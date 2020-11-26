Ankara’nın En Büyük LG Brand Shop’u Açıldı





2020 yılı itibariyle Türkiye’deki mağazalarına yenilerini ekleyen Teknoloji Lideri LG, yatırımlarına devam ederek Ankara’nın en büyük LG Brand Shop’unu Kentpark AVM’de açtı.

LG’nin teknoloji merkezi niteliği taşıyan mağazasında özel bir deneyim alanı da bulunuyor. Tüketicileri geleceğin teknolojileri ile buluşturan LG ThinQ Deneyim alanında, birbiriyle konuşan cihazlardan uzaktan yönetilebilen beyaz eşyalara, kişisel asistan görevi gören TV’lere kadar yeni nesil teknolojiler sergileniyor.

Küresel salgın döneminde yaptığı yatırımları hız kesmeden sürdüren LG Electronics (LG), Ankara Kentpark Alışveriş Merkezi’nde, Ankara’nın en büyük LG Brand Shop’unu açarak Ankara ve çevre illerdeki tüketicilerini son teknolojik ürünlerle buluşturdu. Hizmete giren mağazada, başta LG markalı TV, buzdolabı, çamaşır makinesi, kurutma makinesi ve bulaşık makinesi olmak üzere, klima, ses sistemleri ve hoparlörler bulunuyor. Ankara Kentpark AVM’de bulunan LG Brand Shop’un bir başka özelliği ise, içerisinde bulunan LG ThinQ Deneyim Alanı (LG ThinQ Experience Zone) ile tüketicileri geleceğin teknolojileri ile buluşturması.

Geleceğin Yaşam Tarzı LG ThinQ Deneyim Alanında

Ankara Kentpark Alışveriş Merkezi’nde bulunan mağazada yer alan LG ThinQ Deneyim Alanı’nda, LG ThinQ teknolojisi sayesinde birbiriyle konuşan ve uzaktan yönetilebilen LG ürünleri sergileniyor. Bu ürünlerin en dikkat çekenleri arasında; kapıyı açmadan üzerindeki ekran yardımıyla içerisindekileri gösteren buzdolabı LG InstaView, iki farklı çamaşırı, iki farklı bölmede tek seferde yıkayabilen LG TwinWash çamaşır makineleri ve yapay zekaya sahip TV’ler yer alıyor.

LG ThinQ ile Birbiriyle Konuşan Ev Aletleri

Yapay zekaya sahip ürünlerini ve IoT özelliklerini tek bir vizyonda bir araya getiren LG ThinQ teknolojisi, ürünlerin birbirleriyle iletişim kurmasını ve kullanıcıların hayatlarını kolaylaştırmalarını sağlıyor.

LG’nin ThinQ platformu sayesinde, ev sahipleri, çamaşır makinelerinden klimalara, buzdolaplarından televizyonlarına kadar çeşitli ev ürünleriyle etkileşimde bulunabiliyor. Örneğin ev sahipleri, uygulama ile çamaşır makinelerini uzaktan harekete geçirebiliyor, klimayı işten dönmeden önce 5 dakika önce çalışacak şekilde programlayabiliyor. Uygulama bunlarla da sınırlı kalmıyor, buzdolabının içerisindeki tazeliğini kaybeden ürünlerle ilgili uyarı veriyor ya da akşam yemeği hazırlandıktan sonra hava temizleyiciyi harekete geçiriyor. LG ThinQ, aynı cihazları birbirinden değişik şekillerde kullanan evdeki farklı kullanıcılarla senkronize olarak çalışıyor. Her bir kullanıcının neyi sevdiğini ve nasıl davrandığını inceliyor ve evdeki her bir kişi için kişiselleştirilmiş deneyimler sunuyor. LG’nin ThinQ platformu, her bir cihazın sorunlarının nasıl giderileceği ve kolaylıkla yönetileceği konusunda da öneriler sunuyor. Örneğin; çamaşır makinesinin içinin iyice temizlenmesi gerektiğini veya ev sahibinin çok fazla deterjan kullandığını söyleyebiliyor, gerektiğinde kendiliğinden teknik servisi arayarak kayıt oluşturabiliyor.

Yapay zekaya sahip LG ThinQ AI platformu, 2020 model LG OLED ve Nanocell TV’lerin ses komutu ile kontrol edilebilmesini sağlıyor. LG ThinQ ayrıca, her TV'nin kullanıcısının istek ve tercihlerine göre dinlemesini, düşünmesini, cevaplamasını ve gelişmesini sağlıyor. Böylelikle kullanıcılar, bir TV’den ötesine sahip oluyor.

Teknoloji merkezi niteliği taşıyan Ankara Kentpark AVM LG Brand Shop, akıllı geleceğin örneği ürünleri bir arada sunuyor. Haftanın 7 günü 10:00 – 20:00 saatleri arasında hizmet verecek LG Brand Shop, tüm tüketicileri LG ThinQ deneyim platformu ile geleceğe taşıyor.