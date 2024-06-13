LG Electronics (LG), bireysel kullanım için tasarladığı, daha çok ev ve küçük metrekareli alanlarda kullanılan iklimlendirme çözümlerindeki popülaritesini endüstriyel alanlar, fabrikalar, toplu yaşam alanlarında da HVAC çözümleriyle sürdürüyor. Özellikle, toplu halde yaşanan binalarda ve endüstriyel alanlardaki havayı nemlendirmeye ve ürünleri kolaylıkla soğutmaya yarayan LG Chiller Soğutma Grubu, sağladığı verimli soğutma ile büyük binalar ve tesisler için ideal bir çözüm olarak sunuluyor.

Üstün performanslı, düşük maliyetli, enerji verimli olması ve gürültüsüz çalışmasıyla dikkat çeken LG Chiller Soğutma Grubu, kolay kurulumu ve esnek sistemi ile avantaj sağlarken akıllı olması, üç dil desteği sunması, kolay sorun çözme için yardım menüsü ve uzaktan kontrol edilebilmesiyle de önemli bir ihtiyacı karşılıyor. Çevre dostu olmasıyla da tercih edilen LG Chiller Soğutma Grubu, yüksek verimliliğe sahip, enerji tasarruflu bir çözüm olarak tercih ediliyor.

Türkiye’nin Önde Gelen Sanayi Kuruluşları LG Chiller Soğutma Grubu’nu Tercih Ediyor

LG Soğutma Grubu; santrifüj chiller, vidalı ve scroll soğutucu, absorbsiyonlu soğutucu olmak üzere üçe ayrılıyor. Enerji verimliliğini göz önünde bulunduran iki kademeli kompresör sistemine sahip soğutma sistemleri için LG santrifüj chiller modelleri tercih ediliyor. Yüksek verimli santrifüj Chiller tercih eden Türkiye’nin en büyük tekstil firmalarından biri de merkezi havalandırma sistemlerinin beslenmesi ve boyahane katındaki cihazların soğutulması için LG ile işbirliği yapıyor.

Tekirdağ, Çorlu’da bulunan tekstil firması, tüm çalışma ve üretim alanlarında havalandırma ve soğutma ihtiyacını LG Chiller Soğutma Grubu ürünleri ile karşılıyor. Proje ile ilgili bilgi veren Empotek Mühendislik Kurucusu Şükrü Kaptan “Yüksek verimli Santrifüj Chiller ürünü için LG ile çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu kapsamda Türkiye'nin önde gelen büyük işletmelerinden bir tanesinde yüksek COP ile enerji verimliliği kapsamında Chiller sistemi kurduk. Proje kapsamında LG Santrifrüj Chiller kullandık. LG Chillerin kendi arasında fabrikanın ihtiyaçlarına göre enerji verimliliği kapsamında sırasıyla devreye girmesi, ihtiyaç hangisi ise hangi chillerin insandan bağımsız olarak çalışması ihtiyaç duyduğumuz otomasyonu sağladı” şeklinde konuştu. Kaptan sözlerine şöyle devam etti: “Tekstil sektöründe yaptığımız çalışma, enerji verimli kapsamında LG Chillerin endüstride gerçekten çok yüksek verimlilik payına sahip olduğunu gösterdi. İlaç, gıda gibi farklı sektörlerde santrifürüj chiller sistemlerin mutlaka doğru fizibilitelerle iyi otomasyonla doğru projelendirmeyle doğru uygun yüksek CoP değerlerinde çalıştırılması ülkemiz için endüstri için çok büyük önem taşıyor. LG ile bir yıldır yaptığımız doğru fizibilite ve uygulamalarla sistemi çok daha iyi tanıma fırsatı bulduk ve bu kapsamda LG’nin dünyada ve Türkiye'de oluşturduğu değeri yakından tanıma fırsatı bulduk.”

LG Türkiye Chiller Satış Müdürü Bürkan Konuş ise “Chiller genelde büyük binalarda, plazalarda fabrikalarda, hastanelerde, spor komplekslerinde kullanılan suyu soğutmaya yarayan, ısı yüklerini alan cihazdır. Biz de bu kapsamda, ürünümüzü Türkiye’nin en büyük tekstil firmalarından birinde merkezi havalandırma sistemlerinin beslenmesi ve boya hattındaki cihazların soğutulması amacı ile kullandık” dedi.

Konuyla ilgili daha fazla bilgi için: https://youtu.be/F5Zc5GWBJN8?si=PWK5rY-xmJC1R6wE

LG Electronics Hakkında:

LG Electronics, Inc. dünya genelinde neredeyse her ülkedeki varlığı ve 74.000’den fazla çalışanıyla teknoloji ve üretim alanında küresel olarak faaliyet gösteren yenilikçi bir şirkettir. 2023 yılında dünya çapındaki satış rakamı 84 Trilyon KRW olan LG, Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri, Ev Eğlence Sistemleri, Otomotiv Malzemeleri ve Profesyonel Ürünler iş birimlerinden oluşmaktadır. Ayrıca üst sınıf LG SIGNATURE ürünleri ve yapay zekaya sahip ThinQ’in yanı sıra televizyon, beyaz eşya, iklimlendirme çözümleri, monitörler, servis robotları ve otomotiv bileşenleri alanında da dünyanın lider üreticisidir. LG Electronics hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.LGnewsroom.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.