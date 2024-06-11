LG Electronics (LG), LG Showcase MEA 2024 etkinliğini Abu Dhabi’de gerçekleştirdi. "Birlikte Yeniden Keşfetmek" ana temasıyla düzenlenen etkinlik, en son yeniliklerin sergilenmesine ve paydaşlarıyla ilişkilerin genişletilmesine odaklandı. 500'ün üzerinde değerli konuğu ağırlayan etkinlik, en yeni ürünlerin uygulamalı şekilde deneyimlenmesine de imkan tanıdı. Etkinlik boyunca dikkat çeken en son model LG ev eğlence ürünleri arasında televizyonlar, ses ve oyun ürünleri yer aldı.

Etkinlik hakkında yorum yapan LG Ortadoğu ve Afrika CEO’su Il Hwan Lee, “Her ürünü müşterilerimizin günlük yaşamlarını iyileştirme hedefiyle tasarlıyoruz. LG Showcase MEA 2024 etkinlimizi de bu bağlılığın bir kanıtı olarak görüyor, amiral gemisi ürünlerimizi sergilemekten gurur duyuyoruz. Bu ürünlerin her biri, kullanıcıların eğlence deneyimini ve evlerinin iç mekanını bir üst seviyeye çıkartma ve daha iyi bir yaşam yaratma hedefimizle uyumlu olarak, tüketicilerin gereksinimleri göz önünde bulundurularak pratik yeniliklerle tasarlandı" şeklinde konuştu.





Etkinlikte LG, OLED teknolojisindeki son yeniliklerini de tanıttı. 4K video ve sesin kablosuz olarak 120 Hz'de aktarılmasını sağlayan Zero Connect teknolojisine sahip dünyanın ilk kablosuz tüketici TV'si olan amiral gemisi 97 inç LG SIGNATURE OLED M de bu yenilikler arasında yer aldı. Bu ikonik özellik, kablo kabusunu ortadan kaldırıyor ve tüm cihazların Zero Connect Box'a bağlanıp TV'den uzağa yerleştirilmesiyle kablo karmaşasından uzak, düzenli bir görüntü sağlıyor.

Etkinlikte ayrıca, kullanıcıların hareket halindeyken kolayca yanlarında taşıyabilmelerine olanak tanıyan, benzersiz bir taşıma çantası tasarımına sahip, LG'nin yenilikçi 27 inç FHD akıllı ekranı StanbyME Go da yer alıyor. Benzersiz tasarımı ve üç saate kadar ekran süresine sahip dahili piliyle mobilite sağlayan ürün, basit bir dokunuşla etkinleştirilebilen kablosuz yansıtma ve NFC gibi çeşitli bağlantı seçenekleriyle birlikte geliyor. Ekranın kendisi de dönerek kullanıcılara dikey veya yatay yönlendirme seçeneği sunuyor. Yayın seçeneklerinin yanı sıra ekran, döner tabla kaplamasıyla müzik dinlemek veya önceden yüklenmiş satranç oyunuyla satranç oynamak için de ideal. Kullanıcılar ayrıca uzaktan bile ses kontrolü aracılığıyla üniteyi kontrol edebiliyorlar. StanByME Go'nun benzersiz tasarımı, ekranı darbelerden, sıcaklık dalgalanmalarından, düşük basınçtan, tozdan, tuzlu sisten ve titreşimlerden koruyarak gelişmiş dayanıklılık vaat ediyor.





Etkinlik sırasında LG, oyun, müzik ve ev ofis gibi kategoriler için tamamen yenilenmiş bir ana ekranı masaya getiren en yeni LG webOS'u da sergiledi. Şu anda 10. yılını kutlayan akıllı işletim sistemi, yerel ortaklar da dahil olmak üzere 300 TV markasını ve 3.500 içerik ortağını kapsayacak şekilde genişledi ve MEA bölgesinde aktif kullanıcı büyümesinde 20 kat artış kaydetti.

LG ayrıca amiral gemisi TV'lerinde kullanılacak, güçlü yapay zeka özellikleri sunacak ve genel izleme deneyimini geliştirecek yeni α (Alfa)11 işlemcisini de sergiledi. Önceki modele göre dört kat daha güçlü olan bu yeni işlemci, netliği, rengi ve keskinliği iyileştirecek, ayrıca grafik performansında yüzde 70'lik bir iyileşme ve yüzde 30'a kadar daha hızlı işlem hızı sağlayacak.

LG, güçlü bas ve muazzam sesin yanı sıra cesur ve yüksek sesler sunan XBOOM hoparlör serisini sergiledi. Örneğin, sınıfının en güçlü parti hoparlörü olan LG XBOOM XL9T, patlayan bas ve yüksek notalarla 1000 W'lık muazzam bir ses üretiyor. Ayrıca piksel sanatı ve çok sayıda renk değiştiren ışıkları ile partiyi daha da renklendiriyor. Güçlü parti müziği için 200 W çıkışa sahip daha küçük versiyonu olan LG XBOOM XL5S, serinin ikonik parti aydınlatmasıyla tamamlanıyor. LG, ses ürünleri arasında, 15 saatlik pil ömrüne sahip 120W hoparlör olan XBOOM Go XG8T gibi taşınabilir hoparlörlerini de tanıttı. Bu hareket halindeyken kullanılabilen hoparlör, yalnızca sese güçlü bir etki sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda sesi daha da artırıyor ve stüdyo ışığı özelliğiyle partiyi daha da güzelleştiriyor. Etkinlikte ayrıca sırasıyla 30W çıkışlı ve 20W çıkışlı LG XBOOM Go XG7Q ve XG5S taşınabilir hoparlörler de sergilendi. IP67 sertifikasına sahip olan XG hoparlörler, bu özelliği ile dış mekanlarda mükemmel bir müzik arkadaşı haline geliyor.





Ayrıca LG, öncelikle konfor, rahatlık ve sürükleyici sese odaklanan LG TONE Fit TF7'yi de sergiledi. LG TONE Fit TF7, fitness tutkunlarına üstün bir uyum sunarak kullanıcıların dikkati dağılmadan yalnızca egzersizlerine odaklanabilmelerini sağlıyor.

Patenti beklemede olan etek şeklinde bir kancaya sahip bu kulaklık başlıkları, çeşitli dış mekan etkinlikleri için optimize edilmiş uyum ve kullanılabilirlik sunuyor. Üstün ses kalitesinin yanı sıra, bu kulaklıklar aynı zamanda sağlığa da odaklanmış durumda. Kulaklıkların yuvasına entegre edilen UVnano teknolojisi, kulak jeli yüzeylerini aktif olarak sterilize ederek daha hijyenik bir dinleme deneyimi yaratıyor.

LG Electronics ayrıca LG'nin merakla beklenen, şık ve en küçük 4K taşınabilir projektörü LG CineBeam Q'yu da sergiledi. Bu güçlü 4K lazer projektör yalnızca çarpıcı görüntü kalitesi sunmakla kalmıyor, aynı zamanda çeşitli akış özellikleri sunuyor ve minimalist tasarımı her türlü dekorasyon tarzına uyum sağlıyor.

Tanıtılan ürünlere ek, yeni LG UltraGear™ OLED oyun monitörü ve LG MyView Akıllı Monitör ile LG'nin monitörlerdeki yenilikler de izleyicileri ile buluştu.

LG UltraGear OLED oyun monitörlerinin en yeni serisi, LG'nin oyun endüstrisine olan bağlılığının gerçek bir kanıtı olarak gösteriliyor. 32 inç (model 32GS95UE), 34 inç (model 34GS95QE) ve 45 inç (model 45GS95QE) boyutlarında bulunan bu OLED oyun monitörleri, gerçek anlamda sürükleyici bir deneyim sunan oyun ekranlarının zirvesi olarak Kabul ediliyor. Dünyanın ilk VESA sertifikalı Çift Modlu oyun monitörü olan yeni 32GS95UE, tek bir tıklamayla 240Hz'e kadar 4K (3840 x 2160) ve 480Hz'e kadar Full-HD (1920 x 1080) arasında geçiş yapmasını sağlıyor. Ayrıca, monitörün içinde yerleşik titreşimli film bileşenlerini kullanarak sesi doğrudan ekrandan yansıtan LG'nin Pixel Sound teknolojisi gibi bir dizi başka özellikle birlikte geliyor.

Herhangi bir PC'ye bağlanmak zorunda kalmadan kullanılabilen, üretkenlik ve eğlence amaçlı kullanıma uygun LG MyView Akıllı Monitör de sergilendi. FHD ile 27 inç ve 4K çözünürlükle 32 inç boyutlarında sunulan bu akıllı monitörler, AirPlay 2, ScreenShare ve Bluetooth desteğinin yanı sıra LG'nin webOS yazılımını da içeriyor. Çoklu görev için tasarlanan bu monitör, tek bir ekrandan günlük işlerin yapılmasına, evdeki aygıtların kontrol edilebilmesine ve hatta en sevilen içeriklerin yayınlanmasına olanak tanıyor. Ayrıca 27SR50F, farklı zevklere hitap etmek ve her türlü ev dekorasyonuyla kusursuz bir şekilde uyum sağlamak için dört renk seçeneğiyle sunuluyor.

Dahası LG, 118 inçlik, 4K (3840 x 2160) çözünürlüklü, muhteşem Mikro LED ekran olan LG MAGNIT'i (model LSAL006) tanıttı. Mikro LED teknolojisinin parlaklığıyla benzersiz görüntü kalitesi sunan LG MAGNIT, müşterilerin ister kişisel ister profesyonel olsun, kendi alanlarının konforunda tam bir izleme keyfini yaşamalarına olanak tanıyor.

LG Electronics'in ürün yelpazesi hakkında daha fazla ayrıntı için ziyaret edebilirsiniz: www.lg.com

LG Electronics Hakkında:



LG Electronics, Inc. dünya genelinde neredeyse her ülkedeki varlığı ve 74.000’den fazla çalışanıyla teknoloji ve üretim alanında küresel olarak faaliyet gösteren yenilikçi bir şirkettir. 2023 yılında dünya çapındaki satış rakamı 84 Trilyon KRW olan LG, Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri, Ev Eğlence Sistemleri, Otomotiv Malzemeleri ve Profesyonel Ürünler iş birimlerinden oluşmaktadır. Ayrıca üst sınıf LG SIGNATURE ürünleri ve yapay zekaya sahip ThinQ’in yanı sıra televizyon, beyaz eşya, iklimlendirme çözümleri, monitörler, servis robotları ve otomotiv bileşenleri alanında da dünyanın lider üreticisidir. LG Electronics hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.LGnewsroom.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.