LG, İstanbul Cevahir AVM’de bulunan LG Brandshop Desey’in açılmasıyla, Türkiye’deki mağaza sayısını 100’e çıkardı. Hedef 2024 yılı içerisinde sayıyı 200’e çıkartmak.

LG Electronics (LG), Türkiye’nin yedi bölgesinde bulunan 99 mağazasına bir yenisini daha ekleyerek LG Brandshop sayısını 100’e tamamladı. Bu önemli kilometre taşı, LG'nin Türkiye pazarındaki önemli rolünü ve büyüme potansiyelini vurgularken, şirketin Türkiye pazarındaki tüketicilerine olan bağlılığını da ortaya koyuyor. LG Türkiye'nin 100. mağazasının açılışıyla birlikte marka, ülkeye verdiği uzun vadeli taahhüdünün yanı sıra, Türkiye'deki müşterilere daha yakın olma ve en iyi teknoloji deneyimini sunma kararlılığını bir kez daha göstermiş oluyor.

LG'nin Türkiye'deki başarılı yolculuğunun bir kanıtı olarak gösterilen İstanbul Cevahir Alışveriş Merkezi’ndeki 100. LG mağazası LG Brandshop Desey, şirketin ürün yelpazesinin genişliğini ve kalitesini Türk tüketicilerine sunma vizyonunun bir ifadesi olarak da öne çıkıyor. Son teknolojiye sahip televizyonlar, beyaz eşyalar, klimalar, ses sistemleri, kablosuz dik süpürgeler, hoparlörler, LG ThinQ özelliği ile uzaktan yönetilebilen cihazlar ve diğer teknolojik çözümlerle donatılan mağaza, tüketicilere LG'nin son teknoloji ürünlerini keşfetme ve deneyimleme fırsatı sunuyor.

LG Brandshop Desey içerisinde bulunan ThinQ Deneyim Alanı ise, adeta teknolojiseverlerin buluşma noktası haline geliyor. Tüketiciler ThinQ Deneyim Alanı’nda, hayatlarını kolaylaştıracak ürünleri yakından görmenin yanı sıra, LG’nin çevre ve sürdürülebilirlik adına gerçekleştirdiği çalışmalar ve ürünler hakkında da bilgi sahibi olabiliyorlar.

100. LG Brandshop’un açılışına katılan LG Electronics Türkiye Ev Eğlencesi Elektroniği ve Beyaz Eşya Ürün Grupları Satış Başkanı Bülent Bülbül “Türkiye’deki 100. mağazamızı açmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Bu önemli adım, LG'nin Türkiye pazarındaki güçlü konumunu pekiştirmemizin yanı sıra, müşterilerimize en yeni teknolojileri sunma misyonumuzu da destekliyor. LG olarak, her zaman kalite, inovasyon ve müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımımızdan taviz vermeden büyümeye devam ediyoruz" dedi. LG’nin önümüzdeki dönem planlarından da bahseden Bülbül, “2019 yılı itibariyle mağazalarımızın sayısını artırmak ve Türkiye’nin farklı illerindeki tüketicilerle LG Brandshoplar aracılığıyla buluşmak önceliğimiz haline gelmişti. Bu yıl da bu önceliğimiz devam edecek ve yıl sonuna kadar LG Brandshop sayımızı 200’e çıkartmış olacağız” şeklinde konuştu.

LG Electronics Hakkında:



LG Electronics, Inc. dünya genelinde neredeyse her ülkedeki varlığı ve 74.000’den fazla çalışanıyla teknoloji ve üretim alanında küresel olarak faaliyet gösteren yenilikçi bir şirkettir. 2022 yılında dünya çapındaki satış rakamı 80 Trilyon KRW olan LG, Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri, Ev Eğlence Sistemleri, Otomotiv Malzemeleri ve Profesyonel Ürünler iş birimlerinden oluşmaktadır. Ayrıca üst sınıf LG SIGNATURE ürünleri ve yapay zekaya sahip ThinQ’in yanı sıra televizyon, beyaz eşya, iklimlendirme çözümleri, monitörler, servis robotları ve otomotiv bileşenleri alanında da dünyanın lider üreticisidir. LG Electronics hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.LGnewsroom.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.





