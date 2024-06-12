LG CEO'su Yapay Zekayı 'Sevecen Zeka' Olarak Yeniden Tanımlıyor ve Teknolojinin Müşteri Deneyimini Yükseltmek ve Herkes İçin Daha İyi Bir Yaşam Yaratmaktaki Kilit Rolünü Vurguluyor.

LG Electronics (LG) Las Vegas, Nevada, ABD'deki Mandalay Bay Kongre Merkezi'nde LG World Premiere basın toplantısını düzenleyerek CES 2024 için yeni vizyonunu ve fuar teması olan 'Reinvent your future'ı tanıttı.

CEO William Cho, şirketin ilk kez geçen yıl duyurduğu Akıllı Yaşam Çözümleri Şirketi’ne dönüşme yönündeki iddialı hedefini yineleyerek toplantıyı açtı. Yetmiş yıla yakın bir süredir küresel tüketiciler ve onların yaşam alanları hakkında zengin bir anlayışa sahip olan şirket, artık evlerin ötesine geçerek işini mobilite, ticari ve sanal gibi çeşitli alanlara doğru genişletiyor. Şirket, her alanda 3C2S olarak adlandırılan beş temel unsura odaklanarak müşteri deneyimini iyileştirmeyi hedefliyor: Bakım, Bağlanabilirlik, Özelleştirme, Hizmete Alma ve Sürdürülebilirlik.

Yapay Zeka 'Sevecen Zeka' Olarak Yeniden Tanımlandı

LG, müşteri deneyimini yenileme ve yükseltme yolculuğunda, yapay zekayı başarının en temel sağlayıcılarından biri olarak tanımladı. LG, teknolojinin kendi evrimine odaklanmak yerine, yapay zekanın gerçek dünyada nasıl somut faydalar sağlayabileceğini göstermeye odaklanıyor. Şirket, yapay zekayı "Sevecen Zeka" olarak yeniden tanımlayarak, yapay zekanın daha ilgili, empatik ve özenli bir müşteri deneyimini teşvik edebileceğine olan inancını ortaya koyuyor.

Gerçek Zamanlı Yaşam Zekası

Basın toplantısı sırasında CEO Cho, LG'nin yapay zekasının hem ölçek hem de kalite açısından zengin verilerden yararlanma kapasitesiyle başlayan benzersiz özelliklerinin altını çizdi. Şu anda dünya çapında kullanımda olan 500 ila 700 milyon LG ürünü arasında, kullanıcıların 'fiziksel' ve 'duygusal' yaşam modellerini öğrenmek ve analiz etmek için optimize edilmiş yapay zeka destekli akıllı sensörlerle donatılmış çok sayıda akıllı cihaz bulunuyor.

Birçok şirket yapay zekasını eğitmek için internet tabanlı verilere güvenirken, LG, LG akıllı ürünlerini ve çok çeşitli IoT cihazlarını kapsayan milyarlarca bağlı cihazdan toplanan 'gerçek hayat' verilerinden yararlanabilme avantajına sahip. Bu veri seti, müşteri-cihaz etkileşimlerinin yanı sıra müşterilerin ortamları, davranış kalıpları ve duygusal durumları hakkında değerli bilgiler sağlayabilir. Bu çok yönlü veriler ayrıca şirkete müşterilerinin evdeki yaşamlarının daha eksiksiz bir resmini sunarak daha iyi ve daha akıllı yaşam tarzı çözümlerinin sunulmasına olanak sağlıyor.

LG AI Brain ile Tasarlanmış Zeka

CEO Cho, LG'nin büyük dil modeli (LLM) tarafından yönlendirilen güçlü bir işleme motoru olan LG AI Brain'in oynadığı ayrılmaz rolü açıklamaya devam etti. Şirketin geniş kullanıcı veri havuzundan yararlanan AI Brain, kullanıcı-ürün etkileşimlerine ve bağlamsal öğrenmeye dayalı olarak müşterilerin ihtiyaçlarını tahmin ediyor, gelişmiş muhakeme süreçleri gerçekleştiriyor ve fiziksel cihazların eylemlerini düzenleyerek optimum çözümler üretiyor.

Sonuç olarak bu, şirketin müşterilerin yaşamlarındaki çeşitli alanlar için daha akıllı ve verimli bir şekilde sunulan akıllı hizmetler ve deneyimler sağlamasına olanak tanıyor ve LG'nin Sevecen Zeka konseptinde gömülü olan dikkati sergiliyor.

Sorumlu Zeka Taahhüdü

LG, yapay zekayı etik bir şekilde kullanma sorumluluğunun son derece farkında ve kararlarının ve eylemlerinin etkileri ve sonuçları konusunda hesap verebilir olmaya kendini adamış durumda. Şirket, tüm kullanıcılara fayda sağlayan, güvenli davranışı teşvik eden ve toplanan tüm kişisel verilerin güvenliğini sağlayan yapay zeka sistemleri geliştirmeyi hedefliyor.

Şirketin, toplama ve depolamadan kullanıma kadar sürecin her aşamasında kişisel veri ve bilgileri korumak için tasarlanan güçlü veri güvenliği sistemi LG Shield, bu taahhüdün altını çiziyor. Sorumlu Zekayı gerçekleştirmeye kendini adamış olan LG, yapay zekanın uygulanması için gerekli endüstri kriterlerini aşmayı hedefliyor.

LG Dünya Prömiyerindeki kapanış konuşmasında CEO Cho, LG'nin yapay zekaya yaklaşımının, müşterilerin tam kontrole sahip olması gerektiği inancına dayandığını vurguladı. Ayrıca şunları ekledi: “Life is Good (Hayat Güzel). Bu, yapay zeka çağında bile müşterilerimiz için daha iyi bir yaşam yaratma konusunda bizi motive eden sağlam ve tavizsiz sözümüzdür.”

Etkinlikte CEO Cho'ya, LG Başkan Yardımcısı ve LG'nin Platform İş Merkezi Başkanı Jung Ki-hyun ve AI tabanlı yenilikçi teknolojileri tanıtan LG Araç Bileşeni Çözümleri (VS) Şirketi Başkanı Eun Seok-hyun da eşlik etti.

Başkan Yardımcısı Jung, evden başlayarak LG'nin yapay zeka tabanlı akıllı evinin planını sundu. Akıllı yaşam çözümü şirketine dönüşme vizyonu doğrultusunda şirket, LG'nin benzersiz 'Sevgi Zekası' teknolojisini ThinQ platformuna dahil ediyor. Bay Jung, müşterilerle doğal konuşmalar sağlayan üretken bir yapay zeka sohbet robotu olan 'ChatThinQ' ve mekanların sezgisel bir şekilde entegre kontrolü için evin 3 boyutlu görselleştirilmesi olan '3D Ev Görünümü' gibi yenilikçi yeni hizmetleri duyurmakla kalmadı, aynı zamanda yeni bir akıllı ev merkezi başlatma planlarını da ortaya çıkardı.

Mobilite alanında ise şirket, yazılım tanımlı araç (SDV) çözümleriyle desteklenen "tekerlekler üzerinde yaşam alanı" olarak otomobillere yönelik vizyonunu paylaştı. Bu vizyon doğrultusunda LG VS Company'nin Başkanı Eun Seok-hyun, şirketin SDV yazılım çözümleri paketi olan LG AlphaWare'i tanıttı. LG AlphaWare, mevcut araç işletim sistemlerini geliştirmek ve yeni platformlar oluşturmaya yardımcı olmak için yazılım geliştiricilerine tasarımdan dağıtıma kadar SW geliştirme süreci boyunca yardımcı olacak operasyon çözümleri; yüksek çözünürlüklü içerik görüntüleme ve yüksek kalitede ses sağlayan kabin içi eğlence çözümleri; sürükleyici bir araç içi deneyim sağlamak için AR/MR ve AI teknolojilerini kullanan insan-makine arayüzü çözümleri gibi çok yönlü yazılım modülleri içeriyor.

Şirketin CES 2024 için neler hazırladığı hakkında daha fazla bilgi almak ve etkinlik boyunca (9-12 Ocak) en son haberleri takip etmek için LG'nin özel CES sitesini (www.LG.com/CES2024) ve LG Global YouTube kanalını ziyaret edebilirsiniz.

LG Electronics Hakkında:



LG Electronics, Inc. dünya genelinde neredeyse her ülkedeki varlığı ve 74.000’den fazla çalışanıyla teknoloji ve üretim alanında küresel olarak faaliyet gösteren yenilikçi bir şirkettir. 2022 yılında dünya çapındaki satış rakamı 80 Trilyon KRW olan LG, Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri, Ev Eğlence Sistemleri, Otomotiv Malzemeleri ve Profesyonel Ürünler iş birimlerinden oluşmaktadır. Ayrıca üst sınıf LG SIGNATURE ürünleri ve yapay zekaya sahip ThinQ’in yanı sıra televizyon, beyaz eşya, iklimlendirme çözümleri, monitörler, servis robotları ve otomotiv bileşenleri alanında da dünyanın lider üreticisidir. LG Electronics hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.LGnewsroom.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.