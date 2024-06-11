LG Electronics (LG), müzik yayınlarından hoşlanan kullanıcılar için akıllı TV'lerinde yeni ve heyecan verici bir özellik sunuyor. OLED modelleri ve Dolby Atmos özellikli QNED modelleri de dahil olmak üzere LG Smart TV'ler,1 Apple Music'ten Dolby Atmos özellikli Uzamsal Sesi destekleyen ilk TV'ler oldu. Mayıs başı itibariyle kullanıma sunulan çığır açıcı müzik deneyimi, etkileyici sesiyle dinleyicileri büyülüyor ve müzik dinleme keyfini yeni boyutlara taşıyor.

Bu olağanüstü dönüm noktasını kutlamak için LG, dünya çapındaki LG Smart TV kullanıcılarına üç aylık Apple Music'i ücretsiz olarak sunuyor.2 3 aylık ücretsiz deneme, webOS 4.0 ve üstünü çalıştıran uyumlu LG Akıllı TV'lerin (2018 modelleri ve üzeri) ve yaşam tarzı ekran modelleri StanbyME, StanbyME Go ve MyView Smart Monitor'ün Apple Music uygulamasında bulunuyor.

Apple Music, abonelerin 100 milyondan fazla şarkıyı ve ustalıkla seçilmiş 30.000 çalma listesini dinlemesine olanak tanıyan devasa bir kitaplığa sahip, reklamsız bir yayın hizmeti olarak sunuluyor. Apple Music ayrıca canlı video yayını, gösteri sonrası video oynatımı, canlı kaydedilmiş albümler ve gösteri öncesi sanatçılarla özel röportajlar içeren bir seri olan Apple Music Live gibi bir dizi özel içerik de sağlıyor. LG Smart TV kullanıcıları, Apple Music'e sesli komutla, LG İçerik Mağazası'ndan, Uygulamalardan veya Ana Ekrandaki Muzik Hızlı Kartı3 aracılığıyla zahmetsizce erişebiliyorlar.

Dolby Atmos formatında sunulan müzik, çok boyutlu sesle yüksek düzeyde netlik ve derinlik sunarak ses deneyimini daha da zenginleştiriyor. Apple Music, Dolby Atmos parçalarını uyumlu LG Akıllı TV'lerde otomatik olarak oynatıyor ve Dolby Atmos özellikli LG soundbar modelleriyle eşleştirildiğinde ses, dinleyicileri bir üst seviye dinleme deneyimine kaptırmak için uyum sağlıyor. Üstelik uygulanan ses yüksekliği normalleştirme algoritması sayesinde, kullanıcılar Dolby Atmos parçalarını dinlemeye geçtiğinde ses düzeyini ayarlamalarına gerek kalmıyor.

Kullanıcılar, Dolby Atmos tarafından desteklenmeyen LG Akıllı TV'lerde bile Dolby Atmos LG soundbar'a bağlanarak büyüleyici Dolby Atmos sesinin keyfini çıkarabiliyorlar.4 LG Akıllı TV'ler ayrıca Dolby Atmos'un keyfini çıkarmak için Bluetooth aracılığıyla doğrudan Apple AirPod'a veya diğer Apple cihazlarına da bağlanabiliyor.

Dolby Atmos'ta kullanılabilen şarkılar ve albümler, Apple Music'te albümün ayrıntı sayfasında bir rozetle açıkça etiketlenmiş durumda. Müzik severler, Apple Music'in özenle seçilmiş geniş çalma listeleri sayesinde Dolby Atmos'ta bulunan favori şarkılarını kolayca keşfedebiliyorlar.

LG Electronics Ev Eğlence Sistemleri Şirketi Platform İşinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Chris Jo, "LG TV'lerde Apple Music aracılığıyla Dolby Atmos'un kullanıma sunulması, büyük ekranda müzik dinleme şeklimizi değiştiriyor. LG, dünya çapındaki müzik tutkunları için içerik akışı deneyimini yükseltmeye kendini adadı ve cihazlar arasında kolay erişim ve mükemmel müzik deneyimi sunmaya devam edecek."

LG, sürükleyici ses ve geniş içerik yelpazesiyle ses deneyimini yükseltmeye devam ediyor. LG Smart TV kullanıcıları, kullanımı kolay webOS platformu aracılığıyla yeni özellikleri ve hizmetleri keşfedebiliyor.







1 Dolby Atmos özellikli Apple Uzamsal Ses, 2018'den 2024'e kadar piyasaya sürülen LG OLED TV modellerinde ve QNED TV modellerinde Q90T ve üzeri mevcuttur.

2 Promosyon 137 pazarda 30 Nisan'da, İngiltere'de ise 1 Eylül'de başlayacak. Promosyon tüm pazarlarda 29 Nisan 2025'te sona erecek.

3 Müzik Hızlı Kart, LG 2022 TV'lerde (4K ve 8K OLED, QNED), 2023 ve 2024 TV modellerinde (UHD ve üzeri modeller) mevcuttur.

4 Özellik, 2024 modelleri gibi Dolby Atmos destekli LG soundbar ile eşleştirildiğinde kullanılabilir: S95TR, S90TY, S90TR, S77TY, S75TR, S70TR, S70TY, TV uyumlu modeller SG10TY, SC9S; 2023 modelleri: SE6S, S77S veya 2022 modelleri: S95QR, S90QY, S80QR, S80QY, S75Q



LG Electronics Hakkında:



LG Electronics, Inc. dünya genelinde neredeyse her ülkedeki varlığı ve 74.000’den fazla çalışanıyla teknoloji ve üretim alanında küresel olarak faaliyet gösteren yenilikçi bir şirkettir. 2023 yılında dünya çapındaki satış rakamı 84 Trilyon KRW olan LG, Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri, Ev Eğlence Sistemleri, Otomotiv Malzemeleri ve Profesyonel Ürünler iş birimlerinden oluşmaktadır. Ayrıca üst sınıf LG SIGNATURE ürünleri ve yapay zekaya sahip ThinQ’in yanı sıra televizyon, beyaz eşya, iklimlendirme çözümleri, monitörler, servis robotları ve otomotiv bileşenleri alanında da dünyanın lider üreticisidir. LG Electronics hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.LGnewsroom.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.





