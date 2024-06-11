LG Electronics (LG), Appliance & Electronics World Expo (AWE) 2024'te son teknolojiye sahip ev aletlerini ve ilgili teknolojilerini sergiliyor. LG, Çin'in en büyük e-ticaret şirketlerinden biri olan Jingdong (JD) ile işbirliği içinde, yerel tüketicilerin JD'nin çevrimiçi mağazasından satın alabilecekleri bir dizi birinci sınıf ev aletlerini de sunuyor.

'LG ile Yaşam Tarzınızı Yükseltin' teması altında şirket, yenilikçi cihazlarının mümkün kıldığı gelişmiş ev yaşam tarzını tanıtıyor. Geniş sergide, “LG x JD Alliance” alanı, “LG Innovation Tech” alanı, “Yaşam Tarzınızı Yükseltin” alanının yanı sıra LG ThinQ™ Home, MoodUP™ Bridge, İklimlendirme Çözümleri, Çamaşırhane Çözümü ve Trendy Mutfak bölgesi yer alıyor.

LG x JD Alliance bölgesi, JD'de satışa sunulacak çığır açan cihazların yanı sıra LG'nin küresel ev aletleri pazarında önemli bir oyuncu olmasına yardımcı olan ileri teknolojileri öne çıkarıyor. AWE'nin birinci gününde LG ve JD, en yeni WashTower™, LG Styler™, InstaView™ buzdolapları, klimalar, 77 inç ve 83 inç OLED TV'ler gibi ev çözümlerini sergileyen canlı yayınlar için bir araya geldi.

“Yaşam Tarzınızı Yükseltin” temalı bölgede LG, gerçekçi ve şık bir şekilde döşenmiş mutfak, çalışma ve oturma odası ortamlarına kusursuz bir şekilde entegre edilen ev aletleriyle uyumlu 'Fix & Max' konseptini sergiliyor. Ziyaretçiler ayrıca şirketin göz alıcı ev aletlerinin evde yaşamı daha iyi hale getirme vizyonunu nasıl hayata geçirdiğini kendi gözleriyle görebiliyorlar. Bunu, mutfak, oturma odası, çalışma alanı, giyinme odası ve balkon gibi alanları LG ürünleriyle düzenleyerek deneyimleyebiliyorlar.

LG ThinQ Home bölgesi, devrim niteliğindeki LG ThinQ UP'un sağladığı akıllı ama zarif bir şekilde basit ev aletleri yönetimi deneyimini sergiliyor. Kullanımı sezgisel olan en yeni ThinQ UP platformu, ister ürünleri açıp kapatmak, ister şirketin akıllı cihazlarında bulunan birçok özel döngüden birini seçmek olsun, cihazların kontrol edilmesini ve yönetilmesini kolaylaştırıyor.

Canlı, dinamik renkleriyle MoodUP Bridge, AWE 2024'teki LG standına gelen ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi. İlk olarak 2023'te tanıtılan MoodUP özellikli LG buzdolapları, LG ThinQ uygulaması kullanılarak yönetilebilen, rengi değiştirilebilen LED kapı panellerine sahip.

İklimlendirme Çözümleri bölümünde ziyaretçiler, PuriCare AeroTower™, AeroFurniture ve LG PuriCare Objet Koleksiyonu HydroTower da dahil olmak üzere LG'nin tüm hava bakım cihazları serisini deneyimleyebiliyor.

LG İnovasyon Teknolojisi bölgesi, LG'nin en yeni Direct Drive Motor™ teknolojisiyle donatılmış çamaşır ve kurutma makinelerine odaklanıyor. Kullanıcıların çamaşırlarının bakımını akıllıca yapan AI DD, her yükün ağırlığını, kumaş yumuşaklığını ve yıkanan kumaş türlerini algılıyor, ardından gelişmiş temizleme performansı ve giysilerin korunması için ideal döngüyü otomatik olarak belirliyor*. Bu arada ziyaretçiler, LG Styler'ın geçmişini ve yeni LG Styler'ın gelişmiş giysi bakım çözümlerini görebiliyor.

Ziyaretçiler, LG'nin akıllı entegre giysi bakım çözümlerini ve yüksek performanslı mutfak cihazlarını Çamaşırhane Çözümü ve Trendy Mutfak bölgesinde bulabiliyor. Çamaşırhane Çözümü bölgesinde ziyaretçiler, LG'nin çamaşır makinesi, kurutucu, giysi bakımı çözümü ve ütülemeden oluşan akıllı giysi bakımı çözümünü görebiliyor. Trendy Kitchen bölgesinde Essence White ve Matte Black gibi sade, dekor dostu kaplamalara sahip çeşitli InstaView buzdolapları serisi bulunuyor.

Ziyaretçiler, LG Objet Collection serisinin benzersiz ve büyüleyici estetiğini sunan LG Objet Collection™ bölgesinde şirketin standını gezmeye devam edebiliyor.

Şirket, genç ziyaretçileri hedefleyerek, tüketiclierin LG ürünlerini bizzat deneyimleyebilecekleri benzersiz alanlar kurdu. IT Gaming Zone, ziyaretçilere LG UltraGear OLED oyun monitörleri ve LG gram Pro dizüstü bilgisayarlarda gerçek oyunlar oynama şansı sunuyor. Kamp & Rahatlama Alanı, Çin'de ilk kez piyasaya sürülen LG StanbyMe Go ve LG CineBeam Q gibi ürünlerin yer aldığı interaktif bir açık hava yaşam alanı olarak dikkat çekiyor. Ayrıca 163 inçlik Mikro LED olan LG MAGNIT, yüksek kaliteli görüntüsüyle ziyaretçileri büyülemenin yanı sıra B2B müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için özelleştirilebilir büyük ölçekli ekranlar da sunuyor.

LG Electronics Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Şirketi Başkanı Lyu Jae-cheol, “AWE 2024'te yenilikçi ev aletlerimiz ve teknolojilerimiz ile Çinli müşterilerimize gelişmiş bir yaşam tarzını tanıtmaktan heyecan duyuyoruz. LG, her müşterinin benzersiz zevklerini, tercihlerini ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek akıllı yaşam çözümleri sunmaya devam edecek” şeklinde konuştu.

* Intertek tarafından LG çamaşır makinesi modeli F4Y7RYW0W'de AI Yıkama döngüsünün sonuçlarının 3 kg yük ile Pamuklu döngüsüyle karşılaştırılması üzerine test edilmiştir. Steam seçeneği seçildiğinde AI algılama etkinleştirilmez. Sonuçlar yük kompozisyonuna ve çevresel faktörlere bağlı olarak farklılık gösterebilir.

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