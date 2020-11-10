LG Türkiye’den Öğrencilere Kırtasiye Yardımı

LG Türkiye, 2018-2019 öğretim yılı itibariyle kardeş okul ilan ettiği Kocaeli, Dilovası’nda bulunan Köseler İlkokulu’nun yanı sıra, bölgedeki üç farklı ilkokulda okuyan öğrencilere okul çantası ve kırtasiye malzemelerinden oluşan setlerle destekte bulundu.

LG Türkiye, 2019 yılında da, Köseler İlkokulu’na etkinlik sınıfı yaparak öğrencilere karne armağanı vermişti.

LG Türkiye, 2018 – 2019 öğretim dönemi başında kardeş okul ilan ettiği Kocaeli, Dilovası’nda bulunan Köseler İlkokulu ile bölgede bulunan Çerkeşli Nuh Çimento İlkokulu, TOKİ Osmangazi İlkokulu ve Tavşancıl Ziya Toplan İlkokulu öğrencilerine, içerisi kırtasiye malzemeleriyle dolu çantalar hediye ederek eğitimlerine destek oldu.

Öğrencilere verdiği desteği, Türkiye’nin farklı bölgelerinde bulunan okullar aracılığı ile uzun yıllardır sürdüren LG Türkiye; geçtiğimiz yıl Köseler İlkokulu’na içerisinde zeka oyunlarından aktivite setlerine, kitaplardan el işi ve boya malzemelerine kadar çocukların keyifle vakit geçirip, kendilerini geliştirebilecekleri bir çok malzeme ile klima, projektör, OLED TV gibi LG markalı ürünler bulunan bir etkinlik sınıfı da armağan etmişti.

Konuyla ilgili bilgi veren LG Türkiye Pazarlama Müdürü Erkan Terzi “En önemli görevlerimizden birinin geleceğimizi temsil eden çocuklarımıza verimli bir eğitim hayatı sunmak olduğunu düşünüyoruz. LG Türkiye olarak, bu sorumluluğumuzun bilinciyle, elimizden gelen desteği sağlamak için çalışıyoruz” dedi.