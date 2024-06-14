Adıyaman ve Şanlıurfa’nın İlk LG Brandshop Mağazaları Açıldı LG Brandshop, Adıyaman ve Şanlıurfa’da

Geçtiğimiz aylarda ülkemizdeki 100. Mağazasını açan LG Electronics (LG), büyüme stratejisi kapsamında, Türkiye’nin büyük illerinin yanı sıra, Anadolu’daki yatırımlarını da sürdürüyor. Müşterilere daha yakın olma ve en iyi teknoloji deneyimini sunma amacıyla hareket eden LG, Mayıs ayı içerisinde, Adıyaman’da LG Brandshop HHP, Urfa’da ise LG Brandshop ise AYB’yi hizmete soktu. Her iki mağaza da tüketicilere LG'nin son teknoloji ile donatılmış ürünlerini tanıma ve deneyimleme fırsatı sunuyor. Mağazalarda, son teknolojiye sahip televizyonlar, beyaz eşyalar, klimalar, ses sistemleri, kablosuz dik süpürgeler, hoparlörler, LG ThinQ özelliği ile uzaktan yönetilebilen cihazlar bulunuyor.



LG Electronics Türkiye Ev Eğlencesi Elektroniği ve Beyaz Eşya Ürün Grupları Satış Başkanı Bülent Bülbül yeni mağaza açılışları ile ilgili “Geleneksel kanal ve mağazacılık kolunda büyümemizi sürdürme kararlılığındayız. Türk tüketicisinin mağaza ziyaretlerinde ürünleri birebir deneyimleme isteği, geleneksel mağazacılığın önemini korumasına neden oluyor. Bu sebeple, Türkiye genelinde mağaza sayımızı artırmaya ve yeni bölgelerde mağazalar açarak daha fazla tüketiciye ulaşmaya devam edeceğiz. 2024 yılında Türkiye'nin her bölgesinde dengeli bir yatırım stratejisi izleyeceğiz. Büyük şehirlerdeki varlığımızı güçlendirmekle birlikte, Anadolu'daki potansiyel bölgelerde de mağaza açılışlarına odaklanacağız. Böylece hem büyük şehirlerdeki tüketici taleplerini karşılayacak hem de yeni pazarlarda büyüme fırsatları yaratacağız. Bölgesel yatırımlarımızla, Türkiye genelinde daha geniş bir tüketici kitlesine ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

LG Electronics Hakkında:

LG Electronics, Inc. dünya genelinde neredeyse her ülkedeki varlığı ve 74.000’den fazla çalışanıyla teknoloji ve üretim alanında küresel olarak faaliyet gösteren yenilikçi bir şirkettir. 2023 yılında dünya çapındaki satış rakamı 84 Trilyon KRW olan LG, Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri, Ev Eğlence Sistemleri, Otomotiv Malzemeleri ve Profesyonel Ürünler iş birimlerinden oluşmaktadır. Ayrıca üst sınıf LG SIGNATURE ürünleri ve yapay zekaya sahip ThinQ’in yanı sıra televizyon, beyaz eşya, iklimlendirme çözümleri, monitörler, servis robotları ve otomotiv bileşenleri alanında da dünyanın lider üreticisidir. LG Electronics hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.LGnewsroom.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.





