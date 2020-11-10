LG A9 ile Gerçek Ev Temizliği





LG A9, Etkili Parçacık Toplayıcı Power Drive Nozzle™, Tek Dokunuşla Kontrol, 5 Aşamalı Filtre Sistemi, 80 Dakikaya Kadar Çalışma Süresi Sunan Çift Batarya Sistemi Dual PowerPack™, 3 Farklı Saklama ve Şarj Yöntemi ve Optimum Denge Sağlayan Tutma Kolu Opti-balanced Handle™ özellikleriyle dikey süpürge alanında yeni bir dönem başlatıyor.

LG Brandshop ve TeknoSA’da satışa sunulan LG A9’lar 30 Kasım’a kadar 1500 TL değerinde bakım kiti hediyeli.

LG Electronics (LG), AEROSCIENCE teknolojisine sahip, yeni kablosuz dikey süpürgesi A9 ile, ev temizliğinin bir numaralı yardımcısı olmaya aday. LG'nin güçlü mini siklonlardan yararlanarak toz parçacıklarını ayırdığı hava akımlı süpürge teknolojisi olan AEROSCIENCE sayesinde A9, temizlediği alanda bulunan en ufak toz zerresini bile alarak tertemiz, toz ve kirden arınmış ortamlar yaratıyor.

Çıkarılabilir ve yıkanabilir filtreler, tek dokunuşla kontrol, uzatılabilir boru ve ergonomik tasarımıyla dikkat çeken ve kablosuz olmasıyla sonsuz bir özgürlük yaratan LG A9, tozun yanı sıra, etrafa saçılan parçacıkları toplama konusunda da iddialı. A9’da bulunan Power Drive Nozzle™ içindeki doğrudan tahrikli motor, süpürme işlemi sırasında silindiri döndürerek etkili parçacık toplama özelliği sağlıyor.

5 Aşamalı Filtre Sistemiyle Gerçek Temizlik

LG A9’da bulunan hava filtreleme sistemi, 2,5 mikrona kadar olan toz parçacıklarının çoğunu ev yüzeylerinden temizleyebiliyor. 1. ila 3. aşamalarda ayrılan daha büyük parçacıklar toz haznesinde toplanırken, daha ince tozlar filtrelenerek 4. ve 5. aşamalarda yakalanıyor. LG A9’un çıkartılıp yıkanabilen metal, bez ön ve ince toz filtreleri ise, zaman içerisinde süpürgenin filtresinde biriken kirlerin temizlenmesine, makinenin ilk günkü performansını devam ettirmesine olanak tanıyor.

80 Dakikalık Çalışma Süresi

Çift Batarya Sistemi Dual PowerPack™ ile 80 dakikaya kadar çalışma süresi sunan LG A9, bataryasının hızlı ve kolay değiştirilebilmesiyle de öne çıkıyor. Ayarlanabilir yükseklik ve ergonomik dengeye sahip LG A9’da, teleskopik boru, 4 farklı uzunluk ayarlama seçeneği ile daha fazla çok yönlülük sağlıyor. Optimum Denge Sağlayan Tutma Kolu Opti-balanced Handle™ ise, süpürme işlemi sırasında konfor sağlamak ve kas gücünü azaltmak üzere ergonomik olarak tasarlandı.

Açık-Kapalı modları ve ‘Turbo' dahil tüm güç seviyelerini tek parmak dokunuşuyla kolaylıkla değişebilen LG A9, duvara monte modu, ayakta durma modu ve kompakt mod olmak üzere üç farklı şekilde saklanabiliyor. LG A9’un temizleme kolaylığı sağlayan aparat ve aksesuarları ise, evin köşe bucak, en ince detayına kadar temizlenmesini sağlıyor.

1500 TL Değerindeki Set Hediye

www.lgkampanya.com adresine başvurmaları gerekiyor. 30 Kasım 2020’ye kadar, LG Brandshop ve TeknoSA’larda satışa sunulan LG A9 kablosuz dikey süpürge alanlar, içerisinde farklı kullanım başlıkları bulunan 1500 TL değerinde bakım kitinin de sahibi oluyor. Tüketicilerin kampanya bilgileri ve katılım içinadresine başvurmaları gerekiyor.