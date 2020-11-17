LG, XBOOMGo Test Grubu Belirlendi





LG, Ekim ayında başvuru sürecini başlattığı LG XBOOMGo test grubunu belirledi.

“Neden XBOOMGo test takımında olmak istiyorsun?” sorusuna en uygun cevabı verenler arasından seçimi yapılan 20 kişi, Kasım ayı boyunca ürünü test edecek.

Test grubundaki tüketiciler, MERIDIAN teknolojisi destekli LG XBOOMGo serisi hakkındaki yorumlarını ve ürünle ilgili çektikleri fotoğraf ve videoları lgxboomgo internet sitesinde yayınlayacak ve deneyimlerinden herkesin faydalanmasını sağlayacak.

http://lgxboomgo.com/ adresine kayıt olup “Neden LGXBOOMGo test takımında olmak istiyorsun?" sorusuna en uygun cevabı veren katılımcılar arasından seçilen 20 kişi, Kasım ayı itibariyle LG XBOOMGo taşınabilir Bluetooth hoparlörlerini denemeye başlayacak. LG Electronics (LG), test grubunda yer alıp LG XBOOMGo taşınabilir Bluetooth hoparlörü deneyimleyecek 20 kişiyi belirledi.adresine kayıt olup “Neden LGXBOOMGo test takımında olmak istiyorsun?" sorusuna en uygun cevabı veren katılımcılar arasından seçilen 20 kişi, Kasım ayı itibariyle LG XBOOMGo taşınabilir Bluetooth hoparlörlerini denemeye başlayacak.

Ay boyunca ürünü test edip, ürünle ilgili her türlü deneyimlerini, diğer tüketicilerin de faydalanması amacıyla, lgxboomgo internet sitesinde yayınlayacak olan test grubu üyeleri, daha sonra LG XBOOMGo ile çektikleri yaratıcı fotoğraf ve videolarını da yine lgxboomgo internet sitesinde paylaşacaklar.

Kaliteli Müzik Her Yerde

Kullanıcıların istedikleri her an, her yerde kaliteli müzik dinleyebilmeleri için tasarlanan LG XBOOMGo serisi taşınabilir Bluetooth hoparlörler mükemmel bir ses deneyimi sunuyor. Meridian teknolojisine sahip LG XBOOMGo serisi, derin basların, zengin tonların ve net vokallerin dinlemesini sağlıyor. Sound Boost özelliği ile de, ses gücünü artırarak ses alanını genişletiyor ve tam bir parti atmosferi yaratıyor. Yuvarlak hatlı dizaynı, woofer ışıklandırmaları, şık kauçuk kaplamasıyla gözlere hitap eden XBOOMGo serisi, pasif radyatörler ve Woofer'lar titredikçe yanıp sönen halka şeklindeki ışıklarla ortamı daha da canlandırıyor.