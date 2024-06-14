İki Şirket, Yeni Nesil Genişletilmiş Gerçeklik Deneyimlerinin Önünü Açmak İçin Güçlerini Birleştiriyor.

LG Electronics (LG), genişletilmiş gerçeklik (XR) girişimlerini hızlandırmayı amaçlayan küresel teknoloji devi Meta Platforms, Inc. (Meta) ile stratejik işbirliğini artırıyor. Amaç, gelişen sanal alanda müşteri deneyimlerinde yeniliği teşvik etmek için her iki şirketin güçlü yönlerini ürünler, içerik, hizmetler ve platformlarda birleştirmek.

Meta ile XR İşbirliği

28 Şubat'ta, aralarında LG CEO’su William Cho ve Ev Eğlence Sistemleri Şirketi Başkanı Park Hyoung-sei'nin de bulunduğu LG üst yönetimi, Seul Yeouido'daki LG Twin Towers'ta Meta Kurucusu ve CEO Mark Zuckerberg ile bir araya geldi. Bu toplantı Zuckerberg'in Asya turuna denk geldi. İki saatlik oturumda iş stratejileri ve yeni nesil XR cihazı geliştirmeye yönelik hususlar üzerine tartışmalar yapıldı. CEO Cho, Meta Quest 3 kulaklığını ve Ray-Ban Meta akıllı gözlüklerini deneyimlerken, Meta'nın ileri teknoloji gösterilerine, özellikle de Meta'nın geniş dil modellerine ve cihaz içi yapay zeka entegrasyonu potansiyeline odaklanarak büyük ilgi duyduğunu ifade etti.

Yeni Nesil Genişletilmiş Gerçeklik Deneyimlerinin Yolu Açılıyor



LG, Meta'nın platformunu TV işindeki kendi içerik/hizmet yetenekleriyle bir araya getirerek şirketin yeni iş alanlarından biri olan XR alanında farklı bir ekosistem oluşturulabileceğini öngörüyor. Dahası, Meta'nın çeşitli temel teknolojik unsurlarının LG'nin son teknoloji ürün ve kalite yetenekleriyle birleştirilmesi, yeni nesil XR cihazı geliştirmede önemli sinerji vaad ediyor.

XR cihazları, mobil ekranların sürükleyicilik ve sezgisellik sınırlamalarını aşabilen yeni nesil kişisel cihazlar olarak müjdeleniyor. Giyilebilir cihazlar, müşteri etkileşimlerini önemli ölçüde genişletme potansiyeli sunuyor. CEO Cho daha önce şöyle demişti: "XR iş alanında yeni nesil kişisel cihazlara yönelik fırsatlar görüyoruz."



Seçim ve Konsantrasyon Yoluyla Sürekli Portföy Geliştirme



Son yıllarda LG, pazar dinamikleri ve stratejik değerlendirmelere dayalı olarak marjinal işletmeleri en aza indirmeyi tercih ederek, kaynaklarını yüksek büyüme beklentisi olan gelecek vaat eden alanlara stratejik olarak yoğunlaştırdı. Meta ile yapılan işbirliği, XR pazarının tam teşekküllü gelişimini öngörerek, gelecekteki sanal alanda müşteri deneyimlerinde yeniliklere öncülük etmeyi amaçlayan bu stratejiyle uyumlu.

Geçtiğimiz yıl LG, ev, ticari alan, mobilite ve sanal alanlar da dahil olmak üzere çeşitli alanlardaki müşteri deneyimlerini sorunsuz bir şekilde birbirine bağlayıp genişletebilen bir Akıllı Yaşam Çözüm Şirketi'ne dönüşme yönündeki uzun vadeli hedefini özetleyen Gelecek Vizyonu 2030'u açıkladı. Yıl sonunda yapılan organizasyonel değişikliğin bir parçası olarak, sanal uzay alanında yeni girişimlerin takibini hızlandırmak amacıyla Ev Eğlence Şirketi bünyesinde özel bir XR iş birimi kuruldu.

LG Electronics Hakkında:



LG Electronics, Inc. dünya genelinde neredeyse her ülkedeki varlığı ve 74.000’den fazla çalışanıyla teknoloji ve üretim alanında küresel olarak faaliyet gösteren yenilikçi bir şirkettir. 2022 yılında dünya çapındaki satış rakamı 80 Trilyon KRW olan LG, Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri, Ev Eğlence Sistemleri, Otomotiv Malzemeleri ve Profesyonel Ürünler iş birimlerinden oluşmaktadır. Ayrıca üst sınıf LG SIGNATURE ürünleri ve yapay zekaya sahip ThinQ’in yanı sıra televizyon, beyaz eşya, iklimlendirme çözümleri, monitörler, servis robotları ve otomotiv bileşenleri alanında da dünyanın lider üreticisidir. LG Electronics hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.LGnewsroom.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.