LG Electronics Türkiye, bugüne kadarki en gelişmiş OLED’i sunacağı 2024 OLED evo TV serisini, kendi resmi web sayfasında ön siparişe açtı. 5 Mayıs 2024 tarihine kadar seçili LG OLED evo G4 ve LG OLED evo C4 modellerinde geçerli hediye fırsatı sadece LG Online Mağaza ön siparişlerinde geçerli olacak.

Ön Siparişe Özel LG StanbyMe Ekran ya da GX Soundbar Hediyesi Fırsatı

2024 serisi 83, 77 ve 65 inç LG OLED evo G4 ve 83 inç LG OLED evo C4 modellerinden 5 Mayıs 2024 tarihine kadar ön sipariş veren tüketicilere muhteşem fırsatlar sunuyor. Ön sipariş seçeneği ile 2024 serisi LG OLED evo 83G4, 83C4 veya 77G4 satın alımlarında LG StanbyMe hediye edilirken; LG OLED evo 83G4 veya 65G4 TV satın alımlarında ise LG GX Soundbar hediye ayrıcalığı sunuluyor. Kampanya kapsamında seçili modellerden ön sipariş verenler, TV’lerle birlikte StandbyMe, GX Soundbari için ücretsiz montaj ve kurulum hizmetinden ücretsiz olarak yararlanacaklar.

LG OLED evo G4 Serisi

LG’nin en son yapay zeka işlemcisi tarafından desteklenen ve geliştirilmiş yapay zeka performansıyla güçlendirilen LG OLED evo G4 serisi, daha canlı, gerçekçi görüntü kalitesiyle eşsiz bir izleme deneyimi sunuyor. LG OLED evo G4 TV'ler, resim ve ses kalitesini etkili bir şekilde artıran yeni α (Alpha) 11 AI işlemcisine sahip. OLED TV'ler için özel olarak tasarlanan işlemci, önceki versiyonuna kıyasla geliştirilmiş grafik performansı ve işleme hızı sağlıyor, böylece kullanıcılar hızlı ve gecikmesiz şekilde izleyeceklerini bulabiliyor ve seçebiliyorlar.

OLED evo G4 serisi parlaklığı yeni zirvelere taşıyor. LG'nin Maksimum Parlaklık Artırıcı teknolojisi, her pikselin parıltısını Mikro Lens Dizisi teknolojisiyle %150'ye kadar artırarak, her detayın parlamasını sağlıyor. Bu sayede aydınlık ortamlarda dahi daha parlak ve yüksek kontrastlı bir görüntü kalitesi sunuyor.

LG OLED evo C4 Serisi



LG OLED evo C4 serisi, gelişmiş yapay zeka destekli işlemcisi sayesinde izlenilen tüm içeriklerde pürüzsüz, canlı bir görüntü sunuyor. LG'nin Parlaklık Artırma teknolojisiyle donatılmış olan C4, her bir pikseli parlaklığını artırarak görüntü deneyimini üst boyuta çıkartıyor.

LG OLED evo C4, neredeyse görünmez bir çerçeveyle arka plana karışan gelişmiş ultra ince bir tasarıma sahip. Kullanıcılar TV’lerini izleme deneyimini tamamladıktan sonra da, LG OLED evo C4 TV’lerinde resim, fotoğraf ve diğer içerikleri görüntüleyerek iç mekanlarına kusursuz uyumu sağlayabiliyorlar.

2024 LG OLED evo serisindeki ön sipariş kampanyası ile ilgili daha fazla bilgi için https://www.lg.com/tr/ adresini ziyaret edin.

*Kampanya 24 Nisan – 5 Mayıs 2024 tarihleri arasında yalnızca LG Online Mağazası’ndan ön satış talebi üzerinden satın alımlarda geçerli olup, kampanya detaylarına https://www.lg.com/tr/ adresinden ulaşılabilir. Kampanya stoklarla sınırlıdır. LG Türkiye, kampanya içeriğinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

LG Electronics Hakkında:



LG Electronics, Inc. dünya genelinde neredeyse her ülkedeki varlığı ve 74.000’den fazla çalışanıyla teknoloji ve üretim alanında küresel olarak faaliyet gösteren yenilikçi bir şirkettir. 2022 yılında dünya çapındaki satış rakamı 80 Trilyon KRW olan LG, Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri, Ev Eğlence Sistemleri, Otomotiv Malzemeleri ve Profesyonel Ürünler iş birimlerinden oluşmaktadır. Ayrıca üst sınıf LG SIGNATURE ürünleri ve yapay zekaya sahip ThinQ’in yanı sıra televizyon, beyaz eşya, iklimlendirme çözümleri, monitörler, servis robotları ve otomotiv bileşenleri alanında da dünyanın lider üreticisidir. LG Electronics hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.LGnewsroom.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.