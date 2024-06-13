LG, 6 – 29 Nisan 2024 tarihleri arasında 12, 18 ya da 24 bin BTU’luk LG UV Artcool klima alanlara, 2400 TL’ye varan hediye çekleri armağan ediyor. Böylelikle kullanıcılar LG UV Artcool klimalarla evlerinin havasını değiştirirken, yaz için ihtiyaçlarının bir kısmını da Pluxee Hediye çekleri ile tamamlıyor.

LG, 6 – 29 Nisan 2024 tarihleri arasında 12, 18 ya da 24 bin BTU’luk LG UV Artcool klima alanlara, 2400 TL’ye varan hediye çekleri armağan ediyor. Böylelikle kullanıcılar LG UV Artcool klimalarla evlerinin havasını değiştirirken, yaz için ihtiyaçlarının bir kısmını da Pluxee Hediye çekleri ile tamamlıyor.

Tüketicilerin kampanya çerçevesinde tedarik edilecek promosyon hakkından faydalanabilmeleri için kampanya tarihleri içerisinde belirtilen modelden satın almış olmaları, satın aldıkları ürünün fatura tarihinden geçerli olmak üzere en geç 1 ay içerisinde LG yetkili servisine kurulumunu yaptırmaları ve en geç 31 Mayis 2024 tarihine kadar www.lgkampanya.com adresindeki LG UV ARTCOOL Pluxee Hediye Kampanyası kampanya katılım formunu doldurmaları gerekiyor.

LG UV ArtCool Hem Şık Hem Enerji Tasarruflu



ThinQ özellikli LG Spilit Klima serisinden LG UV Artcool, çevresini yansıtan aynalı tasarımı ile dikkatleri üzerine çekiyor. UVNano özelliğiyle %99,99 oranında sterilizasyon sağladığı Sağlık Bakanlığı’nca da onaylanan LG UV Artcool Klimalar, çok aşamalı filtre sistemleriyle daha sağlıklı bir hava soluma imkanı veriyor. Bu filtre sistemi, fandaki bakteri, küf, zararlı partikül ve kokuları yok ederek %99,99 oranında sterilizasyon sağlıyor. UVnano™ teknolojisi, klimaların rüzgar üreten fanının ve havanın temiz kalmasına yardımcı oluyor. Otomatik temizleme özelliğine sahip ürünler, her zaman temiz kalmasını sağlamak için klimanın içindeki nemi otomatik olarak kurutuyor. Ayrıca, LG klimalarda bulunan “Aktif Enerji Kontrolü” özelliği sayesinde, odadaki kişi sayısı ve aktivite seviyesine göre 4 kademeli enerji kontrolü yapılabiliyor. Böylelikle, yüzde 57’ye varan enerji verimliliği sağlanabiliyor.

LG Klimaları Daha Yakından İncelemek İçin:

https://www.lg.com/tr/klima/split-klima/ac12bh/

https://www.lg.com/tr/klima/split-klima/ac18bh/

https://www.lg.com/tr/klima/split-klima/ac24bh/

LG Electronics Hakkında:

LG Electronics, Inc. dünya genelinde neredeyse her ülkedeki varlığı ve 74.000’den fazla çalışanıyla teknoloji ve üretim alanında küresel olarak faaliyet gösteren yenilikçi bir şirkettir. 2022 yılında dünya çapındaki satış rakamı 80 Trilyon KRW olan LG, Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri, Ev Eğlence Sistemleri, Otomotiv Malzemeleri ve Profesyonel Ürünler iş birimlerinden oluşmaktadır. Ayrıca üst sınıf LG SIGNATURE ürünleri ve yapay zekaya sahip ThinQ’in yanı sıra televizyon, beyaz eşya, iklimlendirme çözümleri, monitörler, servis robotları ve otomotiv bileşenleri alanında da dünyanın lider üreticisidir. LG Electronics hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.LGnewsroom.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.