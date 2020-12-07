Şampiyonların Tercihi LG UItraGear Monitörler





Dünyanın en hızlı oyuncuları ve Esporun şampiyonları LG UItraGear Monitörleri tercih ediyor.

LG Electronics'in (LG) yeni LG UItraGear Monitörler, oyun severler ve profesyonel Espor oyuncuları tarafından tercih ediliyor. Dünyanın ilk 4K IPS 1 ms (GtG) Oyun Monitörü olan LG UltraGear 27GN950, 27 inç-68 santimetrelik ekranıyla da oyun severleri en heyecanlı maceraları bire bir yaşamaya davet ediyor.

Öte yandan 4K UHD çözünürlüğe sahip bu monitör, DCI-P3 renk gamının yüzde 98'ini ve 10 Bit rengi kapsıyor. Ürün, Esporcular ve oyuncuların yanı sıra profesyonel yaratıcı çalışmalar için de tatmin edici bir çözüm olarak ön plana çıkıyor.

Bir futbolcu ya da basketbolcu için ayakkabı, top, forma gibi spor ekipmanları başarılı olabilmesi için son derece önemli. Bir Esporcunun da başarılı olabilmesi için ekipmanlarının en üst seviye ve kalitede olması gerekiyor. Bu ekipmanların başında da doğal olarak monitörler geliyor. Bir Esporcunun oynadığı oyunun tüm detayları göremediği, rakibinin hareketlerini gözleyemediği bir monitör ile başarılı olması oldukça zor.

Dünyada İlk, Hızda Birinci

Üstün renk kalitesini mükemmel hızla buluşturmayı başaran UltraGear 27GN950 dünyanın ilk 4K IPS 1 ms (GtG) oyun monitörü olarak Espor dünyasına hızlı bir giriş yapıyor. 144 Hz'lik ultra yüksek hıza,‘overclock’taise 160hz sahip olan UltraGear 27GN950-B, Esporcuları daha önce hiç yaşamadıkları hızlar ve oyun deneyimine davet ediyor. 144 Hz'lik ultra yüksek yenileme hızı, Esporcuların ve oyuncuların sonraki kareyi hızlı ve sorunsuz bir şekilde görmelerini sağlıyor. Bu sayede oyuncular rakiplerine hızlı tepki verip kolayca hedefe nişan alabiliyor.

LG ULtraGear 27GN950-B ayrıca NVIDIA onaylı G-SYNC® uyumluluğuna da sahip. NVIDIA tarafından test edilen ve resmi olarak doğrulanan G-Sync® uyumluluğu sayesinde monitör, ekran yırtılmasının önüne geçip takılmayı en aza indirerek Esporculara daha sorunsuz ve daha hızlı bir oyun deneyimi de sunuyor.

Görselin Yanında Ses de Önemli

Esporcuların mücadele sırasında rakiplerini görerek analiz etmelerinin dışında oynadıkları oyuna ya da Espor platformuna bağlı olarak rakiplerini duyarak da avantaj sağlamaları gerekebiliyor. Ses senkronizasyonu moduna sahip LG ULtraGear 27GN950-B, oyundaki dinamik seslere göre yanıp sönerek Esporcunun sürekli olarak oyunda kalmasını ve rakipleri karşısında üstünlük kurmasını sağlar. Ayrıca monitör sahip olduğu Sphere Lighting 2.0 özelliği ile göz yorgunluğunu azaltırken Esporcuyu da oyunun derinliklerine çeker.

Şık Tasarımıyla da Fark Yaratıyor

Oyun monitörleri artık birer aksesuar olarak da nitelendiriliyor ve bulundukları ortama şık ve göz alıcı tasarımlarıyla renk katıyorlar. LG ULtraGear 27GN950-B göz alıcı tasarımı geliştirilmiş V kanatlı stand ve dar çerçevesiyle Esporcuların oyun deneyimini geliştirmesine yardımcı oluyor. Ekranın sahip olduğu eğimi, yüksekliği ve ekseni değiştirmek için ayarlanan ekran tabanı, Esporcuların fiziksel özelliklerine göre kişiselleştirilebilir ayar olanağı sunuyor.

Bazı Temel Özellikler:

Ekran Tipi: Nano IPS

Ekran Boyutu: 27-inch-68cm

Çözünürlük: 4K UHD (3,840 x 2,160)

Yenilenme Oranı: 144Hz

Tepki Süresi: 1ms GTG

HDR: VESA DisplayHDR 600

Adaptive Sync : NVIDIA G-SYNC Compatible

Bağlantı: HDMI x 2 / DP x 1 / USB 3.0 / H/P out (Maxx Audio)