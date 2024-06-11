LG Electronics (LG) enerji tasarruflu, ev ve kurumsalda kullanıma uygun en yeni ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme (HVAC) çözümlerini, İtalya’daki Mostra Convegno Expocomfort (MCE) 2024’te tanıttı. Yıl boyu keyifli bir iç mekân ortamı sunan yeni DUALCOOL™ konut iklimlendirme ünitesi, ısı pompası çözümleri ve düşük Küresel Isınma Potansiyeline (GWP) sahip soğutucu akışkanlar kullanan ticari hidronik çözümler tanıtılan ürünler arasında yer aldı.

Konforlu Hava Akımına Sahip Yeni Klimalar

MCE 2024’te bulunan LG standının ”Konut Alanı” kısmında yer alan ”Ev Galerisi” bölümünde ziyaretçiler, LG’nin “içmekan uyumlu” tasarımıyla yeni DUALCOOL klimasının neden bu denli özel olduğunu bizzat deneyimleme fırsatı buldu. Soft Air™ ve DUAL Vane™ ile donanımlandırılmış bu klimalar ileri düzey konfor sunuyor. Soft Air kişiselleştirilmiş ve dolaylı yoldan üflenen dinlendirici esintiyi kullanıcıları ile buluştururken, yenilikçi DUAL Vane sistemi sıcak ve soğuk havanın farklı yönlere iletilerek ortamda arzulanan hava kalitesinin hızlıca ve etkili bir biçimde sağlanmasını olağan kılıyor. Avrupa piyasası için tasarlanmış olan DUALCOOL, efektif ısıtma ve soğutmayı sağlamak için teknoloji harikası DUAL Inverter Heat Pump Compressor™’ı kullanıyor. Enerji tasaarrufu sağlamaya yönelik tasarlanan başka bir donanım olan kW Manager™, kullanıcıların elektrik kullanım hedefleri belirlemesine ve klimalarının tahmini elektrik kullanımına ThinkQ™ uygulaması üzerinden ulaşabilmelerini sağlıyor. Alanda yer alan bir diğer klima olan ARTCOOL™, dinamik medya ve gözalıcı görsellerin ThinQ uygulaması üzerinden ayarlanarak LCD ekranında sergilenmesine olanak tanıyor.

Farklı Alan ve Yaşam Tarzları İçin Konutlara Uygun HVAC Çözümleri

LG’nin standındaki Havadan Havaya Konut Çözümleri bölümünde; Multi Split serisina ait geniş bir çözüm yelpazesi sunuldu. Seride yeni, duvara sabitlenen DUALCOOL klima ve farklı montaj senaryolarına uyum sağlayabilen iç mekân klima üniteleri de yerini aldı. Ek olarak, ziyaretçiler firmanın konut uygulamaları için geliştirilmiş Değişken Debili Soğutucu Akışkan (VRF) çözümünü inceleyebildiler. Konut uygulamalarına örnek olarak gösterilen Multi V™, Hydro Kit (İntegre Su Tankı) ile birlikte kullanıldığında elde edilen kusursuz birleşim dengeli ısıtma, soğutma ve sıcak su kaynağı sağlıyor.

Havadan Suya Konut Çözümleri bölümünün gözdeleri arasında LG Therma™ R290 Monoblok Havadan Suya Isı Pompası (AWHP) ve bir dizi orta ila büyük boy ısıtma çözümü yer aldı. Tek bir ailenin yaşadığı konutlar için ideal olan R90 Monoblok güçlü performansını eş derecede güçlü bir tasarımla buluşturuyor. LG’nin farklı iç ve dış mekân ünitelerinden olan Control Unit, Combi Unit ve Hydro Unit’in her biri R290 Monobloc ile uyumlu çalışabiliyor. Birbirinden farklı çözümler sunan ve tam bir uyum içinde çalışabilen bu dizilim LG’nin farklı montaj ortamları için çözüm üretebilmekteki rakipsiz kabiliyetini gösteriyor. Buna ek olarak, LG’nin yüksek verimliliğe sahip ısı pompası çözümleri yeni ve eski tüm konutların - birden fazla ailenin ikamet ettiği konutlar da dahil olmak üzere - ihtiyaçlarını karşılamak üzere farklı kapasitelerde sunuluyor.

Daha Sürdürülebilir Bir Çözüm İçin Ev İçi Enerji Platformu

Havadan Suya Konut çözümleri bölümünde ziyaretçiler LG’nin Ev Enerji Platformu aracılığıyla ev içerisinde nasıl daha sürdürülebilir çözüm yarattığını öğrendiler. LG Therma V R290 Monoblok ve Enerji Depolama Sistemi (ESS)’yi bir araya getiren bu engin çözüm ev halkının karbon ayak izini azaltmaya yardımcı oluyor. Üstelik bünyesindeki ısı pompaları solar enerji benzeri yenilenebilir enerji kaynakları ile buluştuğunda karbon emisyonlarını ciddi ölçüde azaltabiliyor. Enerji Depolama Sistemi ev içinde yenilebilir enerji kaynaklarını daha verimli bir biçimde kullanmayı yenilikçi bir şekilde sunmanın yanında bir elektrik kesintisi durumunda yedek enerji kaynağı olarak da kullanılabiliyor. ESS ayrıca LG ThinQ uygulamasının uzantısı olan LG ThinQ Energy uyumlu. Uygulama aracılığı ile kullanıcılar enerji kullanımından akıllı ürünlerin ve HVAC sistemlerinin hepsini telefonlarından kontrol etmeye olanak sağlıyor.

Multi V™ Aracılığıyla Yapılan Gelişmiş Hidrolik Çözümleri

Ticari bölgede ana kahramanlar gelişmiş hidrolik çözümler sunan Multi V i,Inverter Scroll Chiller ve farklı Hydro kit’ler oldu. Multi V, LG yapay zeka motoru ile akıllı bakım sunuyor. Bakım, enerji kullanımını azaltmak için mekansal ve durumsal öğrenim kullanıyor. İstikrarlı sıcaklık kondisyonları kullanıcıların güvenliği ve onlar için optimal sıcaklıklar sağlanması olmazsa olmaz olarak tanımlanıyor. Bunun gerçekleşmesi için Ev içi Yapay zeka anlık durum ve koşullara göre otomatik bir biçimde ısı ayarlaması sağlıyor. Yapay zekanın kullanıcıya başka bir katkısı ise genel enerji tüketimini ayarlayarak normalde harcanacak enerji miktarını daha az seviyelere çekip genel tüketimi azaltmak.

Ticari Bölge ayrıca LG’nin yenilikçi ısı geri kazanım ünitesi, R32-refrigerant ünitesinin güvenliğini güçlendirmek için çözüm sunmasının yanı sıra VRF’yi de ziyaretçilerin ilgisine sundu. Ziyaretçiler Artırılmış Gerçeklik (AR) özelliğini kullanarak DUALCOOL ve 4 yollu kasetlerin sağladığı hava akışını deneyimlediler. Son olarak burada, LG’nin sektörün lideri ünite parçaları, verimi yüksek ve dayanıklı kompresörleri de sergilendi.

LG İklimlendirme Çözümleri İş Biriminin Başkanı James Lee; MCE 2024’de gösterilen LG’nin en son teknolojiye sahip, konut ve iş yerlerinde kullanılan HVAC çözümlerinin konforlu ev içi ortamı sağladığını ve bunları verimli, zekice ve rahatça kontrol edilebilecek bir şekilde yapıldığını söyleyerek “Yüksek verim içeren çözümler, hava akışı kontrol teknolojileri ve çekirdek kompresör teknolojileri kullanarak hem konutlarda hem de iş mekanlarında konfor ve optimal sıcaklık sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

1 Therma V R290, havadaki ısıyı enerji kaynağı olarak kullanarak, geleneksel kazanlara kıyasla karbon emisyonlarını yüzde 93'e kadar azaltır. Karbon emisyon oranları yalnızca alan ısıtma için hesaplanmıştır. EN14825 iklim verileri kullanılıyor ve Fransa'daki ortalama sıcaklıklara dayalı olarak 35 santigrat derece sıcaklıkta çalışmayla yıllık 4.910 çalışma saati varsayılıyor. Haziran 2023 enerji fiyatları ve 2022 yılı AB enerji sektörünün karbon yoğunluğu baz alınarak yapılan hesaplamalarda, gaz kazanı CO2 emisyonunun hesaplanmasında 56,1 t-CO2/TJ dikkate alınmıştır.

2 Alman Isı Pompası Birliği'ne göre, ısıtma sistemlerinin yıllık CO2 emisyonları güç kaynağına bağlı olarak önemli ölçüde değişiklik göstermektedir. Bir ısı pompası yenilenebilir enerjiyle çalıştırıldığında emisyonlar 0,09 ton kadar düşük oluyor; bu da kaydedilen en düşük miktar; geleneksel enerjiyle çalışan ısı pompalarının kullanılması ise 1,35 ton emisyona neden oluyor. (Almanya'dan örnek rakamlar, 2020; 4 kişilik, 200m2 daire ve Alman Isı Pompası Birliği'nden alınmıştır, https://waermepumpe-bwp.de/co2-neutral-heizen/)

3 ThinQ Energy, LG ThinQ uygulamasının kapsamlı bir özelliğidir. Uygulamanın adı ve özelliğin kullanılabilirliği modele ve bölgeye göre değişebilir.

LG Electronics Hakkında:



LG Electronics, Inc. dünya genelinde neredeyse her ülkedeki varlığı ve 74.000’den fazla çalışanıyla teknoloji ve üretim alanında küresel olarak faaliyet gösteren yenilikçi bir şirkettir. 2023 yılında dünya çapındaki satış rakamı 84 Trilyon KRW olan LG, Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri, Ev Eğlence Sistemleri, Otomotiv Malzemeleri ve Profesyonel Ürünler iş birimlerinden oluşmaktadır. Ayrıca üst sınıf LG SIGNATURE ürünleri ve yapay zekaya sahip ThinQ’in yanı sıra televizyon, beyaz eşya, iklimlendirme çözümleri, monitörler, servis robotları ve otomotiv bileşenleri alanında da dünyanın lider üreticisidir. LG Electronics hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.LGnewsroom.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.