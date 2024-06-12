LG Electronics (LG), üst üste yedinci kez İklimlendirme, Isıtma ve Soğutma Enstitüsü (AHRI) Performans Ödülü'nü aldı. Ödül, LG'nin performans, verimlilik ve güvenilirlik standardını belirlemeye devam eden ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme (HVAC) çözümlerinin mükemmelliğini vurguluyor.

1953 yılında kurulan AHRI, HVAC, soğutma ve su ısıtma çözümleri üreticileri için saygın bir uluslararası ticaret birliği olarak tanınıyor. Mevcut üyeleri arasında dünyanın her yerinden ülke ve bölgeleri temsil eden 350'den fazla şirket bulunuyor.

Hangi şirketlerin AHRI Performans Ödülünü alacağını belirlemek için gereken ürün değerlendirmeleri büyük ölçüde, saygın ve tarafsız bir test, belgelendirme ve denetim kuruluşu olan Intertek tarafından gerçekleştiriliyor.

Üst üste üçüncü yılda (2021'den 2023'e kadar), altı ürün kategorisinde toplam 62 LG HVAC çözümü, AHRI'nin titiz değerlendirme sürecini başarıyla geçti. Değerlendirilen LG ürünleri şu HVAC kategorilerini temsil ediyor: Enerji Geri Kazanım Vantilatörü (ERV), Değişken Soğutucu Akışkan Akışı (VRF), Üniter Küçük Isı Pompası (USHP), Su Soğutmalı Chiller (WCCL), Hava Soğutmalı Chiller (ACCL) ve Klima Santrali Birim (AHU).

En son AHRI Performans Ödülü için değerlendirilen LG çözümlerinden biri olan Multi V büyük kapasiteli dış ünite, güçlü, enerji açısından verimli bir performans sunmak için şirketin ünlü Inverter Kompresöründen yararlanıyor. Kışların son derece sert geçebildiği Kuzey Yarımküre ülkelerindeki tüketiciler arasında özellikle popüler olan LG'nin birinci sınıf VRF sistemi, -30 santigrat derece gibi düşük sıcaklıklarda bile güvenilir ve etkili iç mekan ısıtması sağlıyor.

Karışık uyumlu bataryalar ve duvara monte ısı pompalarını içeren USHP kategorisinde değerlendirilen Multi V S, düşük işletme maliyetleri ve yüksek verimlilik sunan kompakt ama güçlü bir VRF çözümü olarak işaret ediliyor. Küçük ofislere ve sınırlı balkon alanına sahip dairelere çok uygun olan Multi V S, çevre dostu soğutucu akışkan kullanıyor ve LG'nin dayanıklı Ocean Black Fin teknolojisine ve çeşitli gelişmiş algılama kontrol işlevlerine sahip.

Ödülü ilk kez alan LG'nin Klima Santrali (AHU), iç mekan ısıtma ve soğutmasını, havalandırma ve nemlendirmesini kontrol ederek ferah ve konforlu bir iç ortam sağlıyor.

LG'nin çekirdek teknolojisi, HVAC çözümlerinin kompresörler ve motorlar gibi bağımsız olarak geliştirilip üretilen temel bileşenleriyle şirketin HVAC ürünlerini farklı kılıyor. Ayrıca LG, ısı eşanjörleri, invertörler ve ısı pompaları gibi ileri teknolojilere odaklanan araştırma ve geliştirme yatırımlarına yönelik proaktif bir yaklaşım sürdürüyor.

LG Electronics Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Şirketi, İklimlendirme Çözümleri İş Birimi Başkanı James Lee şunları söyledi: "AHRI Performans Ödülü'nü yedi yıl üst üste kazanmak önemli bir kilometre taşı ve LG'nin HVAC çözümlerinin kalitesinin ve güvenilirliğinin bir kanıtıdır. Müşterilerin güvenebileceği verimli, çevreye duyarlı çözümler sunarak küresel HVAC pazarındaki varlığımızı her yıl genişletmeye devam edeceğiz."

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