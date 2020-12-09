LG K Serisi ile Sinema Salonları Ceplere Taşınıyor





LG’nin K Serisi telefonlarından Full Vision özellikli geniş ekranları ile öne çıkan K41s ve K61, gelişmiş multimedya özellikleriyle sinema salonunu ve oyun konsolunu ceplere taşıyor.

LG Electronics (LG), K serisi ile cepte sinema ve oyun keyfi yaşatıyor. Serinin öncü telefonlarından LG K41s ve LG K61, süper keskin 6,5 inç FullVision ekranı, uzun ömürlü bataryası ve DTS-X 3D sinematik ses sistemi ile, kullanıcıların en heyecan verici filmleri bile akıcı şekilde, sanki sinema salonundaymışçasına izlemelerine, en aksiyonlu oyunları kesintisiz oynamalarına olanak tanıyor.

Büyük Ekran, Tam Hakimiyet

Mobil telefonun Full Vision, 6,5 inçlik ekranı, daha büyük ekranda film izlenmesine ve oyun oynanmasına olanak tanıyarak kullanıcıların tüm detaylara hakim olmasını sağlıyor. Performanstan ödün vermeden en hareketli oyunların bile oynanmasına imkan tanıyan LG K41s ve LG K61, film ve oyunları sürükleyici hale getiren en önemli özelliklerden biri olan ‘ses’le de ön plana çıkıyor.

Filmleri izlemeye, oyunları oynamaya değer kılan ses kalitesini telefona taşıyan LG K41s ve LG K61, DTS-X ile, izleyicilerin kendini aksiyonun içindeymiş gibi hissetmesini sağlıyor. LG K41s ve LG K61 kullanıcıları, en hafif fısıltıları, yoğun patlamaları ve hatta ayak seslerini bile dinamik bir netlikle duyuyor.

Uzun pil ömrüyle dikkatleri çeken, 4.000 mAh’lik bataryaya sahip olan LG K41s ve LG K61, oyun ve film severlerin şarj derdi yaşamadan, keyiflerini bölmeden, diledikleri yerde diledikleri kadar film izlemelerini ve oyun oynamalarını mümkün kılıyor.

Temel Özellikler:

LG K41s

Çip: 2.0 GHz Octa-Core

Ekran: 6.55 inç 20:9 HD+ FullVision Ekran

Hafıza: 3GB RAM / 32GB ROM / microSD (2TB`e kadar)

Kamera: Arka: 13MP Standart Kamera / 5MP Süper Geniş Açılı Kamera / 2MP Makro Kamera / 2MP Derinlik Kamerası Ön: 8MP Standart Kamera

Pil: 4,000mAh

Boyut: 165.7 x 76.4 x 8.2mm

Network: LTE / 3G / 2G

Bağlanabilirlik: Wi-Fi / Bluetooth 5.0 / NFC / USB Type-C

Renk: Titanyum

Diğer: AI (Yapay Zeka Destekli) Kamera / DTS: X 3D Sinematik Ses Sistemi / Google Assistant / Google Assistant Düğmesi / Google Lens / Parmak İzi Okuyucu / MIL-STD 810G Amerikan Askeri Dayanıklılık Sertifikası

LG K61