LG Electronics (LG), webOS akıllı TV platformunun en son yükseltmesini* eski LG Akıllı TV sahiplerine sunduğunu ve akıllı TV'lerini etkili bir şekilde nihai ev eğlence merkezine dönüştürdüğünü duyurdu.

2024'ün başlarında webOS Re:New programı, LG'nin 2022 OLED TV serisi, LG OLED Flex, LG OLED Objet Collection Posé ve LG'nin 2022 QNED Mini LED 8K (QNED99/95 serisi) modellerindeki her ürüne en son webOS yükseltmesini getirecek. Bu yükseltme, kullanıcılara önümüzdeki beş yıl boyunca yeni bir TV deneyimi yaşamanın keyfini vaat ediyor. Ayrıca, dünya çapında TV deneyimine daha fazla eğlence ve çok yönlülük eklemek için gelecekte dünya çapında daha fazla LG TV'yi kapsayacak şekilde genişletilecek.

LG Smart TV sahipleri, webOS'un en yeni sürümüyle kullanıcıları zevklerine göre önerilerle karşılayan Ana Ekran ile daha da kişiselleştirilmiş bir TV deneyimi yaşayabiliyor. Kullanıcı arayüzü son derece özelleştirilebilir durumda; bu da izleyicilerin içerik ve hizmet seçimini kişiselleştirebileceği ve bunlara daha da kolay erişebileceği anlamına geliyor. Süreci daha da kusursuz hale getirmek için Quick Card UI, mobil kullanıcı arayüzü tasarımını andıran kullanıcı merkezli bir arayüz içerisinde çeşitli içerik ve hizmetleri sezgisel olarak müzik, oyun ve spor gibi kategorilere ayırıyor.

Dahası, gelişmiş güvenlik teknolojisi ve optimize edilmiş işletim sistemi sayesinde kullanıcılar, tüm izleme deneyimi boyunca yüksek düzeyde kararlılık, güvenlik ve kusursuzlukla korunuyor. En son webOS yükseltmesini benimseyen LG Smart TV'lerin sayısı arttıkça, içerik sağlayıcılar ve hizmet geliştiriciler yeni içerik, hizmet ve özellikleri daha geniş bir kitleye yaymak için daha fazla fırsata sahip olacak.

LG, geniş ürün yelpazesinde değerli hizmetler ve özel olarak seçilmiş içeriklerden oluşan benzersiz bir koleksiyon sunarak müşterilerin hayatlarını zenginleştirecek bir iş dönüşümü olan bir medya ve eğlence platformu olma yönündeki cesur vizyonunu paylaştı. Dünya çapında 200 milyondan fazla LG Akıllı TV'ye güç veren webOS, müşteri deneyiminde sürekli devrim yaratmak için önemli yükseltmelerle gelişmeye devam edecek. LG, tüketicilerin farklı yaşam tarzlarına ve tercihlerine hitap edebilmek, içerik seçimi ve rahatlık konusunda rekabet üstünlüğünü güçlendirebilmek amacıyla geniş bir içerik ve hizmet kütüphanesini güvence altına almak için webOS işine büyük yatırım yapmaya hazırlanıyor.

LG Ev Eğlence Şirketi Ürün Planlama Bölümü lideri Baik Seon-pill şunları söyledi: “WebOS platformunun kullanıcı deneyimi ve kullanıcı arayüzünde sürekli olarak yapılan iyileştirmelerle kendini gösteren LG, kullanıcıların ürünlerimizi kullanırken sorunsuz ve güvenli bir deneyimden faydalanmalarını sağlayarak rahatlık ve güvenliği artırmaya kararlılıkla kendini adamıştır. Televizyonlarımızda çok çeşitli içerik ve hizmetler sunarak müşterilerimize hayatlarını zenginleştiren deneyimler sunmaya çalışıyoruz.”

LG Ev Eğlence Şirketi'nin en son yenilikleri, 9-12 Ocak tarihleri ​​arasında CES 2024'te LG standında (#16008, Las Vegas Kongre Merkezi) sergilenecek. LG'nin CES'teki tüm heyecan verici duyurularını takip etmek için www.lg.com/ces2024 adresini ve LG Global YouTube kanalını ziyaret edebi- lirsiniz.

*Belirli bir kullanıcı deneyimi, kullanıcı arayüzü veya özellikler seçmeye gerek kalmadan tam yükseltme sunan açılır bildirimler yalnızca bunları almayı kabul eden müşterilere gönderilir. Bu yükseltmenin TV'nin donanım performansını, özelliklerini veya dayanıklılığını kapsamadığını lütfen unutmayın.

**Ürünlerin Türkiye pazarına giriş tarihi netleşmemiştir.

LG Electronics Hakkında:

LG Electronics, Inc. dünya genelinde neredeyse her ülkedeki varlığı ve 74.000’den fazla çalışanıyla teknoloji ve üretim alanında küresel olarak faaliyet gösteren yenilikçi bir şirkettir. 2022 yılında dünya çapındaki satış rakamı 80 Trilyon KRW olan LG, Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri, Ev Eğlence Sistemleri, Otomotiv Malzemeleri ve Profesyonel Ürünler iş birimlerinden oluşmaktadır. Ayrıca üst sınıf LG SIGNATURE ürünleri ve yapay zekaya sahip ThinQ’in yanı sıra televizyon, beyaz eşya, iklimlendirme çözümleri, monitörler, servis robotları ve otomotiv bileşenleri alanında da dünyanın lider üreticisidir. LG Electronics hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.LGnewsroom.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.