LG StandbyME Hoparlörler, LG StanbyME ekranlarla kusursuz uyumu, UX/UI tasarımı ve üstün ses sistemi ile gelişmiş ev eğlencesi sunduğu gibi portatif hoparlör olarak da kullanılabiliyor.

LG Electronics (LG), LG StanbyME (model XT7S) hoparlörlerinin dünya çapında satışa çıktığını duyurdu. Şirketin en yeni portatif hoparlörü, LG StanbyME ekranı ile çalışabildiği gibi tek başına her yere taşınabilen portatif hoparlör olarak da kullanılabiliyor.

Ev içi ve ev dışı eğlencesini zenginleştirmek için tasarlanan LG StanbyME hoparlörlerinin dikkat çeken ses kalitesi ve gelişmiş kullanım sağlayan çok yönlülüğü farklı hayat stilleri tercih eden ve farklı zevkleri bulunan günümüz tüketicilerinin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Tasarıma önem veren, evde veya dışarıda müzik ve içerik üretmekten zevk alanlar için ideal olan bu hoparlör, öncelikle Kore ve Birleşik Devletler’de satışa sunulacak, daha sonra da diğer bölgelere sunulacak.

StanbyME ekranı ile birleşince en gelişmiş eğlence tecrübesini sunmak için tasarlanan bu hoparlörler kendisi ile gelen StanbyME kumandası aracılığıyla kesintisiz kullanım sunuyor. Kumanda, kullanıcıların hoparlörlerini ve hoparlörlerde yer alan StanbyME ekranlarını tek tuşla rahat bir şekilde açıp kapamasına olanak sunmasının yanında Bluetooth bağlantısının sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Ayrıca, hoparlörü ayarlamayı sağlayan ve cihazın durumunu belirten bir grafik arayüzü de bulunuyor.

Gelişmiş ses kalitesi aracılığıyla görsel-işitsel zevki artıran StandbyME hoparlörleri içeriğinde bulunan WOW Orchestra donanımını StandbyME ekranının halihazırda içeriğinde yer alan ses sistemi ile birleşerek birbirini tamamlayan bambaşka bir ses tecrübesi sunuyor. Dahası LG StandbyME’nin barındırdığı α(Alpha)7 Gen 6 yapay zeka işlemcisi ses türüne göre ses sistemini optimize ediyor. Cihazın iki 20-mm tweeter hoparlörleri temiz, ayrıntılı yüksek frekans stereo ses sunuyor. Çift pasif radyatörleri hoparlörde derin ve daha ilgi çeken bass tonları duyulmasını sağlıyor.

Çok özellikli tercih seçenekleri sunan StanbyME hoparlörleri StanbyME ekranları ile sorunsuz kullanılınabildiği gibi tek başına istenilen yerde hoparlör olarak da kullanılabiliyor. Cihazın altında bulunan kaldırma aparatı ile kullanıcıya her türlü kullanım için seçenek sunuyor.

IPX5 sertifikalı, 16 saat kullanım sunan portatif StanbyME hoparlörleri kullanıldığı her yerde istikrarlı ses performansı garantisi veriyor. Kompakt ve hafif gövdesi (78mm dikey, 362mm yatay, 87mm kalın ve 0.9kg) olan StanbyME hoparlörleri istenilen noktadan bir diğerine kolaylıkla taşınabilyor. içeriğindeki “edge lighting” özelliği gözü yormayan ancak aynı anda dikkat çeken, ortamın neşesini yükselten ışık görselliği sağlıyor.

LG StanbyME hoparlörleri halihazırda Kore ve Birleşik Devletler’in LG.com web sitesinden temin edilebiliyor ve diğer büyük pazarlara satışı planlanmış durumda.

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