.

LG 2024 OLED TV'ler ayrıca, özel menü ayarları, sohbet robotu hizmetleri, uzaktan kumanda eğitimleri ve sorunların hızlı çözümü için kılavuzlar dahil olmak üzere bir dizi erişilebilirlik özelliği de sunuyor.

CES 2024 ziyaretçileri, 9-12 Ocak tarihleri ​​arasında şirketin standında (#16008, Las Vegas Kongre Merkezi) LG'nin akıllı, daha iyi bir yaşam yaratma konusundaki en son yeniliklerini ve başarılarını keşfetme fırsatına sahip olacak. LG'nin CES'teki tüm heyecan verici duyurularını takip etmek için www.lg.com/ces2024 adresini ve LG Global YouTube kanalını ziyaret edebilirsiniz.

1 Sertifikasyon 97 inç OLED evo modelleri için geçerli değildir.



2 LG'nin M4, G4 ve C4 serisindeki 83 inçe kadar ekranlı 2024 OLED TV'leri 144Hz'de 4K'yı destekler.

Belirli bir kullanıcı deneyimi, kullanıcı arayüzü veya özellikleri seçmeye gerek kalmadan tam yükseltme sunan

3 Açılır bildirimler, yalnızca bunları almayı kabul eden müşterilere gönderilir. Bu yükseltmenin TV'nin donanım performansını, özelliklerini veya dayanıklılığını kapsamadığını lütfen unutmayın.

4 LG OLED TV M/G/C/B serisi ve 120Hz'i destekleyen QNED TV modelleri Dahili WOWCAST özelliğine sahiptir.

5 Ürünlerin Türkiye pazarına giriş tarihi netleşmemiştir.

LG Electronics Hakkında:



LG Electronics, Inc. dünya genelinde neredeyse her ülkedeki varlığı ve 74.000’den fazla çalışanıyla teknoloji ve üretim alanında küresel olarak faaliyet gösteren yenilikçi bir şirkettir. 2022 yılında dünya çapındaki satış rakamı 80 Trilyon KRW olan LG, Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri, Ev Eğlence Sistemleri, Otomotiv Malzemeleri ve Profesyonel Ürünler iş birimlerinden oluşmaktadır. Ayrıca üst sınıf LG SIGNATURE ürünleri ve yapay zekaya sahip ThinQ’in yanı sıra televizyon, beyaz eşya, iklimlendirme çözümleri, monitörler, servis robotları ve otomotiv bileşenleri alanında da dünyanın lider üreticisidir. LG Electronics hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.LGnewsroom.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.